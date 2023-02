Social Media Dickpics, Stalking und schweinische Anmache: Was Frauen gegen sexuelle Belästigungen im Netz tun können Viele Männer benutzen das Internet als Waffe, um Frauen auf primitive Art anzumachen. In welchen Fällen lohnt sich eine Strafanzeige? Expertinnen klären auf. Eva Wenaweser 3 Kommentare 17.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bildschnitt: Leoni Tobia

Immer mehr sehen sich Frauen in den sozialen Medien mit unangenehmen Nachrichten, Stalking und Drohungen konfrontiert. Eine Betroffene aus dem Thurgau erzählt von einem Mann, den sie über die Datingplattform Tinder kennen gelernt hat. Irgendwann habe sie nicht mehr geantwortet. Daraufhin sei er aggressiv geworden: «Er hat mir gedroht, dass er bei mir vorbeikommt, weil ich ihm die Chance geben müsse, ihn persönlich kennenzulernen.» Auf diese Nachrichten habe sie erst recht nicht mehr geantwortet.

Das hielt ihn nicht davon ab, sie weiter zu belästigen. Der Mann schickte ihr Screenshots von Orten auf Google Maps, an denen er auf sie warten würde. Es waren Orte, die auf den Bildern ihres Tinderprofils ersichtlich waren. Zu dieser Zeit studierte die Betroffene an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und sie habe ihn tatsächlich ab und zu vor der Schule nach ihr Ausschau halten gesehen. «Erkannt hat er mich zum Glück nie, da ich mir in diesem Jahr die Haare abgeschnitten habe.»

Screenshot Instagram

Eine Frau aus St. Gallen erzählt von einem Mann, den sie über Bekannte kennen gelernt hat. Sie haben sich über Instagram geschrieben und sich anfangs gut verstanden. Irgendwann habe der Mann begonnen, ihr finanzielle Angebote zu machen. Es habe harmlos angefangen mit Jobs zum Servieren oder Putzen. Irgendwann wurden die Angebote unangenehmer und er habe mehr Geld geboten: 200 Franken für aufreizende Bilder, 3000 Franken für eine Nacht zu zweit, 4000 Franken für einen Dreier mit einer anderen Frau. Sie lehnte ab und teilte ihm mit, er solle sich nicht mehr bei ihr melden.

Der Mann reagierte mit Unverständnis und betonte, dass er ihr doch nur finanziell helfen wolle. Daraufhin schrieb sie nicht mehr zurück. Trotzdem habe er ihr immer wieder Nachrichten, Dickpics (Penisfotos) und ein Sexvideo in der selbstlöschenden Bild- und Videofunktion von Instagram geschickt. Nach einigen Wochen und zahlreichen Nachrichten seinerseits blockierte ihn die Betroffene. Sie sagt: «Eigentlich hätte ich das schon viel früher tun sollen. Aber ich hatte Angst, dass ich ihm über den Weg laufe und mich dann erklären muss.»

Polizei und Psychologin bestätigen Zunahme von sexueller Belästigung im Internet

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St. Gallen Bild: Arthur Gamsa

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt: «Das Internet wird heutzutage als Waffe eingesetzt.» Es sei zum Tummelplatz für Menschen geworden, welche Distanz anders wahrnehmen und sich dort trauen, verbal hemmungslos auf andere Personen zuzugehen. Krüsi vermutet, dass hinsichtlich der schnell fortschreitenden Digitalisierung solche Fälle weiter zunehmen und die Polizeikorps vor grosse Herausforderungen stellen werden.

Mirjana Vidakovic ist Chefärztin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Herisau und Leiterin des Psychiatrischen Zentrums Ausserrhoden. Sie geht davon aus, dass je nach Definition 20 bis 60 Prozent aller Frauen schon einmal Opfer von sexueller Belästigung waren. Ihrer Erfahrung nach gehen aber die wenigsten Frauen zur Polizei, wenn sie Opfer davon geworden sind, weil sie den Fehler bei sich suchen und sich schuldig fühlen.

Mirjana Vidakovic, Chefärztin KPP und Leiterin PZA. Bild: Daniel Ammann

Sie sagt: «Beim Täterprofil fällt auf, dass es nicht mehr alte Männer sind, die solche Anfragen verschicken, sondern Männer, die im Durchschnitt unter 30 Jahre alt sind.» Wahrscheinlich seien die Täter sogar noch deutlich jünger, als man bisher annehme. Diese hätten wahrscheinlich eine Form von Unterdrückung erlebt und sähen derartige Belästigung als eine Art, sich zu beweisen.

Oft gehe es den Tätern gar nicht um den sexuellen und erotischen Aspekt, sondern um Macht. «Die sexuelle Ebene bietet sich an, weil die Opfer in diesem Bereich besonders verletzbar sind.» Dennoch geht Vidakovic davon aus, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Männer zu solch hemmungslosen Nachrichten und Anfragen tendiert: «Die meisten Männer sind wertschätzend gegenüber Frauen», sagt Vidakovic. Nur leider gehe diese Mehrheit fast unter, weil die Minderheit in diesem Fall lauter sei.

Männer, die Frauen im Internet sexuell belästigen, unterteilt sie in fünf psychologische Profile:

Typ 1, der Beziehungssuchende: Er interpretiert die Abweisung falsch und hat eine eigene Wahrnehmung.

Er interpretiert die Abweisung falsch und hat eine eigene Wahrnehmung. Typ 2, der Zurückgewiesene: Er versucht meistens, eine Ex-Frau oder Ex-Partnerin zurückzugewinnen oder sich zu rächen.

Er versucht meistens, eine Ex-Frau oder Ex-Partnerin zurückzugewinnen oder sich zu rächen. Typ 3, der Attackierende: Er hat wenig soziale Kompetenzen, ist ein Einzelgänger und nicht in der Lage, eine Beziehung aufzubauen oder aufrechtzuerhalten.

Er hat wenig soziale Kompetenzen, ist ein Einzelgänger und nicht in der Lage, eine Beziehung aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Typ 4, der Eifersüchtige: Er nimmt an, dass ihm Unrecht getan wurde und versucht, «seine Rechte zu bekommen».

Er nimmt an, dass ihm Unrecht getan wurde und versucht, «seine Rechte zu bekommen». Typ 5, der Krankhafte: Dazu gehören Männer mit paranoiden Zügen, schwere Narzissten, emotional instabile Personen oder Männer mit dissozialen Persönlichkeitszügen.

Strafrecht greift erst, wenn es bereits zu spät ist

Obwohl es sich um Straftaten handelt, verzichten viele Opfer auf eine Strafanzeige. Vidakovic schätzt, dass sich nur jede vierte betroffene Frau bei der Polizei meldet. Dabei sei dies enorm wichtig. Sobald man merke, dass eine Unterhaltung in eine solche Richtung gehe, sollen sofort Grenzen gesetzt und für den Ernstfall Beweise gesichert – also Unterhaltungen abfotografiert, Telefonnummern und Usernamen gespeichert – werden. «Frauen sollten offen kommunizieren und sich trauen zu sagen: ‹Wenn das nicht aufhört, werde ich dich anzeigen›», sagt Vidakovic.

Nora Markwalder, Assistenzprofessorin für Strafrecht an der Universität St. Gallen. Bild: PD

Nora Markwalder ist Assistenzprofessorin für Strafrecht an der Universität St. Gallen und sagt, der Vorteil der digitalen Form der sexuellen Belästigung sei, dass die Beweislage meist relativ klar sei: «Frauen können Screenshots mit Nachrichten und Bildern vorlegen und haben so Beweise gegen den Täter in der Hand.» Auf diese Art könne eine Anzeige durchaus sinnvoll und erfolgreich sein. Aber: «Das Problem des Strafrechts ist, dass es reaktiv ist», sagt Markwalder. Das heisst: Es greift eben erst, nachdem etwas passiert und es demnach bereits zu spät ist.

Deshalb rät Markwalder zusätzlich zum Strafrecht zu weiteren Strategien: Einerseits können Frauen falls möglich Situationen meiden, in denen sie häufig belästigt werden – obwohl nicht sie diejenigen sind, die etwas falsch machen. Andererseits solle das Thema weiter diskutiert und auf diese Weise potenziellen Tätern zu verstehen gegeben werden, dass so ein Verhalten nicht korrekt sei. «Das Strafrecht ist keine Lösung für ein Problem, welches vor allem gesellschaftlich ist.» Sprich: Dass gewisse Männer keinen Anstand und Respekt vor Frauen haben.

Wichtig für Betroffene: «Fair labeling» und ernst genommen zu werden

Agota Lavoyer ist Expertin für sexualisierte Gewalt und erklärt, warum viele Frauen Dickpics und andere Formen von sexueller Belästigung nicht anzeigen. «Leider ist es für jüngere Generationen alltäglich und somit ‹normal›, solche Bilder zu erhalten.» Dafür sei für viele dann der Aufwand zu gross, so etwas bei der Polizei anzuzeigen. Sie empfiehlt deshalb die Website des Vereins Netzcourage, die eine Funktion bietet, um nach Erhalt eines Dickpics eine Anzeige zu erstatten. «Dieses Meldetool erachte ich als grossartig», sagt Lavoyer. Es minimiere den Aufwand für die Frauen, die sonst das Bild ausdrucken und damit zur Polizei gehen mussten. Alleine dieser Schritt koste ansonsten viel Überwindung.

Agota Lavoyer, Leiterin der Beratungsstelle für Opferhilfe und Expertin für sexualisierte Gewalt. Bild: Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Eine weitere Hürde in den Augen von Lavoyer ist, dass die beschuldigte Person informiert wird, sobald Anzeige erstattet wird. Der Täter erfährt so den Namen und die Adresse des Opfers. Wenn man die Person persönlich kenne, sei das weniger ein Problem. Aber wenn man sich nur aus dem digitalen Raum kenne, biete man so eine neue Angriffsfläche. Lavoyer sagt: «Das Letzte, was man in solchen Fällen möchte, ist, dass diese Person noch erfährt, wo man wohnt.»

In ihren Augen bräuchte es ein eigenes Gesetz, welches den Fokus auf Sexualdelikte im digitalen Raum lege, oder zumindest müsste die Definition der jetzigen Tatbestände erweitert werden. So fällt heute das ungefragte Versenden von Dickpics unter den Tatbestand der Pornografie und nicht der sexuellen Belästigung, denn sexuelle Belästigung gibt es gemäss Strafgesetzbuch nur durch Taten und Worte, nicht durch Bilder. Für Betroffene sei aber unter anderem genau dieses «fair labeling» wichtig, weil diese Einordnung im Strafgesetzbuch Aufschluss darüber gibt, wie das begangene Unrecht gesellschaftlich bewertet wird.

Wichtig wären gemäss Lavoyer zudem Vorbeugungsmassnahmen: «Schweizweit wird noch viel zu wenig in die Prävention investiert.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen