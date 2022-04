Lifestyle UV-Schutz ist nicht gleich UV-Schutz: Welche Sonnencremes gut für die Haut und die Umwelt sind Viele Cremes bewahren zwar vor sonnenbedingten Schäden, sind aber sonst nicht gut für den Organismus – und die Ozeane. Wir sollten es der Surfergemeinde nachtun. Rahel Empl Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Diese Surferin hat gut lachen: Sie benutzt augenscheinlich eine Zink-Sonnencreme. Bild: Shutterstock

Endlich ist er da, der Frühling. Und mit ihm viele Stunden an der Sonne und die Vorfreude auf den Sommer, unbeschwerte Tage am Meer, in der Badi oder in den Bergen. Egal, welches Programm ansteht – immer mit dabei sein sollte eine Sonnencreme mit hohem UV-Schutz. Also flugs zum Supermarkt, in die Drogerie oder Parfümerie, Creme kaufen und ab an die Sonne. So easy geritzt ist die Sache allerdings nicht.

Sonnencremes gibt es zwar wie Sand am Meer, und ob dieser riesigen Auswahl dürften einige Sonnenanbetende vor dem entsprechenden Verkaufsregal einen roten Kopf bekommen. Von den meisten herkömmlichen Cremes sollte man indes die Finger lassen.

Surfer benutzen mineralische Sonnencreme – schon lange

Die Rede ist von Cremes mit chemischem UV-Schutz. Mit ihnen verhindert man zwar Sonnenbrand, dafür tut man seinem Organismus keinen Gefallen. Bei dieser Art von Produkten wehren die darin enthaltenen Filterstoffe die UV-Strahlen zwar zuverlässig ab, indem sie sie in Wärme umwandeln. Dabei handelt es sich aber oft um Oxybenzon, Octinoxat, Avobenzon oder Retinyl Palmitat, die in die Haut und somit in den Körper eindringen. Diese Stoffe können Allergien auslösen, hormonell oder gar krebserregend wirken und Nebenwirkungen auf den Stoffwechsel haben.

Zudem schaden chemische Sonnencremes den Meeren. So wurde etwa Oxybenzon erst vor kurzem auf Hawaii verboten – Forscher stellten fest, dass der Stoff den Korallen ihre Nährstoffe entzieht und sie weiss verfärbt. Gerade unter Surferinnen und Surfern, die sich viel im Wasser aufhalten, sind chemische Sonnencremes schon lange verpönt. Sie benutzen Produkte mit mineralischen Filtern wie Zinkoxid. Deren Nanopartikel ziehen nicht ein, schützen die Haut aber vor UV-Strahlen, weil diese ganz einfach auf der Hautoberfläche reflektieren.

Die Sonnencreme British Summer mit SPF 30 von Pai Skincare schützt mit Zinkoxid und reizt die Haut nicht. 39.90 Fr. (40 ml), zum Beispiel bei www.manor.ch Bild: zvg

Die Filter schützen nicht nur gut vor Sonnenbrand – die Wellenreiter müssen es ja wissen –, sie sind auch sehr hautverträglich, lösen keine Allergien aus, sind stark wasserfest und schaden damit dem Planeten deutlich weniger, weil sie sich im Wasser kaum ablösen.

Zink-Sonnencreme in vielen kultigen Farben

Der Nachteil dieser Filter war indes lange Zeit nicht zu übersehen: Der einen oder dem anderen dürften in den Ferien Surfer mit bunter «Bemalung» im Gesicht aufgefallen sein. Das ist nicht irgendeinem Modegag geschuldet, sondern dem Umstand, dass die Filter-Partikel mineralischer Cremes oft einen sichtbaren Film auf der Haut hinterlassen. Die entsprechenden Produkte sind meistens auch schwieriger zu verteilen. Als Reaktion darauf geben die Hersteller von Zink-Sonnencreme diese in vielen kultigen Farben heraus.

Die Linie Silky Bronze von Sensai setzt auf mineralische Filter. Produkte für Gesicht und Körper, ab 107 Fr. (50 ml). www.sensaicosmetics.com Bild: zvg

Doch mittlerweile sind genug mineralische Cremes auf dem Markt, die sich prima auf der Haut verteilen lassen und so gut wie unsichtbar sind. Entsprechend verdrängen solche Innovationen chemische Produkte zunehmend vom Markt. Dies lässt sich unter anderem mit der Tatsache beweisen, dass diese Sonnencremes nicht mehr nur in der Öko-Ecke zu finden sind. Einzelne grosse Beautyhäuser wie Sensai (Kanebo) setzen beim Sonnenschutz mittlerweile auf mineralische Filter. Aber auch das Schweizer Label Ultrasun hat zwei entsprechende Produkte im Sortiment, eines fürs Gesicht und eines für Babys.

Die Sonnencreme (SPF 30 oder 50) von The Organic Pharmacy ist zu 100 Prozent bio und basiert auf Mikro-Zinkoxid. Circa 60 Fr. (100ml), www.greenlane.ch Bild: zvg

Dazu kommen hippe Naturkosmetiklabels wie The Organic Pharmacy oder auch Pai Skincare. Deren Produkte sind frei von Parabenen, Alkohol, Chemikalien und künstlichen Duftstoffen – einfach allem, was empfindliche Haut irritieren könnte – und vegan.

Damit legen wir uns gleich mit einem doppelt guten Gefühl an die Sonne.

