Mann kritisierte Erdogan: Nach vier Jahren ist seine Frau frei

Soziale Medien Endlich frei: Vier Jahre lang wurde Baselbieter Kurdin wegen Facebook-Posts in der Türkei festgehalten Selver Kurt ist zurück in der Schweiz. Bei der Einreise in die Türkei wurde sie 2017 verhaftet. Der Vorwurf: Beleidigung des Präsidenten Erdogan in den sozialen Medien. Doch die Beiträge stammten von ihrem Mann. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 02.09.2021, 17.44 Uhr

Als Selver Kurt in der Türkei verhaftet wurde, war sie schwanger. Inzwischen ist Ahmet dreieinhalb Jahre alt. Seinen Vater sah der Knabe in der Schweiz zum ersten Mal. Bild: Roland Schmid

Es könnte eine ganz normale Szene am Basler Flughafen sein: Zwei grosse Reisekoffer auf einem Trolley, dahinter eine Frau und ein Mann mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. Unter ihren Masken strahlen sie in die Kamera. Doch das Bild zeigt kein normales Wiedersehen. Vier Jahre lang hat die Familie auf diesen Moment gewartet. Doch erst am vergangenen Freitag konnten sie sich in die Arme schliessen.

Am Mittwochmorgen, Hüseyin Kurt sitzt auf der grauen Couch in einer Wohnung nahe des Bahnhofs Pratteln (BL). Fotos dekorieren die Wände: von ihm und seiner Frau Selver, von seinen Söhnen, ihren Töchtern und dem gemeinsamen Kind Ahmet. Der Dreieinhalbjährige hüpft neben ihm auf der Couch, wirft sich in seine Arme, lacht.

Das ist für den Knaben nicht selbstverständlich. Bis am Freitagabend hatte er seinen Vater nur durch Videoanrufe auf dem Smartphone gekannt. Jeden zweiten Tag sprachen sie miteinander, der Vater in Pratteln, der Sohn in der Türkei. Der Kleine fragte: Wieso kommt Papa uns nicht besuchen? Seine Eltern wichen aus: Papa muss arbeiten, Papa muss Geld verdienen. Bald siehst du ihn. Hab Geduld.

Geduld, die mussten sich auch die Eltern abringen. Tag für Tag. Ihre Trennung war unfreiwillig – und politisch begründet. Facebook-Posts sind ihnen zum Verhängnis geworden.

Verhaftet in Istanbul - und im vierten Monat schwanger

Am 9. September 2017 verabschiedete sich Selver Kurt ganz normal von ihrem Mann. Sie wollte ihre Töchter in der Türkei besuchen. Bei ihrer Ankunft am Flughafen in Istanbul nahmen Polizisten sie zur Seite, durchwühlten ihre Sachen, verhafteten sie. Der Vorwurf: Beleidigung von Präsident Erdogan und Propaganda für eine Terrororganisation via Facebook. Bis zur Befragung des Staatsanwaltes kam sie in Einzelhaft. Beim Verhör fiel sie in Ohnmacht, Selver Kurt war mit Ahmet im vierten Monat schwanger.

Wie ihr ist es zahlreichen türkischen Migrantinnen und Migranten in ganz Europa ergangen. Die geplanten Ferien oder der Besuch ihrer Familie endeten im Gefängnis oder im Hausarrest. Der Grund: Sie hatten in den sozialen Medien zuvor Präsident Recep Tayyip Erdogan und dessen Regierung kritisiert.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten warnt inzwischen vor solchen Äusserungen bei einer Türkeireise. Das deutsche Aussenministerium ist noch expliziter und hält fest: Die Türkei würde Personen willkürlich festnehmen; regierungskritische Äusserungen in sozialen Medien oder bloss das «Liken» von solchen könnten strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Familie unter Druck und ein Spitzel-Angebot des Geheimdienstes

Selver Kurt sagt, sie habe sich in den sozialen Medien nie regierungskritisch geäussert. Ihr Mann teilte im Netz regierungskritische Zeitungsartikel und ein Bild, das Erdogan als Faschisten zeigt. Weil er seinen Facebook-Account nach der Heirat zu «Hüseyin Selver Kurt» geändert hatte, wirkte dieser wie ein Familien-Account.

Nach der Festnahme von Selver Kurt berichtete diese Zeitung über den Fall und steht seither in Kontakt mit Hüseyin Kurt. Vor vier Jahren schrieb er: «Sie haben gesagt, wenn ich mich den türkischen Behörden stelle, werden sie sich überlegen, ob sie ihr einen Pass ausstellen. Es ist zum Verzweifeln.»

Er begann, was ihn die nächsten Jahre beschäftigen sollte: Die Unschuld von Selver Kurt zu beweisen. Behörden und Politiker schrieb er an, informiert diese, dass er die besagten Posts geteilt habe und seine Frau nicht mal die Zugangsdaten seines Facebook-Profils kennen würde.

In der Türkei zogen sich Freunde und Bekannte von Selver Kurt zurück - aus Angst, in die Geschichte verwickelt zu werden. Bild: Roland Schmid

Da seine Frau die Türkei nicht verlassen durfte, zog sie zu ihrer Mutter. Jede Woche musste sie beim dortigen Polizeiposten ihre Anwesenheit bezeugen. Auch ihre Angehörigen wie die Mutter oder Töchter wurden verhört. Bald nahm der türkische Geheimdienst Kontakt mit Selver Kurt auf, erzählt sie. Sie boten ihr einen Deal an: Wenn sie die Namen von Personen nennen würde, die in kurdischen Vereinen der Schweiz aktiv seien und sich verpflichte, künftig mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten, bekäme sie ihren Pass zurück.

Kennerinnen und Kenner der Türkei, die aus Sorge vor möglichen Konsequenzen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, sagen, dass eine solche erpresste Zusammenarbeit in der Türkei verbreitet sei.

Selver Kurt nimmt einen Schluck Kaffee. «Natürlich habe ich abgelehnt, sonst hätte mich diese Geschichte später in der Schweiz noch verfolgt», sagt sie. Sie wartete deshalb auf die Gerichtstermine. Währenddessen wuchs das Kind in ihrem Bauch. Sie filmte die Ultraschall-Untersuchungen und schickte sie ihrem Mann. Die Ungewissheit hielt ihn derweil davon ab, das Kinderzimmer einzurichten.

Erdogan ist persönlich als Kläger aufgeführt

Zwei Verfahren sind gegen Selver Kurt eingeleitet worden: wegen Propaganda für und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und wegen Beleidigung des Präsidenten. Bei letzterem war Erdogan persönlich als Kläger aufgeführt, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Keine Seltenheit – gemäss einem Beitrag des deutschen Auslandsrundfunks «Deutsche Welle».

Doch die Gerichtstermine wurden wiederholt verschoben. Meistens unter dem Vorwand, dass Unterlagen fehlten. «Das war reine Schikane, sie wollten uns wohl zermürben», sagt Hüseyin Kurt. Seine Frau war zunehmend isoliert. Freunde und Bekannte in der Türkei brachen den Kontakt zu ihr ab. «Aus Angst, dass sie in die Sache hineingezogen würden», sagt Selver Kurt.

Gegen Ende ihrer Schwangerschaft kam es zu Komplikationen. Der Arzt verordnete, dass sie nur noch liegen durfte. Trotzdem wurde sie vom Geheimdienst abgeführt und verhört. «Vier Stunden lang übten sie massiven Druck auf mich aus. Immer wieder unterstellten sie mir, Mitglied einer Terrororganisation zu sein», sagt Selver Kurt. Sie verneinte, wehrte sich, weinte. Grosse Angst habe sie damals gehabt. Um ihr ungeborenes Kind, um sich. Kurz darauf kam Sohn Ahmet zur Welt.

Endlich frei - aber gesundheitlich, psychisch und finanziell angeschlagen

Anders als ihr Mann sei sie politisch nicht aktiv gewesen, sagt Selver Kurt. Er setzte sich in den 90er-Jahren für die Kurdenfrage ein und unterstützte 2015 die pro-kurdische Oppositionspartei HDP bei den türkischen Wahlen. «Ich fühlte mich schuldig für alles, was sie durchmachen musste», sagt Hüseyin Kurt.

Von der Schweiz aus setzte er alle möglichen Hebel in Bewegung, um ihr zu helfen. Da Selver und Hüseyin Kurt jedoch nicht eingebürgert sind, konnten die Kurt’s den konsularischen Schutz der Schweiz nicht geltend machen. Er kontaktierte dennoch das Departement für Auswärtiges, die Schweizer Botschaft, Politikerinnen und Politiker in der Schweiz und in der Türkei, organisierte Anwälte vor Ort und machte die Geschichte publik.

Zur Überraschung von Kennerinnen und Kennern des Landes wurde Selver Kurt in beiden Anklagen freigesprochen und erhielt den Pass zurück. «Die ganze Geschichte hat uns aber vier Jahre unseres Lebens gekostet und sie hat uns auch gesundheitlich, psychisch und finanziell geschadet», sagt Hüseyin Kurt. Er erlitt unter anderem einen Herzinfarkt und war wegen einer Depression zwei Mal stationär in Behandlung. Seine Frau leidet seit vier Jahren an Schlafstörungen. Die Gerichtskosten haben das Ersparte aufgebraucht. Die Familie hat nun Schulden.

Dennoch sind sie seit dem Wiedersehen am Flughafen glücklich. Für die Zukunft wünschen sie sich nur etwas: ein ruhiges Leben.