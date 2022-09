Serie «Elternzeit» Regisseur Milo Rau über seine Mutter: «Um sieben Uhr in der Frühe hat sie bereits einen halben Tag hinter sich» Theaterregisseur und Autor Milo Rau beantwortet in unserer Serie «Elternzeit» Fragen über die Beziehung zu seiner Mutter Inge. Kulturredaktion Jetzt kommentieren 16.09.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominic, Inge und Milo Rau (von links), in einem Lavendelfeld beim Ferienhaus in St. Saturnin am 7. Juli 1993. zvg

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihre Mutter?

Milo Rau: Ich weiss nicht, ob man das eine Erinnerung nennen kann – es ist eher eine Präsenz, eine Atmosphäre. Wir lebten einen Winter lang auf einer Mittelmeerinsel. Da war ich noch sehr klein und daran erinnere ich mich sehr intensiv: die Feuer am Strand, wie meine Mutter meinem Bruder und mir in dem alten Bauernhaus, das wir gemietet hatten, aus Bilderbüchern vorlas. Das war ein sehr schönes Gefühl der Gemeinschaft.

Was konnte Ihre Mutter besser als Ihr Vater?

Ich glaube, in meiner Generation konnten die Mütter fast alles besser als die Väter. Aber vor allem: Meine Mutter ist die grosse Literaturkennerin der Familie. Sie kann für Stunden oder Tage völlig in einem Roman verschwinden. Mein Grossvater, ihr Vater, Dino Larese, war Volksschriftsteller, der Verfasser der St. Galler Sagen zum Beispiel. Diese Idee, dass die Fantasie die eigentliche Herrscherin in der Welt ist, habe ich von meiner Mutter.

Welchen Satz haben Sie von Ihrer Mutter oft gehört?

«Das gibt ein Buch!» Alles was passiert, ist für meine Mutter Stoff für einen Film, ein Buch, ein Theaterstück. Als wäre man in der Welt, um seine Erlebnisse in eine Geschichte zu verwandeln. Das hatte manchmal auch etwas Anstrengendes: diese Erwartungshaltung. Und natürlich wollte ich als junger Regisseur nicht ständig von meiner Mutter hören, was ich als Nächstes auf die Bühne bringen sollte.

Zur Person zvg Theater- und Familienmensch Milo Rau (*1977) ist in der Ostschweiz aufgewachsen. Seine Mutter Inge Larese ist die Tochter der Malerin Helen Schläpfer und des italienischen Einwanderers und Intellektuellen Dino Larese, der Rau früh mit bekannten Intellektuellen in Kontakt brachte. Seit 2002 hat Rau an die 50 Theaterstücke, Filme, Bücher und Aktionen veröffentlicht. Seit 2018 ist er Intendant des NTGent. Im November hält Rau die Poetikvorlesung der Universität Zürich und erhält den Grossen Kulturpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. Mit seiner Partnerin hat er zwei Töchter. Er lebt in Gent und in Köln. (chm)

Welchen Satz hätten Sie von Ihrer Mutter gern gehört?

«Nimm es easy.» Meine Mutter ist, bei all ihrer Versponnenheit, eine Macherin. Meine Grossmutter, ihre Mutter, war genauso, wir nannten sie heimlich «Die Generalin». Meine Mutter war immer genervt, wenn ich zum Beispiel als Teenager zu lange schlief, wenn ich mich gehen liess. Das haben alle Frauen meiner Familie gemeinsam, scheint mir, und vielleicht ist das auch etwas Generationelles: das knallharte Durchmoderieren. Um sieben Uhr in der Frühe hat meine Mutter bereits einen halben Tag hinter sich. Schlaffheit oder gar Selbstmitleid, wie man sie bei Männern ihrer Generation oft antrifft, ist meiner Mutter zuwider.

Was hat Sie Ihre Mutter gelehrt über das Leben?

Meine Mutter ist, ganz grundsätzlich, eine Abenteurerin. Sie hat einfach Spass, wenn es ins grosse Offene geht. In ihr eigenes Leben hat sie sich einfach reingestürzt. Als es mit meinem ersten Vater nicht mehr stimmte, hat sie sich getrennt, mit zwei kleinen Kindern. Diese Erlebnisse haben sie auch grosszügig gemacht gegenüber mir, denke ich. Einmal hat mir die NZZ, da war ich noch Student, eine Stelle als Korrespondent in Genf angeboten. Das war eine absolute Traumstelle, aber ich habe sofort abgelehnt, weil ich lieber Off-Theater in Berlin machen wollte. Völlig perspektivlos war das, aber als ich es meiner Mutter erzählt habe, hat sie das gleich verstanden. Zugleich ist meine Mutter, was wohl ein nötiges charakterliches Gegengewicht ist, sehr diszipliniert.

... über die Liebe?

Meine Mutter kann sich absolut auf einen anderen Menschen einlassen. Das ist etwas, das ich wohl von ihr geerbt habe. Ich bin seit fast 20 Jahren mit meiner jetzigen Freundin zusammen, mit allen Höhen und Tiefen. Ich glaube, dass Dinge mit der Zeit wachsen. Das kann etwas Erstickendes haben, fürchte ich. Obwohl ich selbst auch oft abschweife, mitten im Familienleben. Da kann ich mir an meiner Mutter ein Beispiel nehmen, die sehr fokussiert ist.

... über Geld?

Mir gegenüber hat meine Mutter das Thema schlichtweg nie erwähnt. Wir waren, als ich ein kleines Kind war, öfters sehr knapp bei Kasse. Dann gab es eben ein paar Wochen lang nur Suppe und Brot. Eine meiner frühen Erinnerungen ist es, wie auf einer unserer Stationen – einem kleinen Häuschen in Schaffhausen – der Holzofen in die Luft ging. Danach war es ein paar Wochen sehr kalt bei uns. Aber Geld hat sie einfach nicht interessiert.

Milo 1983 mit seiner Mutter zu Hause in Schaffhausen. zvg

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, die Sie nie wollten?

Meine Mutter schwankt, wie auch ich selbst – und vielleicht viele kreative Menschen – zwischen Aktivismus und Melancholie. Das ist etwas anstrengend für die Menschen um uns herum, glaube ich. Und manchmal überkommt mich, etwa beim Inszenieren, eine Pedanterie, eine Detailversessenheit, die ich wohl auch von ihr habe. Und sie von ihrer Mutter.

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, für die Sie dankbar sind?

Einfach mal ausprobieren, alles andere kommt dann. Also ich glaube, meine Kindheit und Jugend hat mich sehr frei gemacht, im Guten wie im Schlechten. Wir können uns beide sehr begeistern für etwas, leider lässt das dann aber oft auch schnell wieder nach. Und wir sind beide Morgenmenschen. Auch wenn mich meine Mutter, die Extremistin der Morgenstunde, vermutlich als haltlosen Langschläfer betrachtet.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrer Mutter?

Ich denke, das waren die vielen Umzüge, die wir gemacht haben, als ich ein Kind war. Das hat uns sehr zusammengeschweisst: dieses ständige Ankommen und Abreisen. Meine Mutter war manchmal die einzige Freundin, die ich hatte in einer neuen Stadt. Ich bin eigentlich erst so richtig «gelandet», als wir um meinen 12. Geburtstag herum nach St. Gallen gekommen sind.

Hat das Verhalten Ihrer Mutter sie motiviert, selber Vater zu werden?

Auf jeden Fall. Vielleicht ist das ein Hippie-Statement, aber Kinder wollte ich immer. Nicht bewusst, das war einfach klar. Ohne dieses Chaos, dieses totale Jetzt, das Kinder bedeuten, kann ich mir ein Leben nicht vorstellen. Man entkommt dem Narzissmus der mittleren Jahre mit Kindern, man nimmt sich weniger ernst, wenn man Eltern ist. Für seine Kinder ist und bleibt man eine liebenswürdige Witzfigur, man ist ständiger Kritik ausgesetzt. Und das ist perfekt so. Auch wenn ich denke, dass ich und mein Bruder meiner Mutter manchmal zu hart zugesetzt haben – und heute meine beiden Töchter mir. (lacht)

Welchen Gegenstand verbinden Sie mit Ihrer Mutter?

Wenn ich einen konkreten Gegenstand wählen müsste, wären das Federballschläger, wir haben sehr viel Federball gespielt zusammen in meiner Kindheit und Jugend. Unsere Rekorde waren episch. Und dann sind da natürlich die Bücher. Das ist das Wichtigste: Dieses Bücher-Lesen, Bücher-Sammeln habe ich von meiner Mutter geerbt. Wobei ich glaube, dass sie es besser im Griff hat, sie inszeniert das eleganter, ich nehme ja sogar die Bücher von der Strasse mit und staple sie überall. Meine Mutter hat, glaube ich, mein Inszenieren immer viel weniger ernst genommen als mein Schreiben. Ich bin seit einiger Zeit im Literaturclub. Immer wenn ich aufhören will, sagt meine Mutter (und übrigens auch meine Freundin): «Nein, das kommt nicht in Frage!» Besonders verbinden uns übrigens die Romane von Patricia High­smith. Meine Mutter und ich sind die grössten Ripley-Fans der Schweiz.

Was wollen Sie Ihre Mutter noch fragen?

Wann schreibst du selbst ein Tom-­Ripley-Buch? Und: Wann brechen wir unseren Federballrekord? Ich bin nämlich mit meinen Töchtern gewaltig am Aufholen, da sollten wir mal eine neue Latte setzen.

In der Rubrik Elternzeit befragen wir Persönlichkeiten über ihre Beziehung zu ihrer Mutter oder ihrem Vater.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen