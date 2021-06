Mein Umweg zum Kind: Lena verliert ihr Baby in der 13. Woche.

Mein Umweg zum Kind – Teil 2 St.Galler Mutter erfüllt sich dank medizinischer Hilfe ihren Kinderwunsch und rast in die Erschöpfung Die Geschichte einer St.Gallerin, die für ihren Kinderwunsch alles geopfert hat. Nach einer Odysee mit alternativen Therapien und Reproduktionsmedizin wurde sie schliesslich schwanger. Martin Oswald 09.06.2021, 16.00 Uhr

Es war Weihnachtszeit und Lena trug ein lebloses Baby in sich. Illustration: Sandra Näf

Was bisher geschah

Lena (Name geändert) wusste schon als kleines Mädchen, dass sie eines Tages Mami werden möchte. Erst kümmerte sie sich mütterlich um ihren kleinen Bruder, später im Beruf pflegte sie kranke Menschen. Ihre eigenen Bedürfnisse stellte Lena stets hinten an. Aber um ihren Kinderwunsch Wirklichkeit werden zu lassen, tat sie alles. Da die St.Gallerin auf natürlichem Weg nicht schwanger wurde, investierten sie und ihr Mann ein Vermögen in alternative Methoden: Akupunktur, chinesische Medizin, Dampfbäder für ihren Unterleib, schliesslich Hormontherapie und Insemination.

Jetzt sitzt sie zu Hause auf dem Sofa, die beiden Kinder sind endlich im Bett, der Tag ist geschafft – Lena auch. In Jogginghose, abgekämpft und doch voller Energie erzählt sie ihre Geschichte.

Teil 2: Ein Kind verloren, ein Kind geboren

Lena und Thomas planten zu heiraten. «Wir wollten Ja zueinander sagen und uns damit beweisen, dass unsere Liebe nicht von einem Kind abhängt.» Einen Beitrag zum kinderlosen Paarleben sollte auch Stella, eine Dackeldame, leisten. «Nur mochte mich dieser Hund nicht», erzählt Lena. «Dafür umso mehr meinen Mann. Ich war eifersüchtig.» Stella fehlte es bei Lena und Thomas an nichts. Sie bekam das teuerste Futter, ein hübsches Plüschsofa, dann musste sie zum Tierarzt wegen krummer Füsse, brauchte Medikamente und bei langen Spaziergängen musste sie getragen werden. Lena konnte sich kümmern. Und das tut sie bekanntlich am liebsten.

Dann läuteten die Hochzeitsglocken. Das Schicksal wollte es, dass Schwester Livia und Schwägerin Carla beim Fest hochschwanger und kurz vor der Niederkunft waren. Doch das sollte Lenas Glück für einmal nicht schmälern. Das frisch vermählte Paar düste kurz darauf mit dem Flieger in die Philippinen. «In den Flitterwochen dachte ich zum ersten Mal nicht an ein Kind. Wir tauchten im Meer, genossen die Sonne und tranken Champagner. Das ist zwar nicht gerade ideal, wenn man schwanger werden will. Aber jetzt wollte ich einfach mein Leben geniessen.»

Wieder zu Hause bekam Lena ihre Tage nicht, machte einen Test und … sie war schwanger. Nach all dieser Zeit, all dem Hoffen und Probieren, all den absurden Therapien (siehe Teil 1) war sie ausgerechnet jetzt schwanger geworden. Ohne hormonelle Unterstützung und ohne Gedanken an ein Baby. «Ich war sprachlos.»

Wie gewonnen, so zerronnen

Um Thomas mit der frohen Kunde zu überraschen, schenkte sie ihm ein Buch, wie man vom Mann zum Vater wird. Er weinte vor Freude. Doch der Freudenrausch der beiden dauerte nur ein paar Wochen. «Es war der dritte Untersuch beim Frauenarzt, 13. Schwangerschaftswoche. Beim Ultraschall war sein Blick plötzlich wie versteinert. Das Herz schlug nicht mehr.» Es war Weihnachtszeit und Lena trug ein lebloses Baby in sich. «Alles war nur noch dunkel», erinnert sie sich. Die Auskratzung war schmerzhaft, doch der Schmerz des Verlusts noch viel grösser.

Um sich abzulenken, stürzte sich Lena in eine Weiterbildung und brauchte Zeit für sich. «Ich fühlte mich weit weg von Thomas, liess ihn gar nicht an mich heran. Er konnte nicht im gleichen Masse um dieses Kind trauern, schliesslich hatte es ja auch in mir gewohnt.»

Lena geht zum Bücherregal, sucht ihr Tagebuch aus dieser Zeit. Ihr Vater hatte ihr damals einen Satz geschickt, an den sie sich heute erinnert.

«Wenn etwas uns fortgenommen wird, womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, so ist viel von uns selber fortgenommen. Gott aber will, dass wir uns wiederfinden, reicher um das Verlorene und vermehrt um jenen unendlichen Schmerz.» – Rainer Maria Rilke

Lena kündigte ihren Job in der Pflege. Ihr Schwiegervater hatte ihr dazu geraten. «Lena, du musst etwas ändern.» Und er hatte recht, sagt sie heute. «Ich fühlte mich leicht und befreit. Befreit von einem Job, der mich nicht mehr glücklich machte.»

Reproduktionsmedizin geht ins Geld und braucht Geduld. Illustration: Sandra Näf

Mit medizinischer Hilfe zum Familienglück

Lena, Thomas und Dackel Stella fuhren für ein paar Tage an die Nordsee, Kopf lüften. Auf langen Spaziergängen am Meer wurde eine Frage immer drängender: Was jetzt? Nach drei Jahren Therapie und einer Fehlgeburt. «Wir redeten über nichts anderes.» Sie hätten ja allen Grund gehabt, glücklich zu sein. Aber etwas fehlte eben. Mit im Gepäck nach Hause hatten die beiden einen Plan: Reproduktionsmedizin.

«Das ist aufwendiger als jedes Hobby», sagt Lena und lacht. «Erst nimmst du ein Medikament, damit du regelmässig deine Tage bekommst, dann nimmst du ein Medikament, damit eine Eizelle wächst. Jeden Tag spritzen und kontrollieren. Dieser ganze Aufwand, das ging nur, weil ich zu dieser Zeit nicht gearbeitet habe.» Jetzt drehte sich Lenas Leben wieder ganz um den unerfüllten Kinderwunsch.

Beim Geburtstag von Bruder Sämi gab es einen «Space Cookie» zum Dessert. Keine gute Idee. Bei der nächsten Kontrolle war ihre Eizelle viel zu gross. «Ich habe dann gelesen, dass THC das Eiwachstum beeinflussen würde. Dieser ganze Zyklus war also für nichts, nur wegen dieses einen Cookies. Also alles nochmals von vorne, ich dummes Huhn.»

Beim nächsten Zyklus und vielen weiteren Kontrollen war eine Eizelle bereit, befruchtet zu werden. «So, haben sie das Sperma gelöst?», rief die Ärztin laut hörbar Thomas im Wartesaal entgegen. «Diese Episode ist ihm etwas peinlich, aber Hauptsache ich war befruchtet.»

Vertrauensvoll unterwegs Richtung Geburt

«Mitten in der Nacht erwachte ich wie von der Tarantel gestochen: Ich glaube, ich bin schwanger.» Am Morgen machte Lena einen Test und tatsächlich, sie war schwanger, zum zweiten Mal.

«Ich freute mich sehr, war aber nicht mehr gleich euphorisch wie beim ersten Mal. Im Kopf hatte ich dieses kleine Aber. Würde ich es wieder verlieren?» Doch die Angst wich mit jeder überstandenen Schwangerschaftswoche mehr und eine innere Ruhe stellte sich bei Lena ein. Nach der 27. Woche ist das Kind überlebensfähig, sagt man. «Ich vertraute darauf, dass mein Baby zur Welt kommen würde.» Lena, die mit ihrer scheinbar unendlichen Energie und ihrem Temperament stets im Eilzugstempo durch den Alltag gerast war, musste jetzt lernen, kürzerzutreten. «Ich konnte keinen Sport mehr machen, bekam riesige Brüste, fühlte mich unwohl in meinem Körper. Zuvor war ich eine Antilope und jetzt plötzlich eine Matrone.» Irgendwie hatte sie sich Schwangersein anders vorgestellt. «In dieser Rolle ging ich nicht auf. Aber tief in meinem Herzen war ich glücklich.» Lena erinnert sich an diesen Moment, als sie in einem Geschäft an der Kasse warten musste und kleine Tritte ihres Babys spürte. «Hey, da ist ja jemand.» Da habe sie gewusst, ihr Leben würde sich schon bald nachhaltig verändern.

Wer braucht schon einen Rolls-Royce-Kinderwagen

Jetzt galt es, einen Kinderwagen zu kaufen, ein Zimmer einzurichten. «Ich kaufte süsse Bügel für die Kleidchen. Als hätte ich später jemals Zeit gehabt, die Kleider an diesen Bügeln aufzuhängen.» Viel zu teure Höschen und Hemdchen hätte sie damals gekauft, die ihr Sohn nie tragen würde. Auch im Rolls-Royce-Kinderwagen mochte er nicht sitzen, er hasste es. Wochenlang hatte Lena in Fachmagazinen die Modelle verglichen. «Mein Mann knurrte leise bei jeder dieser Anschaffungen.» Er hatte womöglich geahnt, dass die Halbwertszeit dieser überteuerten Gegenstände gegen null tendieren würde.

Früher als geplant setzten die Wehen ein, mitten im Hochsommer. «Ich lag tagelang auf meinem Gymnastikball zu Hause, um meine Schmerzen zu lindern. Immer wieder kam ein Schub, dann Stunden oder gar Tage nichts mehr», erinnert sich Lena. Essen und Trinken ging nicht mehr. Also ging sie weinend zum Frauenarzt. Aber dieser sagte nur: «Sie haben keine Wehen.» Lena reagierte sauer: «Aber Schmerzen habe ich!» Er gab ihr ein Schmerzmittel, das war's. Eine befreundete Hebamme empfahl Lena, sich ins warme Wasser zu legen. Nach einem wohltuenden Bad und einer Portion Fischknusperli ging es los. «Als ich mit Schmerzen ins Spital einrückte, rief die Krankenschwester meinem Frauenarzt an. Dieser sagte; Lena ist wehleidig, gib ihr eine Spritze.» Doch diese verfehlte ihre Wirkung, Lena wimmerte und krümmte sich.

Von grossen Schmerzen und noch grösserem Glück

Irgendwann verlor ihr Mann Thomas die Nerven. Erst waren es Tränen, dann rastete er aus, ging auf den Flur und wurde bei der nächstbesten Krankenschwester laut: «Meine Frau braucht Hilfe und zwar jetzt!» Plötzlich gingen die Lichter an, «diese Frau hat ja Wehen», Tohuwabohu am Bett, ein Arzt rannte herbei, der Muttermund öffnete sich trotz starker Wehen nicht, Lena bekam eine Periduralanästhesie – ein Verfahren zur Betäubung von Rückenmarksnerven –, musste sich übergeben, kollabierte, bekam eine Zuckerlösung, dann wurde geschnitten. «Ich erspare die Details.»

Um 2.36 Uhr war Raffael da. «Unfassbar. Was für ein Glück. Die schönsten und intensivsten Gefühle, an die ich mich erinnern kann.» Und diese Gefühle sollten ein paar Tage anhalten. Lena war getragen von ihrer Liebe zu diesem Kind, gab es kaum aus der Hand, schaute ihn immer wieder ungläubig an.

«Es war eine grosse Dankbarkeit dem Leben gegenüber.»

Kaum war Lena mit Mann und Baby zu Hause, wich die postnatale Euphorie neuen Herausforderungen. Ehemann Thomas war beruflich stark gefordert und Dackeldame Stella ging es plötzlich schlechter. Mit dem einen Arm stillte Lena den kleinen Raffael, mit dem anderen Arm streichelte sie den kranken Hund. Stella blutete aus dem After, also ging es zum Tierarzt und dieser wurde nach kurzer Untersuchung deutlich: «Stella wird sterben, sie müssen sich von ihr verabschieden.» Und so wollte es die Geschichte, dass Dackeldame Stella ihren Platz für Baby Raffael freigab. «Das war schicksalshaft. Der Hund, der für mich wie ein Ersatzbaby war, verstarb wenige Tage nach der Geburt meines Sohnes.»

Das Baby öffnete seine Augen und machte sie nicht mehr zu

In den ersten Tagen hatte Raffael seine Äuglein meist zu, schlief friedlich und liess Lena für einen kurzen Moment glauben, Mama-Land sei eine friedliche Welt. Doch dann öffnete der Kleine seine Augen. Und fortan ging die Post ab. Raffael wollte nicht mehr schlafen, nicht mehr an der Brust trinken und schon gar nicht irgendwo hingelegt werden. «Er war konstant unzufrieden», und das sollte sein Grundmodus für die ersten Lebensjahre bleiben. Lenas einzige Lösung war eine Traghilfe. Mal vorne, mal auf dem Rücken, Hauptsache Raffael war wie ein Känguru an Mama befestigt. Und der einzige Zustand, den Raffael mochte, waren wippende Bewegungen. Also wippte Lena. Rund um die Uhr. Und sie wippte selbst dann noch, wenn sie ihren Sohn gar nicht bei sich trug. «Einmal stand ich wippend, aber ohne Kind an der Gemüsetheke, bis ich die Blicke der Leute um mich herum bemerkte.» So wippte sich Lena durch die Nacht, durch den Tag, sie wippte beim Kochen und auch beim Essen. Hoch und runter, links und rechts. Und weil Raffael einen lausigen Schlaf hatte, teilten sich Lena und Thomas die Nacht in verschiedene Schichten ein.

Ein vermeintlicher Fortschritt bot eine Hängewippe, welche an der Decke befestigt wurde. «Ich habe einen Bissen gegessen, dann musste ich der Wippe wieder einen Schubs geben, sonst fing Raffael an, zu meckern. Also; Bissen, Schubs, Bissen, Schubs.» Das war der Moment, als wir den Kauf eines elektrischen Antriebs für die Wippe beschlossen. Die Rettung schien nahe. Ein Stück Freiheit, mal für drei Minuten allein auf die Toilette zu gehen. Doch klein Raffael war schlau genug dieses Unterfangen zu durchschauen, was er mit penetrantem Schreien quittierte. Thomas und Lena wippten also wieder manuell. Bissen, Schubs, Bissen, Schubs.

Am Ende der Kräfte

«Ich war nur noch müde, hatte ständig Nebel um meinen Kopf. Freundinnen mit süssen, braven, lieben Kindern zu treffen – es machte mich fertig. Wie biologisch das Gemüse im Babybrei ist, war mir, gelinde gesagt, scheissegal. Mein Kind gab keine Ruhe, nicht am Tag, nicht in der Nacht.» Dazu kam ein konstant schlechtes Gewissen: Da hatte sie sich dieses Kind doch so sehr gewünscht und jetzt wollte sie es nur noch auf den Mond schiessen. Zum Ausgleich rannte Lena ins Fitnessstudio, radelte um den Bodensee, wanderte Berge hoch und runter und gönnte sich keine Pause.

Ein halbes Jahr später waren Lenas Nerven und Kräfte am Ende. Sie suchte Hilfe bei der Mütterberatung, bei ihrer Mutter, bei der Schwester. «Aber niemand konnte mir helfen.» Antworten fand sie dafür im Buch «Das 24-Stunden-Baby», welches hilft, Kinder mit starken Bedürfnissen zu verstehen. Aber war das die einzige Erklärung?

Bei einem Untersuch im Kinderspital stellte ein Arzt dann bei Raffael einen Reflux fest, einen krankhaft gesteigerten Rückfluss des sauren Mageninhaltes in die Speiseröhre. Das führt ohne entsprechende Therapie dazu, dass Essen immer mit Schmerzen verbunden ist. Und selbst dann, wenn dieser Schmerz längst nicht mehr da ist, würde die Konditionierung jede Freude am Essen vernichten. Und so nahm Raffael stets nur kleine Mengen zu sich, war hungrig und unzufrieden. Und das war auch Lena. Die angeordnete Therapie beruhte darauf, dem Kind im Abstand von vier Stunden eine Mahlzeit vorzusetzen. So sollte ausreichend Hunger entstehen, damit das Kind isst, bis es satt ist. «Die Therapie dauerte eine Woche und war die Hölle», sagt Lena. Kam dazu, dass die junge Familie zu dieser Zeit in einem Provisorium lebte, da in ihrer Wohnung gerade ein neuer Boden verlegt wurde. «Heute kann ich das einigermassen entspannt erzählen, aber wenn dein Baby rund um die Uhr schreit, da drehst du fast durch.» Thomas und Lena waren in Sachen Kind bedient. «Bloss kein Weiteres.» Von einer Paarbeziehung konnte zu dieser Zeit keine Rede mehr sein.

Immerhin, die Therapie trug Früchte. Raffael lernte, einen ganzen Schoppen aufs Mal zu trinken. Die erste feste Nahrung war – Ostern sei Dank – ein Schokoladenei. Sie feierten. Langsam entstand so etwas wie ein üblicher Tag- und Nachtrhythmus. «Gmögig war Raffael jedoch nicht. Er peitschte mich mit seinen Bedürfnissen durch den Alltag. Ein kurzer Moment Ruhe war das Höchste der Gefühle.»

Ein Plan von kurzer Dauer

Als Raffael ein Jahr alt war, kehrte Lena für einen halben Tag die Woche zurück zur Schule. Eine kleine Flucht aus dem Alltag, Kontakte pflegen, den Kopf brauchen, rauskommen. «Dieses Stück eigenes Leben tat mir gut, und so auch meiner Familie.»

Als Raffael zwei Jahre alt war, kamen bei Thomas und Lena Gedanken an ein zweites Kind auf. «Die Familie komplettieren», sagt Lena. In Anbetracht der bisherigen Erfahrungen war beiden bewusst, dass es auch dieses Mal nicht ohne medizinische Hilfe funktionieren würde. Thomas zögerte. «Bei ihm steckten die Erfahrungen aus den ersten zwei Kinderjahren noch zu tief in den Knochen.» Also entschieden die beiden, sich für die weitere Familienplanung noch etwas Zeit zu lassen. Beinahe gleichzeitig nahmen Thomas und Lena neue Jobs an. Eine Woche später war Lena schwanger. «Wir konnten es nicht glauben.»

Die Fahrt auf der Achterbahn ging jedoch nicht von vorne los, nein. Der doppelte Looping stand Lena und Thomas erst noch bevor.