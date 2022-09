Sextherapeutin findet Gnaden-Sex Mist

Sexualität Paartherapeutin: «Wer keine Lust auf Sex hat, ist nicht gestört» Es gibt kein Recht auf Sex. Auch nicht in einer Partnerschaft, findet Therapeutin Annica Plaßmann. Und ein Drängen würde jeweils schlimm enden. Caren Battaglia, «wir eltern» Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Die Sexualtherapeutin findet Gnadensex nicht nur Mist, sondern ist überzeugt, dass dabei etwas kaputt gehe.

Ich habe für dieses Interview Ihr «Sexfrei»-Buch gelesen. Mein Mann hat leicht beunruhigt reagiert, als er es gesehen hat…

Anica Plaßmann (lacht): Ja, es ist erstaunlich, wie sehr allein das Wort «sexfrei» Emotionen schürt. Es scheint sofort der Gedanke aufzukommen: «Oh Gott, wenn sich der Gedanke verbreitet und ein sexfreies Leben Schule macht… schrecklich.» Keinen Sex zu haben ist tabu.

Haben Sie deshalb das Buch geschrieben?

Genau. Vor allem habe ich den Titel «sexfrei» ausgesucht, um mit «frei» die Freiheit der Wahl zu betonen. Es ist doch befremdlich, dass man heute zwar problemlos erzählen kann, man ginge in einen Swingerclub aber nicht sagen kann: Mir gibt Sex nicht genug. Ich bin da jetzt mal eine Weile raus. Es gibt Partnerschaften – bei Singles ist sexfrei gang und gäbe – da findet einer schon nach einer Woche: Boah, das ist mir zu wenig, ich krieg jetzt ganz schlechte Laune. Und es gibt Paare, da wird das erst nach Wochen oder Monaten ein Problem. Manchmal wird es auch gar keins, aber die Pärchen kommen natürlich nicht zu mir.

Welche Paare sind von dem Unlust-Problem am häufigsten betroffen und was raten Sie ihnen?

Am häufigsten: Eltern. Aber auch Paare so ums Rentenalter herum. Ich rate nicht vordringlich etwas, um «das Problem zu lösen». Was ich vermitteln und klar machen möchte, ist: Es gibt kein Recht auf Sex. Auch nicht in einer Beziehung. Jeder Mensch hat die Freiheit, jederzeit sagen zu dürfen «Nein, jetzt nicht» oder «hören wir auf». Meine Beobachtung ist: Es ist nicht nur Humbug, es zu pathologisieren, wenn jemand keine Lust (mehr) hat. Es ist schädlich.

Moment, ist Sex kein Trieb, so wie Essen? Da stuft man ja auch als «krank» ein, wer damit aufhört…

Seit den 50er-Jahren weiss man, dass Sex kein Trieb wie Essen ist. Man braucht ihn nicht zum Leben, man stirbt nicht ohne. Der gute, alte Freud ist überholt. Wer keine Lust auf Sex hat, ist nicht gestört. Auch nicht in einer Partnerschaft. Das darf so sein.

Die Sexualtherapeutin Anica Plassmann Die 37-Jährige ist promovierte Pädagogin, Paar- und Sexualtherapeutin. Sie lebt und arbeitet in Kiel. Sie ist Autorin von «Sexfrei – Weil es okay ist, keine Lust zu haben», Knaur, 26.90 Fr.

Ähm, ja. Aber ist das in einer Partnerschaft nicht ein bisschen, als träte man einem Tennisclub bei und dann wäre der Platz dauernd gesperrt…

(Lacht)

So denken viele. Man glaubt, das gehöre unbedingt dazu und wenn man nicht will, dann stimme mit einem was nicht, dann müsse man an sich und dem Sexleben arbeiten. Dabei ist es genau dieser Druck, Sex wieder irgendwie hinzuwürgen, Schuld an einer Menge Elend. Diese ganzen Sex-Tipps in Magazinen «So wird es wieder heiss im Schlafzimmer» ...Exakt diese Versuche, das Liebesleben wieder flott zu machen können dafür sorgen, dass viele Frauen oder Männer gänzlich aussteigen. Sie machen lange Zeit mit, obwohl sie keine Lust haben. Und lernen durch unbefriedigenden Erlebnisse nur: «Ich wusste es ja, Sex bringts nicht.»

Aber man hört und liest doch immer «Der Appetit kommt beim Essen» oder «Man ist doch kein Stück Seife und nutzt nicht ab».

Aber wenn er nicht kommt, der Appetit? Und: Doch, in gewisser Weise ist der Mensch ein Stück Seife. Er nutzt sehr wohl ab. Erfahrungen machen etwas mit einem. Auch erotische. Durch lustloses Mitmachen beim Sex kommt eine traurige Spirale in Gang. Deshalb ist Gnadensex Mist. Der macht etwas kaputt. Sie ahnen ja nicht, wie viele – durchaus selbstbewusste – Frauen im Bett Dinge tun, die sie nicht mögen. Dem Verkehr zustimmen, obwohl sie dabei Schmerzen haben. Oder Mütter, die es «einfach hinter sich bringen», obwohl sie unendlich müde sind oder mit den Gedanken ganz woanders. Das macht aus etwas, das eigentlich schön sein könnte, gemeinsame Erotik nämlich, Stressiges, Belastendes, Problembehaftetes.

Wir reden hier wenig über Männer. Ist «sexfrei» eher ein Frauending?

Nein. Natürlich nicht. Es zeigt sich nur anders und später. Frauen halten lange einfach hin. Faken Orgasmen, damit es schneller vorbei ist. Männer reagieren schnell – und panisch. Zwei, drei Mal keine vernünftige Erektion und sie sind im Alarmmodus. Dann wird zügig das ganze Programm abgespult: Viagra oder vermeintlich hilfreiche Drogen aus dem Netz. Oder Experimente mit Penispumpen.

Aber das ist nicht «sexfrei».

Danach läuft es so: Klappt es mit der Erektion immer noch nicht, behaupten Männer, sie seien zu müde und der Stress auf der Arbeit sei schuld. Bei den Partnerinnen – ich bleibe der Einfachheit halber beim heterosexuellen Paar – kommt dann, zack, der Gedanke: «Ich bin nicht attraktiv.» Und dann wird die nächste Eskalationsstufe gezündet. Die Frau denkt, sie sei nicht schön, wittert eine Affäre… Dann werden alle Tipps aus Netz und Medien beherzigt, sie wartet dann etwa nackt oder in einem Hauch von Schwarz zu Hause auf dem Sofa, wenn er nach Hause kommt, er fühlt sich gedrängt, lehnt ab, sie fühlt sich zurückgewiesen und gedemütigt…. Es wird richtig schlimm.

Also kein guter Gedanke: Kinder zum Grosi, rein in die sexy Dessous und los geht’s?

So lange es keine Probleme gibt, ist alles okay. Aber bei Schwierigkeiten kommt ebendieser fatale Mechanismus von Drängeln, sich zurückziehen, noch mehr Drängeln in Gang. Die Gedrängelten meiden irgendwann jede liebevolle Berührung und jedes Küssen, weil sie befürchten, damit schlafende Hunde zu wecken. Bei einem so verhakten Paar gibt es keinerlei Zärtlichkeit mehr und beide fühlen sich dann unattraktiv, was auch nicht erotikfördernd ist.

In Ihrem Buch schlagen Sie – wenig romantisch – einen Tauschhandel vor. Etwa: zweimal Bügeln gegen einen Handjob.

Ach, diese Romantik. Aber ich finde es eigentlich nicht unromantisch, mit der geliebten Person ehrlich über seine Gefühle zu sprechen. Darüber, dass man sich vielleicht gerade unsexy fühlt, weil der Bauch von der Geburt schlabberig ist; darüber, dass einem im Büro alles über den Kopf steigt; über die Überforderung als Eltern... Das zeugt von Vertrauen. Vertrauen ist romantisch und nur so lässt sich eine Lösung erreichen.

Eine Trennung steht aber auch im Raum.

Ja, tut sie. Das ist so. Aber Sex, der freudlos betrieben wird, nur damit man ihn hat, führt langfristig auch zur Trennung und beschädigt zudem massiv die Person, die nur aus Pflichtgefühl mitmacht. Deshalb finde ich: Reden wir über Sex. Aber reden wir genauso darüber, wenn wir keinen Sex wollen.

Das ist ein Beitrag von «wir eltern».

