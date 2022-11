App ohne Filter: "BeReal" ist gerade hip in der Generation Z

Soziale Medien Eine neue App gaukelt mehr Echtheit und weniger Filter vor – Jugendliche fahren gerade voll darauf ab Die App BeReal verspricht eine Welt jenseits künstlicher Filter und unnatürlicher Posen. So funktioniert der Liebling der Generation Z. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Die App BeReal hat Gen Z in ihren Bann gezogen. Nurphoto

Hier sind auf Fotos retuschierte Haut, verzerrende Filter und Posen wie auf dem Laufsteg nicht erwünscht. Im Gegenteil. Auf der App BeReal soll man vor allem eines sein: echt. Und das einmal am Tag. Die App ist in den vergangenen Monaten auch in der Schweiz zum Liebling unter jungen Menschen geworden.

Die Nachricht «Es ist Zeit für BeReal» leuchtet täglich auf den Bildschirmen etlicher Jugendlicher auf. Sogleich zücken sie ihre Handys, zwei Minuten Zeit, um zu zeigen, was sie gerade machen. Die Benachrichtigung auf dem Bildschirm wird ergänzt von gelben Warnzeichen, die Dringlichkeit suggerieren. Zeit, die Jogginghose abzustreifen oder sich zu schminken, bleibt keine.

Die App wurde von den beiden Franzosen Alexis Barreyat und Kévin Perreau lanciert. Mit dem Versprechen, «kein weiteres soziales Netzwerk zu sein». Verfügbar ist sie bereits seit Januar 2020, zum Trend unter der Generation Z, den um die Jahrtausendwende geborenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wurde sie erst diesen Sommer.

Platz eins unter den Downloads

Stand jetzt belegt «BeReal» den ersten Platz nach iOS- und Google-Play-Downloads in der Schweiz. Installiert wurde die App weltweit bereits über 50 Millionen Mal. Im September 2022 wurden laut einer Zählung der Statistik-Plattform Statista 14,7 Millionen Installationen verzeichnet.

Die Nutzerinnen und Nutzer werden von der App dazu aufgefordert, ein Bild zu schiessen. Privat

So geht's: Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten zu irgend einer Zeit am Tag die Aufforderung, ein Bild zu schiessen. Danach geht der Timer los. Verpasst man die zwei Minuten ist das aber kein Problem. Posten kann man auch zu spät, das wird dann einfach so gekennzeichnet.

Gemacht werden eigentlich zwei Bilder gleichzeitig. Nämlich eines der Umgebung in die jemand das Smartphone hält und ein Selfie. Filter? Gibt es keine. Bearbeiten kann man das Bild auch nicht. Die App schreibt auf dem App Store: «BeReal ist deine Chance, deinen Freunden zu zeigen, wer du wirklich bist.»

Zwei Bilder werden geschossen – ein Selfie und eines der Umgebung. Privat

Einmal veröffentlicht, können Freundinnen und Freunde mit sogenannten «Realmojis» auf die Bilder reagieren. Das sind Emojis, die sie mit einem Selfie nachgestellt haben. Zum Beispiel Herzchenaugen für ein süsses Bild mit der Katze oder etwa ein überraschtes Gesicht, wenn die beste Freundin mal wieder bei ihrem Ex-Freund zu Besuch ist. Likes hingegen gibt es keine.

Kein endloses Scrollen

Auch die Anzahl Follower wird nicht angegeben. Es geht darum, im kleinen Kreis zu bleiben. So wird auch die Flut der Eindrücke, wie wir sie von anderen Apps kennen, eingedämmt. Endloses Scrollen ist auf «BeReal» nicht möglich. Die Bilder verschwinden wieder, sobald ein neuer Beitrag verschickt wird. Einzig im persönlichen Archiv können alte Posts angesehen werden.

Die Gründer der App geben in einem Faktenblatt an, ihre Nutzerinnen und Nutzer mit Spontanität und Authentizität miteinander zu verbinden. Doch wie echt kann eine App sein, in der das Bild beliebig oft neugemacht werden kann? Eine App, deren Nachricht man ignoriert, weil in einer Stunde das langersehnte Konzert anfängt und das definitiv den besseren Schnappschuss geben würde als ein weiteres Selfie im Zug? Oder ist es die Möglichkeit, uns alle an der Nase zu nehmen und die gewohnten Posingreflexe endlich abzuschütteln?

Idee bereits geklont

Eines ist klar, Influencer haben auf «BeReal» – noch – keinen Platz. Die App warnt bereits im App-Store:

«Diese App wird dich nicht berühmt machen.»

Denn wer Bilder anschauen möchte, muss selbst ein Bild posten. Passives Verfolgen, wie es die Fans von Instagram-Sternchen machen, ist nicht möglich. Eine Bedingung der App ist nämlich keine Werbung zu machen. Posts ausserhalb des Freundeskreises können zwar mit der Discovery-Funktion angesehen werden. Doch wessen Bild man beim Scrollen entdeckt, darauf hat man keinen Einfluss.

Authentisch will nun auch die Videoplattform Tiktok sein – mit ihrer neuen App Tiktok Now. Die Funktion ist eine Art BeReal-Klon. Denn Nutzerinnen und Nutzer werden einmal täglich dazu aufgefordert, ein statisches Foto oder ein zehnsekündiges Video für ihre Freunde aufzunehmen. Natürlich mit der Vorder- und Rückseite der Kamera. Das ist nun auch mit dem Instagram-Feature Dual möglich. Jederzeit. Hier können die Bilder jedoch mit Filter verschönert oder mit Text ergänzt werden.

