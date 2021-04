Skinimalism Die Zeit der Makeup-Schicht ist vorbei – jetzt trägt man ganz dünn auf Weniger ist mehr, lautet die Devise des neuen Schönheitsideals. Was aber nicht unbedingt weniger Aufwand bedeutet. Was es beim neuen Trend zu beachten gilt - und wie man sich die hippe «Yoga Skin» ganz einfach zuhause nachschminken kann. Rahel Koerfgen 17.04.2021, 05.00 Uhr

Möglichst natürlich, möglichst ungeschminkt: Skinimalism ist der wichtigste Beautytrend des Jahres 2021, sagt die Plattform Pinterest. Shutterstock

Leicht gerötete Bäckchen, die Haut von einer zarten Schweissschicht überzogen: Menschen, die direkt vom Sport kommen, scheinen von innen und aussen zu strahlen. Wir reden hier nicht von einer Spinningstunde oder ähn­lichem, wenn es danach nur so heruntertropft und der Kopf nicht in einer rosigen, sondern roten Farbe leuchtet. Aber wer zum Beispiel regelmässig Yoga praktiziert und sich nach dem Training im Spiegel betrachtet, hat bestimmt schon festgestellt, dass die Haut strahlt und einen «Glow» hat, so der Ausdruck zu Beautydeutsch. Ganz ohne Make-up.

Diese Tatsache hat die findige Visagistin Sara Hill aus Schottland, die schon Dutzende Promis geschminkt hat, auf eine Idee gebracht. Warum nicht genau diesen Hautzustand, dieses natürliche Strahlen, imitieren? Schliesslich mag nicht jede Frau ständig auf der Yogamatte herumturnen – unter Umständen gar nie. So hat Hill einen Beautycocktail aus verschiedenen Produkten «erfunden», eine Technik, die dem Gesicht ohne viel Aufwand natürliches Strahlen verleiht (Anleitung siehe unten). Deckendes Make-up gehört definitiv nicht dazu.

Schöne Zeiten für Minimalismus

Hill hat mit ihrer Beautyidee den Nerv der Zeit getroffen. Laut Pinterest, dem auf Beauty- und Lifestylethemen spezialisierten sozialen Netzwerk, ist «Skinimalism» der wichtigste Beautytrend in diesem Jahr. Die neue sprachliche Mélange setzt sich aus «Skin» (Haut) und «Minimalism» (Minimalismus) zusammen, das Ziel des Looks: ein strahlender und vor allem natürlicher Teint, jedoch kein perfekter. Kleine Unebenmässigkeiten wie Rötungen, vergrösserte Poren oder Sommersprossen gehören zum Leben dazu.

Entsprechend lautet die Devise beim Make-up: weniger ist mehr. «Skinimalism» kann damit als Antidot zum Beautytrend der letzten Jahre angesehen werden: Da wurde Make-up geschichtet bis zur Unkenntlichkeit. Dazu gehörte Countoring, Strobing, Layering – brauchen wir hier nicht zu übersetzen, denn das können Sie alles vergessen.

Überraschend kommt diese Umkehr nicht. In Zeiten einer Pandemie, die wir grösstenteils zuhause verbringen, passen überschminkte, unrealistisch schöne Gesichter einfach nicht. Immer mehr Menschen streben vielmehr eine reduzierte Hautpflege und ein «echtes» Aussehen an, wie die meistgesuchten Begriffe auf Pinterest zeigen. Dort sind entsprechende Suchanfragen in den vergangenen Monaten um rund 400 Prozent gestiegen.

Wer allerdings wenig bis gar kein Make-up verwenden möchte, sollte auf ein Minimum an Pflege nicht verzichten. Denn die sorgt eben dafür, dass die Haut strahlen kann. Dazu gehört ­sicher eine gute Reinigung, aber auch eine Feuchtigkeitscreme. Feuchtigkeit stellt die Grundvoraussetzung für einen strahlenden Teint dar, sie sorgt dafür, dass die Haut jung und elastisch bleibt. Zudem bringt das Einmassieren der Creme in die Haut den Lymphfluss in Gang – und die Wangen strahlen rosig. So einfach kann Schönheit sein. In diesem Sinne: Hoffentlich auf Nimmerwiedersehen, ihr unrealistischen Schönheitsideale!

Die beste Pflege nützt nichts, wenn die Haut zuvor nicht gereinigt wurde. Mit verstopften Poren wirken Cremes nämlich wenig bis gar nicht. Phyto-Blanc La Mousse von Sisley macht die Haut weich und sorgt für einen ebenmässigen Teint. Circa 115 Fr., parfumdreams.ch

Wenn die Haut gut durchfeuchtet ist, strahlt sie auch mehr. Clinique hat der beliebten Moisture-Surge-Linie ein Upgrade verpasst, mit dem 100-Hour Auto-Replenishing Hydrator wirkt der Teint mit der Zeit frisch und prall. Ab 20 Fr. (30 ml), douglas.ch

Ob mit oder ohne Make-up, ein zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlen und schädlichen Umwelteinflüssen ist ein Must. Die Essence Day Veil mit SPF 30 von Sensai soll zudem vorzeitiger Hautalterung entgegenwirken. Circa 200 Fr. (40 ml), sensai-cosmetics.com

Wirkt wie ein Instagram-Filter im wahren Leben: Flüssiger Highlighter kann auf Gesicht und Décolleté aufgetragen werden. Er gleicht den Teint aus und sorgt für einen schimmernden Glow. Sparsam dosieren! Glow Effect – Pink Pearl von Collistar, 23 Fr., haar-shop.ch

Wer Highlighter, also Perlenschimmer, nicht mag, setzt auf ein Gesichtsöl, um Glanz auf die Haut zu zaubern. Die Oil Drops Energy von 3ina geben der Haut einen Boost, damit sie schön leuchtet. Wird am besten der Lieblingsfoundation beigemischt. 21.90 Fr., bei manor.ch

Komplettiert den natürlichen Look: Rosenwasser. Der natürliche Feuchtigkeitsspender bringt die Haut zum Strahlen. Immer wieder, so oft man will, aufsprühen, um das Make-up aufzufrischen. Zum Beispiel von Nuxe, Very Rose Brume Tonique, 16.90 Fr., haar-shop.ch

Die Make-up-Artistin Sara Hill hat ein simples Rezept für einen leuchtenden, rosigen Teint kreiert, der uns aussehen lässt, als ob wir direkt aus der Yogastunde kämen. Hills Technik wird gerade auf Instagram und Pinterest gehypt. Das Beste daran: Die Produkte, die es dafür braucht, finden sich mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits im Beautyschrank. Oder zumindest ein Teil davon.

1) Die Haut gut reinigen, Feuchtigkeitspflege sowie Sonnenschutz auftragen und einwirken lassen.

2) Schnappen Sie sich jetzt Ihre BB-Cream oder Foundation und geben Sie davon drei bis vier Tropfen auf die Handinnenfläche. Das Produkt sollte nur leicht deckend sein, also den Hautton noch durchschimmern lassen.



3) Einen Tropfen Gesichtsöl und einen Tropfen Highlighter (rosig oder golden schimmernd) dazugeben.



4) Für Extraglanz kommt noch ein Tropfen Glow Drops (zum Beispiel von 3ina, siehe links) dazu. Das Verhältnis Foundation – Highlighter/Gesichtsöl sollte in etwa 70:30 sein.



5) Nun alles vorsichtig vermischen und gleichmässig auf das Gesicht auftragen. Danach auf keinen Fall Puder benutzen, sonst ist der Glanzeffekt dahin. Wem das Gesicht zu sehr glänzt, der tupft mit einem Kleenex ein bisschen ab.

Tipp:

Für einen noch natürlicheren Effekt kann die Foundation weggelassen werden.