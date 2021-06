Mein Umweg zum Kind: Bange Stunden um Säugling Emma.

Mein Umweg zum Kind – Teil 3 «Sie trank nicht und verlor an Gewicht» – Bange Stunden um Säugling Emma und ein nervtötender Modefimmel bei Sohn Raffael Die Geschichte einer St.Galler Mutter, die für ihren Kinderwunsch alles geopfert hat und nach zahlreichen Fehlschlägen schliesslich mit zwei Kindern beschenkt wurde, die ihr Leben zu einer verrückten Achterbahnfahrt gemacht haben. Martin Oswald 09.06.2021, 16.00 Uhr

Inmitten von Haushaltschaos und Kindergeschrei wünschte sich Lena manchmal eine Fluchttür, zu einer friedlichen Sphäre. Illustration: Sandra Näf

Was bisher geschah

Lena (Name geändert) ist ein Energiebündel. Die junge St.Gallerin hat mit ihrem Sohn Raffael keine ruhige Minute. Der Kleine hat das Leben von Lena und Ehemann Thomas komplett auf den Kopf gestellt. Doch eine Familie zu haben, war stets ihr grosser Traum. Auf natürlichem Weg wollte es nicht klappen, also probierte Lena jede noch so ausgefallene Therapieform, um schliesslich mit teurer Reproduktionsmedizin dem Glück auf die Sprünge zu helfen. Doch war das Familienglück mit einem Kind schon komplett? Das Paar war sich einig, für ein zweites Kind war gerade noch kein Platz und aufgrund der Vorgeschichte war klar, dass es auch dieses Mal nicht ohne medizinische Hilfe klappen würde. Also wollte man zuwarten. Doch kaum war dieser Entscheid gefällt, wurde Lena schwanger.

Teil 3: Baby Emma muss künstlich ernährt werden

«Im ersten Moment wussten weder ich noch mein Mann, was wir mit diesem positiven Schwangerschaftsbefund machen sollten.» Der Frauenarzt sagte; es könnte aufgrund der Gebärmutterdeformation sein, dass es zu einer Fehlgeburt kommt. Der Fötus nistete sich ausgerechnet in der kleinen Hälfte von Lena’s herzförmigen Gebärmutter ein. Dort, wo sie bereits eine Auskratzung hinter sich hatte und deshalb vernarbt war. Die Vorzeichen für ein gesundes Wachstum waren schlecht.

«Ich verzichtete sofort auf alle Genussmittel, machte keinen Sport mehr. Nichts, was dem Kind hätte gefährlich werden können.» Es sei eher eine Phase der Anspannung als der Freude über ein zweites Kind gewesen, erzählt Lena.

Doch wie schon bei Sohn Raffael, stellte sich auch beim zweiten Kind [A1] rund um die 26. Schwangerschaftswoche eine grosse Ruhe ein. «Ich hatte jetzt Vertrauen, dass alles gut kommen würde.» Während der Bauch grösser wurde, hing der ebenfalls grösser werdende Raffael immer noch am liebsten in der Trage auf dem Rücken. Lena steht vom Sofa auf und illustriert die Szene, wie sie «wie ein Sherpa bepackt» durch die Gegend spazierte. Ein Kind auf dem Rücken, eines im grossen Bauch.

Umzug in Alleinregie

Die junge Mutter arbeitete zu dieser Zeit 40 Prozent, wie schon früher in der Pflege. «Ich musste lernen, meine Kräfte einzuteilen.» Doch ausgerechnet jetzt wartete eine ganz besondere Herausforderung auf die Familie. Der Umzug in die frisch renovierte Traumwohnung stand an, mitten in der Schwangerschaft. Ehemann Thomas absolvierte neben seinem Job gerade eine Weiterbildung und stand kurz vor den Prüfungen. «Also organisierte ich diesen Umzug in Eigenregie, was blieb mir anderes übrig», sagt Lena. «Ich packte Kisten, Raffael räumte sie wieder aus.» Um die Übersicht nicht zu verlieren, schrieb ich jede Kiste sauber mit dem Inhalt an. Doch dieses System kollabierte unter gütiger Mithilfe von Raffael und so stand schliesslich auf den meisten Kisten «Allerlei».

An den Tag des Umzugs erinnere sie sich vermutlich für den Rest ihres Lebens. Thomas hatte Geschäftstermine und gab später zu Protokoll, er hätte lediglich am alten Ort sein Necessaire ein- und am neuen Ort wieder ausgepackt. Um alles andere kümmerte sich Lena. «Ich war hochschwanger und watschelte wie eine Ente den ganzen Tag die Treppen hoch und wieder runter.» So leitete sie die Umzugsfirma an und versuchte die Übersicht zu behalten.

«Beim Auspacken half Baby Raffael natürlich tatkräftig mit, aber aus den Allerlei-Kisten wurde so im Nu eine Allerlei-Wohnung.» Sie hätten noch tagelang Zahnbürsten, Nudeln oder Socken gesucht, erzählt Lena. Und bald schon würden sie hier zu viert leben. Wo noch bei Kind 1 alles liebevoll vorbereitet wurde, Wände stilvoll gestrichen und Traumfänger aufgehängt wurden, musste jetzt bei Kind 2 eine Wimpelgirlande an der Decke reichen. «Für mehr hatte ich weder Zeit noch Nerven.» Kind 2 hatte den schlechten Prognosen getrotzt, entwickelte sich in der kleinen Gebärmutterhälfte und war jetzt bereit, zur Welt zu kommen.

Just am prognostizierten Termin ging es los. Die Fruchtblase platzte auf der Gartenterrasse vom Restaurant Guggeien-Höchst im Osten von St.Gallen. Klein Raffael blieb bei Lena’s Schwester und ihrer Familie auf dem Spielplatz. Thomas und Lena spazierten in das nahe Spital.

Komplikationen nach der Geburt

Emma kam am späten Abend klein aber gesund zur Welt. Lena hatte bei der Geburt viel Blut verloren und die Plazenta löste sich nicht ab. In der medizinischen Fachsprache spricht man von einer Placenta accreta, einem «angewachsenen Mutterkuchen». Ein Teil wurde manuell entfernt. Die Ärzte dachten, sie hätten sie vollständig entfernt, doch sie sollten sich irren. Und so kam es, dass Lena in den Tagen nach der Geburt permanent Bauchweh verspürte. Zu Hause im Wochenbett folgten Fieber und Schüttelfrost, «bis ich plötzlich einen Klumpen in der Unterhose hatte» – ein Stück der restlichen Plazenta hatte sich gelöst.

Bei einem Ultraschall zeigt sich, dass da noch mehr war, was entfernt werden musste. Das manuelle Auskratzen sei furchtbar schmerzhaft gewesen und dennoch nicht von Erfolg gekrönt. Also bekam Lena wehenfördernde Tabletten, um die Reste der Nachgeburt auszutreiben. Drei Wochen lang. Und weil vorerst nichts passierte, wurde die Dosis bei jedem Untersuch erhöht. «Verdammt war ich im Elend.»

Eine Brustentzündung machte die Situation nicht eben erträglicher. Baby Emma zu stillen, war unmöglich. Also pumpte Lena alle zwei Stunden die Muttermilch in Portionen ab und stellte sie fein säuberlich beschriftet in den Kühlschrank, damit stets die korrekte Flasche gefüttert wird. Der inzwischen zweijährige Raffael räumte in dieser Zeit jede Schublade aus, die er erreichen konnte. Und draussen vor dem Fenster gingen Arbeiter hin und her, welche gerade die Fassade renovierten. «Privatsphäre? Kannst du dir schenken.»

«Diese Plazentareste sind lebensgefährlich, Sie können daran sterben», stellte der Frauenarzt bei einer weiteren Kontrolle alarmiert fest – Lena wurde noch am gleichen Tag operiert. So endete auch dieses schmerzhafte Kapitel auf Umwegen. Doch zum ersten Mal seit der Geburt war Lena jetzt ohne Schmerzen und konnte sich ungetrübt um ihre Kleine kümmern. «Endlich Raum für Muttergefühle», erinnert sie sich. Lena spürte Schmetterlinge. Bis Emma aufhörte zu trinken.

Baby Emma verliert an Gewicht

Erst einige Wochen später würde ein Arzt diagnostizieren, dass Emma einen starken Reflux hatte – wie schon ihr Bruder Raffael. Der saure Magensaft kam in die Speiseröhre hoch und löste Entzündungen aus. Emma wurde schwächer und schwächer und statt wie jeder andere Säugling an Gewicht zuzulegen, nahm sie ab. «Das durfte nicht passieren.» So wurde jeder Schluck Milch zum Kampf und den Brei verweigerte sie komplett. Emma wollte nicht, ihr Magen spielte nicht mit.

Lena ging Woche für Woche zum Kinderarzt und wurde jedes Mal wieder nach Hause geschickt. «Das kommt dann schon», hätten die Ärzte stets gesagt. Kurz nach Weihnachten zog eine Kinderärztin die Reissleine, Emma war zu diesem Zeitpunkt bereits so schwach, dass sie nicht mal mehr weinte. Sie musste ins Spital und künstlich ernährt werden. Plötzlich ging es um Leben und Tod.

Thomas und Lena wechselten sich ab, verbrachten jede Minute am Bettchen von Emma, Tag und Nacht. «Es war herzzerreissend, dieses kleine Geschöpf so kraftlos und ausgezehrt zu sehen.» Es dauerte zwei Wochen, bis Emma stabil genug war und nach Hause durfte. Sie musste allerdings weiterhin künstlich ernährt werden. Die ausgebildete Pflegerin Lena konnte sie selbstständig über eine Magensonde versorgen.

Die Tortur ging weiter, statt im Spital jetzt einfach Zuhause. Was über die Magensonde in Emmas Körper gelangte, musste sie kurz darauf wieder erbrechen. «Was war da los? Ich verstand das nicht», sagt Lena. Der Kinderarzt diagnostizierte ein Virus, das sich Emma offenbar während ihres Spitalaufenthalts eingefangen hatte. Dieses Virus beeinträchtigte die Atemfunktion. Also ging es zurück ins Spital und zwar direkt in den Notfall. Um ein Haar hätte Emma in dieser Nacht künstlich beatmet werden müssen.

Eine weitere Spitalwoche zog ins Land und Lena fühlte sich wie im Gefängnis, gefangen am Kinderbettchen, ohne Rückzugsmöglichkeit. Und nebenbei galt es, die Betreuung von Sohn Raffael zu organisieren. «Ich weiss nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Aber irgendwann kamen wir zum Ende dieses Tunnels.»

Zwei Kinder für ein Halleluja

Emma machte langsame Fortschritte, legte Gramm für Gramm zu, hatte aber Rückstand in ihrer Entwicklung. «Es ist schon verrückt, dass bereits bei Raffael Essen so ein elementares Thema war und jetzt passierte das Gleiche in noch extremerer Form mit Emma», sagt Lena und blickt einen Moment lang ins Leere, bevor sie wieder einen Gedanken festhält. «Irgendwie haben wir uns durch diese Zeit gekämpft.» Lena fand in diesen Monaten keine Zeit mehr für sich selber und auch nicht für die Beziehung zu Thomas, alles musste hintenanstehen. «Ich war ja nur schon dankbar, wenn mal jemand den Kleinen schaute, damit ich mich duschen kann.»

Seit nun vier Jahren lebt Lena ihren Traum von Kindern und Familie. Doch der Traum entpuppte sich als Herausforderung auf allen erdenklichen Ebenen. Raffael und Emma drängten mit voller Wucht in ihr Leben und fordern seither ihre Aufmerksamkeit. «Ich habe seit Jahren nicht mehr eine Nacht am Stück geschlafen», erzählt Lena. Wenn die Kleine dreimal in der Nacht wegen Hunger erst gefüttert und dann herumgetragen werden musste, war es der Grosse, der mit verlässlicher Präzision bei Sonnenaufgang den Tag einläutete. «Permanenter Schlafmangel, das ist Folter.»

Für jeden Ausflug die passenden Socken

Wenn die Kinder wenigstens tagsüber mal einen Moment allein spielen würden. Aber nein. «Das machen meine zwei Mäuse nicht, kannst du vergessen.» Und auch sonst hätten die beiden durchaus penetrante aber liebenswerte Charakterzüge.

«Wenn Raffael ein Stück Brot mit Aufstrich isst, dann darf es keinen Rand haben. Mag er nicht. Die Stücke müssen mundgerecht sein. Und die Butter sollte nicht bis an den Rand gestrichen sein, weil dann bekommt er fettige Finger. Mag er auch nicht. Er will eine kleine Gabel und einen feuchten Lumpen, um sich die Hände abzuwischen. Zwangsneurotisches Verhalten würden Psychologen sagen. Mein Sohn, würde ich sagen.»

Wenn Mama Lena alle seine Wünsche erfüllt hat und die Ausrüstung komplett ist, streichelt Raffael während des Essens Lenas Arm. Wo früher seine Sensibilität ihr das Leben schwer machte, so habe es jetzt immer öfter auch Momente gegeben, in denen er feinfühlig reagierte und Lena seine Liebe spüren liess.

Geht es nach draussen, wartet die nächste Hürde. Die Socken müssen zur Hose passen. Die Hose zum Pullover und dieser zur Jacke. Hat Lena das beim raschen Griff in den Schrank nicht bedacht, geht spätestens an der Haustüre gar nichts mehr. Boykott. Raffael hat es darum inzwischen zum Ritual gemacht, sich am Abend seine perfekt abgestimmten Kleider für den nächsten Tag bereit zu legen. «Und wehe ich habe ihm die falsche Wetterprognose gemacht und es regnet unerwartet.»

«Wir haben uns in diesem alltäglichen Wahnsinn gut eingespielt. Manchmal lachen mein Mann und ich darüber, manchmal würden wir am liebsten alles hinschmeissen.»

Die Sehnsucht nach einem freien Tag

Hinschmeissen kann man zwar Beziehungen, Kinder jedoch nicht, die sind und bleiben. Mit jedem Tag, mit jedem kleinen Entwicklungsschritt schöpft Lena jetzt Hoffnung, dass die Dinge irgendwann einfacher sein würden. Dass irgendwann wieder Zeit bliebe für zweisame Erlebnisse mit Thomas, dass irgendwann das Bett wieder nur ihnen gehören würde, dass ein freier Tag sich auch nach einem freien Tag anfühlen würde. «Im Moment habe ich noch den totalen Tunnelblick. Aber ich weiss, irgendwann denke ich an diese verrückte Zeit zurück und werde nicht mehr wissen, wie ich das alles geschafft habe.»

Die Wohnungstür geht auf, Mann Thomas ist mit den Kindern zurück. Emma (2) weint, ist auf dem Kiesweg umgefallen und hat offene Handflächen, Raffael (5) rennt mit Schlamm an den Schuhen und einem Stück Holz in der Hand Mama entgegen. «Weiter geht’s», sagt Lena und steht vom Sofa auf. Die kleine Auszeit ist abrupt beendet. «Ich habe mir immer Kinder gewünscht. Und wenn es mitunter auch noch so streng ist, diese beiden Schätze würde ich nie wieder hergeben.» Lena strahlt und nimmt ihren schmutzigen Sprössling liebevoll in den Arm.