Haut kann jetzt mit Medikamenten dunkler gemacht werden

Sonnenschutz Neuer Mechanismus entdeckt – Schweizer Forscherin findet Mittel, mit dem die Haut dunkler gemacht werden kann Ein Forscherteam der Universität Basel hat einen aussergewöhnlichen Weg gefunden, die Pigmentierung und Bräunung der Haut zu verändern. Davon profitieren nicht nur Menschen mit Hautkrankheiten. Simon Maurer 14.07.2021, 05.00 Uhr

Rothaarige und Blonde haben das höchste Risiko, von zu viel UV-Strahlung Hautkrebs zu bekommen. Bild: Fotolia

Die negativen Konsequenzen von zu viel Sonne machen sich immer mehr bemerkbar. Seit den 70er-Jahren ist der schwarze Hautkrebs in Mitteleuropa fünf Mal häufiger geworden. Und statistisch erkrankt mittlerweile jeder 50. Weisse einmal im Leben an bösartigem Hautkrebs. Menschen mit dunkler Hautfarbe sind in diesem Zusammenhang von der Natur bevorteilt: Denn sie sind wegen höheren Eumelanin-Leveln in den Hautzellen besser gegen das krebsauslösende UV-Licht geschützt.