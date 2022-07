Spiele-Trends für draussen: Diese Games sind im Sommer 2022 in

Spass im Park Kubb kriegt Konkurrenz aus den USA: Diese Spiele-Trends sind im Sommer 2022 angesagt Getty Beim aktuellen Wetter zieht es Gross und Klein nach draussen ins Grüne. Unsere Redaktion hat die lustigsten und praktischsten Spiele für eine gute Zeit zusammengetragen. Sabine Kuster, Raffael Schuppisser, Hansruedi Kugler 0 Kommentare 02.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Spikeball ist der neue Sommertrend auf den Wiesen. Doch das Spiel ist knifflig und wird es schwer haben, Kubb von der Spitze der Outdoorgruppenspiele zu verdrängen. Und haben Sie schon einmal Mölkky gespielt? Wenn diese Spiele zu schwer sind für Ihre Baditasche, hätten wir da noch weitere Ideen für lange, sportliche Sommerabende.

Shutterstock

Spikeball ist fast schon so beliebt wie das Spiel Kubb, wenn man den Verkaufszahlen von Galaxus glaubt. Dort rechnet man dieses Jahr mit einem Verkaufsrekord. In den USA seit 2009 im Trend, hat das Rundnetz oder eben der Spikeball nun auch die Schweiz erreicht. Dabei stehen sich zwei Zweierteams gegenüber. Ein kleiner Ball wird aufs Rundnetz geprellt und das gegnerische Team muss ihn ohne Boden­berührung weiterschiessen können.

Innerhalb eines Teams sind drei Berührungen erlaubt, die Spielerpositionen sind flexibel. Das braucht einiges an Übung! Das Spielset ist stabiler als anfänglich gedacht. Aber dass man exakt vier Personen sein muss, ist schade. (kus)

Spassfaktor: ●●●●●

Schwierigkeit: ●●●●●

Leicht mitzunehmen: ●●●○○

Anzahl Personen: 4

Dauer eines Spiels: je nach Ausdauer

Kosten: zirka 90 Franken

Für Kinder geeignet? Nein

zvg

Jeder Spieler hat drei Bälle und versucht, diese möglichst nahe an einen Marker zu werfen. Die Bälle sind zu dreiviertel mit Granulat gefüllt. Sie sind also weich und bleiben so auch auf schrägen Oberflächen liegen. So kann man auf allen erdenklichen Unterlagen spielen. Hindernisse wie Treppen, Rutschbahnen oder Mauern können kreativ ins Spiel miteinbezogen werden.

Ist supereinfach zu erlernen, kann aber so weit perfektioniert werden, dass in Street-Boccia – oder Cross-Boccia, wie man das Spiel auch nennt – mittlerweile sogar internationale Wettkämpfe durchgeführt werden. (ras)

Spassfaktor: ●●●○○

Schwierigkeit: ●●○○○

Leicht mitzunehmen: ●●●●●

Anzahl Personen: 2 bis 4 (mit mehrere Sets auch mehr)

Dauer eines Spiels: zirka 5 Minuten

Kosten: 55 Franken

Für Kinder geeignet? Ja

zvg

Mit kleinen Kindern und mit Hunden geht man beim herkömmlichen Hartgummi-Frisbee das Risiko ein, das coole Spiel mit Tränen und Jaulen, mit Pflaster und Merfen beenden zu müssen. Wer keine perfekte Fangtechnik hat, dem tun die zarten Finger schnell weh. Und viele Hunde schnappen die Frisbees am liebsten in voller Drehung noch in der Luft, was für die empfindlichen Schnauzen und Zähne heikel sein kann.

Neue Soft Frisbees wie Simba oder Wham-O Frisbee haben sich bewährt und bieten auch Ungeübten schon nach zwei Würfen Spass. (hak)

Spassfaktor: ●●●●○

Schwierigkeit: ●○○○○

Leicht mitzunehmen: ●●●●●

Anzahl Personen: 2 bis 4

Dauer eines Spiels: je nach Ausdauer

Kosten: 12.95 Franken

Für Kinder geeignet? Ja

Shutterstock

An einem schönen Sommerabend will man alles: Plaudern, Spass und ein Bier in der Hand. Mölkky ist dazu perfekt, das finnische Spiel fordert Geschick und ist doch entspannt: Die Spieler zielen abwechselnd mit einem Wurfholz auf Pflöcke mit Nummern. Kippt einer, kriegt man dessen Zahl gutgeschrieben – fallen mehrere, zählt die Anzahl gekippter Pflöcke.

Es geht darum, wer am schnellsten 50 Punkte hat, und zwar exakt. So muss man am Schluss besonders präzis werfen. Das geht je länger, je besser, denn jeder gefallene Pflock wird dort wieder aufgestellt, wo er hingekullert ist. Mit unterschiedlicher Wurfdistanz können selbst Vierjährige mitspielen. (kus)

Spassfaktor: ●●●●○

Schwierigkeit: ●●●○○

Leicht mitzunehmen: ●●○○○

Anzahl Personen: 2 bis 6

Dauer eines Spiels: zirka 15 Min.

Kosten: ca 50 Franken

Für Kinder geeignet? Ja

Shutterstock

Die Regeln des Spiels mit den fünf Holzquadern und den drei Wurfhölzern pro Mannschaft sind zu komplex, um sie hier aufzuführen. Aber kompliziert sind sie nicht! Sonst würde Kubb nicht Jahr für Jahr auf immer mehr Wiesen in der Schweiz gespielt. Ganz kurz: Es geht darum, die gegnerischen Quader in zwei unterschiedlichen Spielphasen umzuwerfen, und am Ende geht es dem König an den Kragen.

Lässig ist, dass die Teams unterschiedlich gemischt sein können, Klein und Gross hat zusammen Spass, jedenfalls wenn man die Wurfpositionen anpasst. Nachteil: Je mehr Spieler, desto mehr Wartezeit. (kus)

Spassfaktor: ●●●●○

Schwierigkeit: ●●●●○

Leicht mitzunehmen: ●○○○○

Anzahl Personen: 2 bis 12

Dauer eines Spiels: 10 bis 20 Min.

Kosten: zirka 40 Franken

Für Kinder geeignet? Ja

