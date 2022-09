Serie «Elternzeit» Manager Benedikt Weibel über seinen Vater: «Ich war meinem Vater nie näher als auf dem Gipfel des Salbitschijens» Benedikt Weibel war fast fünfzehn Jahre Mister SBB. In unserer Serie «Elternzeit» beantwortet er Fragen über die Beziehung zu seinem Vater Benedicht. Redaktion Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Vater und Sohn bei der Ausübung ihrer Leidenschaft: Benedicht und Benedikt Weibel auf Klettertour auf den Sättelistock (1986). zvg

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihren Vater?

Mein Vater mit eingebundenen Händen im grossen Ehebett liegend. Er war auf einer Skitour im Monte-Rosa-Gebiet in eine Gletscherspalte gefallen und konnte erst nach zwei Stunden gerettet werden. Seine Hände waren erfroren, immerhin musste man ihm keine Finger amputieren. Ich vermute, dass ihn meine Mutter in den Folgejahren vom Bergsteigen abhalten konnte. Das änderte sich, als mein Bruder und ich genügend leistungsfähig waren. 1960 traversierten wir mit dem Vater die Grosse Spillgerte im hinteren Diemtigtal, eine Klettertour, die ich mit unseren Söhnen nicht gewagt hätte.

Was konnte Ihr Vater besser, was Ihre Mutter?

Vater war ein begabter Handwerker. So begabt, dass er mir immer das Werkzeug und das bearbeitete Teil aus der Hand nahm, weil er sah, wie hilflos ich damit umging. Was meine handwerklichen Fähigkeiten nicht steigerte. Meine Mutter war eine gute und kreative Köchin, während der Vater beim Hörnli-Kochen in der SAC-Hütte an seine Grenzen stiess.

Welchen Satz haben Sie von Ihrem Vater oft gehört?

Spätestens um 11 Uhr (abends) bist du daheim. Kontrollieren konnte er das nicht, er hatte einen tiefen Schlaf. Aber Mutter merkte immer, wenn ich zu spät nach Hause kam, da konnte ich noch so leise sein. Und dann setzte ein Donnerwetter ein. In den Augen meiner Eltern war der abendliche Ausgang in zweierlei Hinsicht gefährlich: wegen des Alkohols, was sie widerstrebend tolerierten, vor allem aber wegen der Versuchungen des anderen Geschlechts. So rigoros meine Eltern in dieser Hinsicht waren, so sorglos liessen sie mich Wochenende für Wochenende in die Berge ziehen. Einmal geriet ich in den Engelhörnern in ein fürchterliches Gewitter, es wurde Montagmittag, bis ich zurückkehrte – kein Donnerwetter.

Welchen Satz hätten Sie von Ihrem Vater gern gehört?

Am Sonntag gehen wir nach Bern an den YB-Match. Fussball war in unserem Haus verpönt. Zum Glück hatten wir einen fussballbegeisterten Nachbarn, der hatte sogar einen Fernseher, wo ich ab und zu ein Spiel sehen konnte. Und ich durfte ihn an Spiele des FC Solothurn, FC Grenchen und YB begleiten.

Was hat Sie Ihr Vater gelehrt über das Leben?

Das Wichtigste war, dass er mir seine Leidenschaft für die Berge weitergegeben hat. Das Geschenk zu meinem 16. Geburtstag war eine Kletterwoche im Kaisergebirge in Österreich. Wenn wir aber, als er schon sehr betagt war, über unsere gemeinsamen Bergtouren sprachen, kamen ihm oft die Tränen. Ich habe mir vorgenommen, im Alter nicht traurig zu sein über das, was vergangen ist, sondern mich zu freuen über das, was ich erleben durfte.

… über die Liebe?

Das war ein Tabuthema, Sexualität sowieso. Fritz Zorn hat in seinem zum Kultbuch gewordenen «Mars» die Atmosphäre bürgerlicher Familien während meiner Jugendzeit geschildert. Sexualität, schreibt er, ist in dieser Welt der Inbegriff alles Bösen. Das war auch bei uns so.

… über Geld?

Auch darüber hat man nicht gesprochen. Dass es nach dem Bezug eines Einfamilienhauses zu gewissen Problemen kam, habe ich nur indirekt aufgrund von Diskussionen zwischen den Eltern mitgekriegt. Auch, dass es diesbezüglich einen Zusammenhang gab mit Beförderungen meines Vaters. Als er Prokurist wurde, gab es ein Festessen. Was ein Prokurist ist, habe ich zwar nie richtig verstanden. Als er dann technischer Direktor der Druckerei- und Verlagsunternehmung wurde, konnte ich mit darunter schon etwas mehr vorstellen. Als Direktor hat er seinen weissen Berufsschurz weiterhin getragen, darunter aber nun ein weisses Hemd mit Krawatte.

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrem Vater übernommen, die Sie nie wollten?

Meine schlechten Eigenschaften habe ich nicht von meinem Vater übernommen.

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrem Vater übernommen, für die Sie dankbar sind?

Mein Vater war, wie sein Vater und seine drei Brüder, gelernter Buchdrucker. Er hat nie darüber gesprochen, aber ich glaube, er hat immer bedauert, dass er nicht studieren konnte. Das kompensierte er mit intensivem Selbststudium. Mein Vater hat viel gelesen und entwickelte ein ausgeprägtes Sensorium für die deutsche Sprache. Geschichte war sein Lieblingsthema, wichtige Daten hatte er bis ins hohe Alter im Kopf. Er war ausgesprochen pflichtbewusst und zuverlässig. Am späteren Sonntagnachmittag ging er meistens in die Druckerei, um sich auf die nächste Woche vorzubereiten, wobei ich ihn oft begleitete. Das habe ich später von ihm übernommen – allerdings machte ich es am Samstagmorgen. Später habe ich von ehemaligen Mitarbeitern gehört, mein Vater sei ein guter Chef gewesen. Das versuchte ich auch zu sein.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrem Vater?

Ich war erst 16-jährig, als wir im Urnerland eine lange und schwierige Klettertour machten. Dabei führte ich erstmals alle Seillängen. Das Bild auf dem Gipfel des Salbitschijens ist meine liebste Erinnerung an meinen Vater. Es zeigt, wie ich ausgerüstet war: alte, zu lange Manchester-Knickerbockerhose, altes Militärhemd, klobige Militärschuhe aus dem Bestand des Vaters. Nach einem langen Abstieg und mit einem riesigen Durst kauften wir im Konsum in Göschenen eine grosse Flasche Mineralwasser und etwas zum Essen. An der Reuss fanden wir einen schönen Platz und waren glücklich. Ich war meinem Vater nie näher als in diesem Moment.

zvg

Hat das Verhalten Ihres Vaters Sie motiviert, selber Vater/Mutter zu werden?

Da gab es weder eine Motivation noch einen Plan. Plötzlich war der Nachwuchs da. Um diesen Nachwuchs haben sich dann auch die Grosseltern beider Seiten liebevoll gekümmert.

Welches Objekt/ welchen Gegenstand verbinden Sie mit Ihrem Vater?

Eine schöne, gut erhaltene Schiller-Gesamtausgabe von 1847.

Was hätten Sie Ihren Vater noch fragen wollen, oder wollen Sie noch fragen?

Warum wir, obwohl wir in den Bergen so vieles zusammen erlebt haben, trotzdem sprachlos waren miteinander.

