Die Frage, die Ehen entzweit: Nach Frankreich oder nach Italien?

Sommerferien Streitfrage: Ist es in Italien oder Frankreich schöner? Es ist eine Frage, die Schweizer Ehen entzweien und dicke Freundschaften spalten kann: Gehen wir nach Frankreich oder nach Italien in die Ferien? Dabei ist der Fall völlig klar – jedenfalls für unsere zwei Autoren. Christian Berzins und Stefan Schmid Jetzt kommentieren 08.07.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Karikatur: Silvan Wegmann

Was braucht man einen gigantischen Eiffelturm, wenn alle Welt einen schiefen Kirchturm sehen will?

Zugegeben, einen Gischt schnaubenden Atlantik hat Italien nicht. Das nette Mittelmeer ist dafür an jedem Punkt sehr nah, umgarnt die Landzunge wie Engelsflügel: Die Meeresluft dringt überall hin, sie lässt uns dieses Land lilienfüssig durchwandern.

Doch zugegeben, wer Italien liebt, hat eine masochistische Ader, und sucht trotzdem Wärme: in der Natur und bei den Menschen. Bezeichnenderweise werden hier kleine Erfolge zu gewaltigen Triumphen: Es kann der Fussballweltmeistertitel sein, aber auch ein Stück famose Mortadella in der Salumeria. Statt mit dem gigantischen Eiffelturm punktet Italien mit einem schiefen Kirchenturm. Die Übertreibung oder das «bella figura» machen – das so tun als ob, auch das Gleichmachen verschiedener sozialer Schichten – ist hier Programm. Wo gibt es sonst eine «ewige Stadt», eine die «la grassa», die Fette heisst, eine, die man «Serenissima» (allerdurchlauchteste) ruft?

Schönstes Opernhaus der Welt: die Mailänder Scala. teatro alla scala

Gehen wir drei Schritte und ein paar Zug- oder Autostunden zurück. Setzen wir uns in den TGV nach Paris und schauen aus dem Fenster. Was geschieht nach Basel? Vielleicht steht hinter Belfort ein Storch auf einem Kornfeld – aber sonst herrscht da Langeweile, so weit das Auge reicht.

Kein zauberhaftes Städtchen, in das man sich Hals über Kopf verliebt und weiss: Hier wohnt das Glück. Das kann Clusone, Foligno oder Cosenza heissen. Überall findet der Italienfahrer ein Kunstschätzchen von Weltwichtigkeit, fast überall ein schmuckes Teatro – oder einen Zitronenbaum. Bald auch eine Osteria, wo regionale Einzigartigkeiten serviert werden. Wer kurz vor Bologna im Kaff Giovanni in Persicetto auf der Piazza von der unglaublichen Antica Osteria del Mirasole hört, wird dort einen Abend erleben, an den er noch sieben Jahren denkt.

Kann man Venedigs Schönheit in Worte fassen? ho

In Italien endet der blaue Himmel, der das Glück versinnbildlicht, nie. Wenn doch, dann an der Decke der Mailänder Scala, dem prächtigsten Opernhaus der Welt, dem Ort, wo Italien am schönsten singt.

Das kleine Tagesglück beginnt in Italien mit einem caffè. Der französische Café hingegen gehört zu den schlechtesten der Welt, der «Café au lait» ist eine Beleidigung der Genussgeschichte. Doch aufgepasst: «Nirgendwo isst man so schlecht wie in Italien.» Dieses Urteil eines Freundes unterschreibe ich sofort, füge aber an: «In Frankreich ist es schlimmer.» Das Grossartige: Gegen oben gibt es in Italien keine Grenze. Und der Preis bleibt im normalen Bereich. Alles entscheidend ist die Pasta: Kein Gericht der Welt macht so glücklich wie Spaghetti. Was hat Frankreich der Pasta ausser dem Pain au Chocolat entgegenzusetzen?

Spaghetti Amatriciana Shutterstock

Wie reagiert Frankreich auf die kulinarische Übermacht, auf «Pizza, Pasta – ciao»?: Es feiert sich geradezu als Erfinderin der exzellenten, der gehobenen Küche. Womit wir bei der Arroganz wären. Aber vielleicht ist diese Wesensart bloss die uns Schweizern etwas fremde Siegermentalität.

Der Mailänder Dom. Gennaro Leonardi / Eyeem / EyeEm / Getty Images/

Städte wie Mailand, Rom, Florenz, Napoli oder Venedig hat man nach zehn Besuchen noch nicht gesehen, immer lächelt dem Gast in irgendeiner Kirche noch eine Madonna veilchenlieb entgegen. Ich war mehr als 30-mal in Florenz, aber konnte ich je durch den Korridor von Vasari vom Palazzo Vecchio zum Palazzo Pitti gehen? Su, andiamo! Christian Berzins

Was nützt eine «ewige Stadt», wenn sie am Zerbröckeln ist?

Als der französische Präsident noch General war und nicht ständig mit Putin telefonierte, sondern von London aus die Befreiung des Hexagons von den Nazi-Horden orchestrierte. Tempi passati, würde der Italiener sagen. Da kennt er sich aus, mit der Vergangenheit, endete doch Italiens hohe Zeit mit der Ermordung Cäsars schon ein paar Jahre vor der Geburt von Jesu Christ. Kein Wunder, ist in Bella Italia vieles am Bröckeln, am Zerfallen, wenn auch eingetaucht ins milde Licht mediterraner Sonnenuntergänge.

Alles überragend: der Eiffelturm in Paris. Beboy - Fotolia

Frankreich, da sind wir uns einig, hat seine glorreichsten Zeiten hinter sich. Als französische Soldaten halb Afrika besetzten, stolz französisches Savoir-faire und Savoir-vivre propagierten, von schlechten antikolonialistischen Gefühlen gänzlich unbefleckt. Als später mit der Konstruktion des filigranen – und glücklicherweise nicht schiefen – Eiffelturms europaweit Aufbruchstimmung und Zukunftshoffnung zelebriert wurde, Paris, diese wunderbare Stadt, gleichsam ins Zentrum Europas rückte.

Doch zurück zur Ausstrahlung der Grande Nation, die sich vom morbiden Charme des heruntergekommenen Mezzogiorno und seinen mächtigen Mafia-Clans dahingehend unterscheidet, dass auch die Zukunft noch etwas zu bieten hat. Die Reise nach Paris mag langweilig sein, gewiss. Doch einmal in der Gare de Lyon oder in der Gare de l’Est angekommen, fühlt man sich wie auf einem anderen Planeten.

Paris, im Unterschied zum ewigen Rom, dessen Glanz verblichen ist, glänzt wie eh und eh. Es ist zweifellos die schönste Stadt der Welt. Die linken Regierungen der letzten 20 Jahre haben dem steinreichen Zentrum der französischen Bourgeoisie gut getan. Überall Velowege, viel mehr als in jeder Schweizer Stadt, überall Bäume, verkehrsberuhigte Strassen entlang der Seine, kaum mehr Hundekot in den Gassen.

Wilde Küste, rauer Wind: die Bretagne. Melissa Müller

Doch fahren wir weiter, hinaus in die Normandie oder die Bretagne, wo wilde Küsten und raue Winde uns in Erinnerung rufen, dass Frankreich nicht nur aus der wohlstandsverwahrlosten Cote d’Azur besteht. Sonnenuntergang an der Westspitze Europas, das helle Schreien der Möwen und die schäumenden Wellen des Atlantiks im Ohr, dann in der Brasserie du coin eine Entenbrust mit einem Glas Bordeaux, den stets etwas säuerlichen italienischen Weinen in der Regel turmhoch überlegen. Zum Dessert Baguette mit Camembert, raffiniert mit Feigenconfiture. Leben wie Gott in Frankreich.

Weiter südlich die Dune du Pilat, bei Arcachon, direkt am Atlantik, die grösste Sanddüne ausserhalb der Sahara, dahinter Pinienwald. Nichts als Pinienwald, wohl riechend, kühlend, beruhigend, bis hinunter zu den Pyrenäen, diesen Spitzen, die uns an die Alpen erinnern und doch ganz anders sind.

Marseille: Traumstadt und Heimat von Zinédine Zidane. Daniel Cole / Keystone

Dann endlich: Marseille. Was für eine Stadt, die Heimat von Zinédine Zidane, dem wohl begabtesten Fussballer, den die Welt je gesehen hat. Überhaupt: Neymar und Messi spielen in Paris, nicht in Mailand oder Turin. Und die Pasta? Na bitte, das kochen wir doch jeden Mittag den Kindern zu Hause. Lieber mal eine Schnecke oder eine Auster ausprobieren als Nonnas übliche Spaghetti. Italien ist Theater. Frankreich ist das wahre Leben. Grandeur statt gespielte Grandezza. Prend ta valise, Simone, tout le monde descend. Endlich wieder einmal das Schulfranzösisch anwenden. On y va. Stefan Schmid

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen