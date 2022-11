Regula Rytz: «Mein Vater hat mich oft im Bundeshaus besucht»

Serie «Elternzeit» Ex-Grünen-Nationalrätin Regula Rytz hat viel mit ihrem Vater diskutiert: «Er hat mich oft im Bundeshaus besucht» Mit ihrer politischen Laufbahn hat sich das Verhältnis zu ihrem 1934 geborenen Vater Rudolf Rytz stark intensiviert. In unserer Serie «Elternzeit» beantwortet die ehemalige Nationalrätin Regula Rytz Fragen zu ihrer Beziehung. CH Media Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Regula Rytz als Kind mit ihrem Vater Rudolf Rytz. zvg

Welche Erinnerung kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihren Vater denken?

Seine Liebe für die historische Baukultur. In den Monaten vor seinem Tod hatte er immer ein Buch über das antike Rom bei sich. Ein Enkelkind hat ihm sogar eine Zeichnung des Kolosseums ins Grab mitgegeben. Sein Interesse ging aber viel weiter. Er besuchte die Grabstätten der Etrusker, die ersten Stadtkulturen in Anatolien und unternahm archäologische Entdeckungsreisen nach Libyen, Tunesien oder nach Syrien. Seine Erlebnisse hielt er in Tagebüchern und Fotos fest. Dabei hatte er immer die Brille des Architekten an. Ihn interessierten die Materialien, die Proportionen, die Schönheiten der epochalen Bauten. Meine banalen Alltagsfragen (wer musste denn diese Tempel überhaupt bauen? Wie lange haben sie überlebt) haben ihn eher irritiert.

Was konnte Ihr Vater besser, was Ihre Mutter?

Meine Eltern hatten eine traditionelle Arbeitsteilung. Mein Vater war fürs technisch-administrative Leben und die Finanzen zuständig. Meine Mutter für Haus und Garten und das Familienleben. Erwerbstätig waren sie beide. Er als Projektleiter beim kantonalen Hochbauamt, sie mit einem Teilzeitpensum als Schulmusikerin. Mit zunehmendem Alter verwischten sich die traditionellen Grenzen. Als mein Vater pensioniert wurde, wollte er zum Beispiel unbedingt kochen lernen. Er besuchte Betty-Bossi-Kurse und hat mit Inbrunst alle Kochsendungen im Fernsehen verfolgt. Auch als er durch einen Schlaganfall im Rückenmark in den Rollstuhl gezwungen wurde, gab er das Kochen nicht auf.

Zur Person zvg Vater und Tochter Vater und Tochter Rudolf Rytz wurde am 25.12.1934 im Berner Dorf Oberdiessbach bei Thun geboren. Sein Vater war FDP-Mitglied und führte als Zimmermann mit fünf Angestellten eine Fabrik für Polstermöbelgestelle. Rudolf Rytz war Architekt und als Projektleiter beim Hochbauamt des Kantons Bern tätig. Regula Rytz wurde 1962 geboren und wuchs mit zwei Brüdern auf. Nach Berufsjahren als Lehrerin und Historikerin führte sie ihre politische Laufbahn bei den Grünen bis in den Nationalrat und sie war bis 2020 deren Parteipräsidentin. Nach ihrem Rücktritt wurde sie Präsidentin der Entwicklungsorganisation Helvetas. Ihr Vater Rudolf Rytz starb am 22.11.2021. (hak)

Welchen Satz haben Sie von Ihrem Vater oft gehört?

An einzelne Sätze kann ich mich nicht erinnern. Wichtig war ihm aber, dass die Dinge eine für ihn logische Ordnung haben.

Welchen Satz hätten Sie von Ihrem Vater gern gehört?

Als Jugendliche hätte ich mir mehr Interesse an meinem Berufs- und Lebensweg gewünscht. Doch das änderte über die Jahre. Als ich 2004 zur Tiefbaudirektorin der Stadt Bern gewählt wurde, hat er alle meine Projekte und Planungswettbewerbe mit Begeisterung verfolgt. Auch meine politische Arbeit hat ihn immer stärker interessiert. Wir haben bei den wöchentlichen Besuchen intensiv über Politik gesprochen und er hat mich oft im Bundeshaus besucht.

Was hat Sie Ihr Vater über das Leben gelehrt?

Dass man sich in jedem Lebensalter verändern und entwickeln kann. Die Generation meiner Eltern war ja stark im Fortschrittsglauben und im Wachstumswahn der Nachkriegszeit gefangen. Mit den Jahren haben sich die starren Muster aufgeweicht. Ich fand es zum Beispiel grossartig, dass sich mein Vater mit Verve für die Stopp-Offroader-Initiative der Jungen Grünen engagierte. Er fand die überdimensionierten und energiefressenden Protzfahrzeuge in den Städten völlig daneben. Als er dann plötzlich an den Rollstuhl gebunden war, hat sich sein Verständnis für den öffentlichen Raum noch einmal verändert. Pflastersteine und mittelalterliche Treppen waren nun plötzlich ein Hindernis. Je nach Situation sehen die Dinge halt anders aus.

Was über die Liebe?

Dass es neben der Liebe zu einzelnen Menschen auch eine tiefe Verbundenheit zu kulturellen Werten geben kann. Bei mir kam dann noch die «Liebe zur Menschheit an sich» dazu, wie Wolf Biermann die Politik einmal umschrieb.

Was über Geld?

Wenig. Mit dem Materialismus der Nachkriegsgeneration konnte ich nicht viel anfangen. Was ich aber sicher übernommen habe von ihm ist der Sinn für Qualität und Langfristigkeit. Lieber etwas Solides fürs Leben kaufen als alle drei Monate etwas Neues.

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrem Vater übernommen, die Sie nie wollten?

Einen ausgeprägten Planungs- und Ordnungssinn. Das hat viele Vorteile. Aber es ist auch ziemlich anstrengend, ständig mit einer detaillierten Pendenzenliste durchs Leben zu gehen. Ich arbeite daran!

Rudolf Rytz mit seiner bekannten Tochter. zvg

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrem Vater übernommen, für die Sie dankbar sind?

Vieles. Die Freude an Kultur, die Neugier an Geschichte, aber auch einen gesunden Bewegungsdrang. Wir teilten die Leidenschaft fürs Schwimmen, Segeln oder Bergwandern. Beim Skifahren oder Tanzen war er mir allerdings weit voraus!

Womit haben Sie Ihren Vater am meisten enttäuscht?

Als ich mit 32 Jahren in den Grossen Rat des Kantons Bern gewählt wurde, jagte ein Sparpaket das andere. Dass ich das knappe Geld lieber in Schulbildung investieren wollte als in die Pflege der historischen Baukultur, konnte er nicht verstehen. Wir hatten richtigen Streit.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrem Vater?

Der Moment seiner Querschnittlähmung und die 14 Jahre danach. Der Schlaganfall hat das Leben unserer Familie auf den Kopf gestellt. Für ihn war es ein kompletter Bruch mit seiner Selbstständigkeit. Langsam hat er – dank der enormen Unterstützung meiner Mutter und engagierter Spitexpflege – den Lebensmut und einen Teil seiner Autonomie wieder zurückgewonnen. Alles wollte er nun über Behandlung und Pflege, mögliche Heilungschancen und Hilfsmittel zur Erleichterung des Alltags wissen. Sein Durchhaltewille und seine Heiterkeit in schweren Stunden haben mich tief beeindruckt.

Wie würden Sie das Verhältnis, das Sie zu Ihrem Vater hatten, beschreiben?

In der Kindheit war es eher distanziert. Wegen seiner Vollzeit-Arbeit und zahlreichen Engagements in Bau- und Kunstkommissionen war er selten zuhause. Mit den Jahren haben wir aber immer mehr gemeinsame Interessen und gegenseitigen Respekt gefunden. Was ich gelernt habe: Beziehungen verändern sich im Laufe eines Lebens. Man sollte deshalb immer offen bleiben füreinander.

Welchen Gegenstand verbinden Sie mit Ihrem Vater?

Eine dicke, übergrosse schottische Strickjacke, die ich von ihm geerbt habe. Sie hält mich auch bei 19 Grad Raumtemperatur warm und passt perfekt in diesen Energiespar-Winter.

Wie haben Sie die letzten Wochen und Tage mit Ihrem Vater erlebt?

Es war ein berührender Abschied, vor rund einem Jahr. Mein Vater war so mild und heiter in den letzten Tagen und konnte loslassen. Die ganze Familie hat ihn dabei begleitet. Es war in aller Trauer auch ein sehr verbindender und grosser Moment.

Was hätten Sie Ihren Vater noch fragen wollen, bevor er gegangen ist?

Eigentlich wollte ich mit ihm übers Sterben sprechen. Auch um für mich selber etwas zu lernen. Aber uns fehlten die Worte. Umso dankbarer bin ich, dass ich ihn und meine Mutter immer mal wieder nach ihrem Leben gefragt habe. Über die Jahre in Deutschland nach dem Krieg. Über die beruflichen Stationen, die wilden 60er-Jahre. Einiges habe ich auch als Tondokument gespeichert. Aber anhören konnte ich es noch nicht.

