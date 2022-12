Skilifte ausser Betrieb: 40 Prozent der Anlagen wurden aufgegeben

Skikultur Das Sterben der Skigebiete: Wenn der Lieblingslift auf einmal für immer stillsteht Einst war die Schweiz übersät von Skigebieten. Heute sind über 40 Prozent von ihnen verschwunden. Eine Ausstellung weckt Erinnerungen an die guten alten Zeiten. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Der Betrieb des Skilifts in Moneto im Tessin musste 2005 eingestellt werden. Bild: Paolo Madonna

In meinem Walliser Heimatdorf Reckingen überwand einst ein Schlepplift die 240 Höhenmeter hinauf zum «Tschuggen». Präpariert wurde die Piste nicht, sodass auf natürliche Weise eine Buckelpiste entstand – schwierig zu fahren, wie meine Mutter als Jugendliche erfahren musste, als sie einem Jungen aus dem Dorf hinterherfuhr. Sie wollte ihn beeindrucken. Doch gelohnt hat sich der wilde Ritt gleich zweifach nicht. Sie stürzte, brach sich ein Bein, und er hatte sowieso schon längst ein Auge auf ihre sportlichere Schwester geworfen. Noch heute wird über diese Anekdote an Familienfeiern gelacht – und dem Skilift nachgetrauert, der 1989 ausser Betrieb genommen wurde. Von Erinnerungen wie diesen wissen wohl viele zu erzählen; der stillgelegte und abgebaute Reckinger Lift ist nur ein Beispiel unter vielen.

Bis heute verschwanden von den jemals eröffneten 545 Skigebieten und Talliften in der Schweiz 231 wieder von der Landkarte – mehr als 40 Prozent. Das lag nicht nur daran, dass der Schnee mit der Klimaerwärmung vor allem in niedrig gelegenen Gebieten weniger wurde. Auch die schwindende Lust am Skifahren sowie die von Beginn an unrealistischen Gewinnerwartungen der Liftbetreiber führten zum Sterben vieler Skigebiete. Tatsächlich konnten manche Gebiete zu keinem Zeitpunkt ihres Bestehens Gewinne erzielen.

Das zeigt eine Untersuchung der Technischen Universität Dortmund, die die Schweizer Skigebiete genau unter die Lupe genommen hat. Die Ergebnisse werden derzeit in einer Ausstellung im Alpinen Museum Bern ebenso präsentiert wie Schicksale von Zeitzeugen, die den Untergang ihrer Skilifte miterlebt haben.

Zu starke Konkurrenz für den Erner Galen

Der Dortmunder Studienleiter Christoph Schuck und sein Team beschäftigen sich normalerweise mit internationaler Sicherheitspolitik. Während einer Durchreise wollte Schuck im Wallis seinen Arbeitskollegen sein Lieblingsskigebiet aus der Kindheit zeigen: den Erner Galen. Doch als die Gruppe in der Gommer Gemeinde eintraf, sei «das Entsetzen gross gewesen», erzählt Matthias Heise, der gemeinsam mit Schuck forscht. Das Skigebiet existierte nicht mehr, nur das Trassee und das Kassenhaus am Parkplatz waren als stumme Zeugen zurückgeblieben.

«Das Entsetzen war gross», sagt Matthias Heise von der TU Dortmund. Bild: Christoph Schuck

Schon lange war der Erner Galen dem Tod geweiht, die Konkurrenz der nahen gelegenen und grösseren Gebiete war zu erdrückend, das finanzielle Loch tat sich immer weiter auf – bis 2011 die letzte Hoffnung zur Rettung des Skigebiets erlosch und der Abbruch vollzogen wurde. «Das hat uns emotional so sehr gepackt, dass wir beschlossen, der Sache gründlicher nachzugehen», sagt Heise. Die Idee des «Lost Ski Area Project» wurde geboren. Es beschäftigt sich mit Skigebieten, die sich zwischen Abbau, Verfall und touristischen Alternativen neu erfinden müssen. Letzteres gelang Ernen: Die Gemeinde wandelte sich zu einem Zentrum für Kultur, Kunst und Musik und zieht seither fast mehr Gäste an als früher.

Der einst längste Skilift des Aargaus stand in Walde: In den guten Zeiten strömten Skifahrer von nah und fern in das Skigebiet. Bild: zvg / René Bolliger

Nicht immer werden die Skiberge wie in Ernen von den stillgelegten Liftanlagen befreit. Denn der Abbau gestalte sich im bergigen Gelände schwierig und sei teuer, weil es häufig Helikopter brauche, sagt Heise. «Die Spuren von verlassenen Skigebieten sind überall in der Schweiz, aber auch in anderen Regionen Europas zu erkennen.» Manchmal wird den abgebrochenen Anlagen anderswo neues Leben eingehaucht: Der stillgelegte Lift aus dem aargauischen Walde beispielsweise wurde nach Abbruch nach Tschechien verkauft.

Skilifte ebneten den Weg zum Volkssport

Skilifte waren entscheidend dafür, dass sich das Skifahren in der Schweiz als Breitensport durchsetzen konnte, sagt Simon Engel von Swiss Sports History an der Universität Luzern. Zwar hätten schon zuvor die Tourismusbranche und Politik die Weichen für die «Skination Schweiz» gelegt mit vergünstigten Wintersportbilletts, der Einführung von Schulskilagern und Sportferien, die zum Skifahren genutzt werden sollten. Allerdings war es damals üblich, 90 Prozent der Zeit mit dem mühsamen Aufstieg zu verbringen, der Abfahrtsspass machte nur 10 Prozent aus – nicht sonderlich attraktiv. Vor allem die gut Betuchten konnten sich ein Ticket für die teure Zahnrad-, Luft- oder Standseilbahn leisten. Der Durchbruch zur Massentauglichkeit gelang erst, als der Zürcher Ingenieur und passionierte Skifahrer Ernst Constam im Jahr 1934 am Bolgen in Davos den ersten Bügellift der Welt baute.

Selbst kleinste Gemeinden, gerade solche jenseits der wirtschaftlichen Zentren, wollten nun teilhaben am Skiboom. So eroberten Skilifte nach und nach die Schweiz bis in tiefe Lagen. «In den 60er- und 70er-Jahren erreichte das Skifahren seinen Höhepunkt», sagt Sporthistoriker Engel. Mit «Alles fährt Ski» besang Vico Torriani 1963 einen Sport, der die Leute im Land bewegte und verband.

Zwar gehört Skifahren noch heute zu den beliebtesten Sportarten hierzulande. Die Zahl der verzeichneten Skitage sinkt jedoch seit Jahren kontinuierlich. Als Folge verschärft sich der Wettbewerb zwischen den Skigebieten, bei dem die kleineren häufig den Kürzeren ziehen. Die Grösse eines Skigebiets ist nämlich ein wichtiger Überlebensfaktor, wie die Forscher um Christoph Schuck erkannt haben. Zudem mussten bisher vor allem Skigebiete schliessen, die wenig moderne Anlagen aufwiesen, wenig Höhendifferenz überwanden, keine Beschneiungsanlagen besassen und stark mit anderen Skigebieten um Wintergäste buhlen mussten.

Stillgelegte Anlagen sind Teil der alpinen Bergkultur

Mit dem Niedergang eines Skigebiets verschwindet immer auch ein Teil der Dorfkultur, wie beispielsweise im Dörfchen Moneto im Tessin. Der Moneto-Lift war der Stolz der Einheimischen. Die Initianten investierten rund 100’000 Franken privates Geld und Tausende Stunden ehrenamtliche Arbeit. Einen Liftmotor fanden sie secondhand in Afrika, die gelben Masten beschafften sie sich auf dem Tessiner Hügel Monte Lema. Doch der Lift rentierte nicht, Unterstützung von der öffentlichen Hand blieb aus, sodass der Betrieb 2005 nach 40 Jahren eingestellt wurde.

Die Dortmunder Forscher rechnen damit, dass mit der fortschreitenden Klimaerwärmung das Sterben vor allem von kleinen Skigebieten weitergehen wird und die grossen weiterwachsen werden. Untermauert wird dies von einer Studie des Forschungsinstituts SLF, wonach die Schneedecke in den Alpen bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 70 Prozent abnehmen könnte. Besonders betroffen sind tiefe Lagen unterhalb von 1200 Metern. Die Wissenschafter erwarten dort in Zukunft noch höchstens zwei Schneetage pro Jahr, und auch oberhalb von 1500 Höhenmetern dürfte sich die Zahl der Schneetage halbieren.

Christoph Schuck und Matthias Heise plädieren dafür, nicht alle Skilifte rückzubauen, die stillgelegt werden. «Oft gelingt es über Kunst und Kultur, den Dingen einen neuen Sinn, gar eine neue Identität zu geben. Dann wirken sie als Inspiration für Innovationen und bleiben doch Teil der alpinen Bergkultur», sagt Heise.

Aber vielen wird es so ergehen wie dem Skilift in Reckingen: Zurück bleibt keine Infrastruktur, sondern nur Anekdoten aus der guten alten Zeit.

Après-Lift – Skiberge im Wandel Alpines Museum der Schweiz, Helvetiaplatz 4, 3005 Bern, www.alpinesmuseum.ch. Die Ausstellung dauert noch bis 28. Mai 2023.

