Die besten Selbsttests - die auch bei Omikron funktionieren

Coronavirus Sind Selbsttests bei Omikron noch gleich sensibel? Eine neue Liste mit den besten Aktuell testet man sich am besten mit einem Selbsttest, der auf dem sogenannten N-Protein basiert. Wir listen die besten darunter auf - diesmal nach Gesamtsensitivität. Wanja Staubli Jetzt kommentieren 24.03.2022, 11.24 Uhr

Jeder ist sein eigener kleiner Laborant: Die Komponenten eines Coronavirus Antigen-Selbsttests. Christian Beutler / KEYSTONE

Aktuell fragen sich viele ob es Corona ist, wenn es kratzt im Hals. Und krazen tut es bei tausenden täglich, die Fallzahlen sind nach wie vor extrem hoch. Selbsttests werden deshalb in Massen durchgeführt.

Dass sie nicht sehr zuverlässig sind, ist bekannt. Und doch gibt es immer wieder Tests, die bei manchen Leuten schon beim leichtesten Kratzen im Hals das Coronavirus anzeigen. Sie können also dann einen gewissen Schutz bieten, wenn man zum Beispiel vor hat Risikopersonen zu besuchen. Wobei eine Maske oder das Verschieben des Besuches immer noch sicherer ist.

Die zuverlässigsten hat das deutsche Paul-Ehrlich-Institut im Januar ermittelt. Doch taugen die Selbsttests auch für Omikron noch? Durch die Veränderungen, die in mutierten Viren auftreten, könnten Antigen-Tests an Sensitivität einbüssen und dadurch Infizierte noch häufiger in falscher Sicherheit wiegen.

Das Nukleokapsid-Protein gibt mehr Zuverlässigkeit

Die meisten Covid-19-Tests schlagen auf das sogenannte Nukleokapsid-Protein (N-Protein) an, welches sich in den verschiedenen Varianten kaum unterscheidet. Deshalb funktionieren sie auch bei Omikron immer noch relativ gut. Denn die meisten Mutationen fanden bei Omikron auf dem Spike-Protein (S-Protein) statt.

Dennoch müssen im weiteren Verlauf der Pandemie die Tests laufend evaluiert werden. Nicht nur die Sensitivität auf die aktuelle Virusvariante wird dabei sichtbar, sondern auch die grossen Unterschiede zwischen den Tests. Hier die besten Schnelltests aus der ursprünglichen Liste des Paul-Ehrlich-Institutes, welche auf das N-Protein und somit auch auf Omikron reagieren. Ausgewählt wurden jene Tests, die in der Gesamtsensitivität am besten abschnitten: Also nicht nur bei sehr hoher Virenlast.

Laut einer neuen Studie schneidet zumindest der Flow-Flex-Test dabei bei Omikron besser ab (89 %) als bisher auf der Liste des Paul-Ehrlich-Institutes, wo die Gesamtsensitivität nur bei 34 Prozent lag. Die Aktualisierung seitens des Paul-Ehrlich-Institutes war für Februar angekündigt, steht aber immer noch aus.

