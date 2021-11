Seelenmassage In Baden eröffnet ein neuer Wellness-Tempel: Wie aus der Urkraft des Wassers ein religiöser Kult wurde Bild: Gianni Baumann

Jetzt seufzen sie wieder. Sie röcheln und hecheln. Nun sitzen die Kurgäste wieder müde und krummgezogen auf den Ruhebänken der schönen Stadt Baden und hinken, kriechen, ächzen, jeder leidender, ärmer, kränker als der andere, beklagenswerter auch. Und mitten unter ihnen – stöhnt Hermann Hesse.

So und nicht anders war es im Oktober 1923 in Baden. Der Nobelpreisträger litt an einem Ischiassyndrom und hat die Szenen in seiner autobiografischen Erzählung «Der Kurgast» («Aufzeichnungen einer Badener Kur») beschrieben. Auf jeder einzelnen Seite hört man «die Gezeichneten» jammern, sie leiden zu sehen, braucht wenig Fantasie. Hesse entlarvte in seinem Text seine Mitkranken, und schnaubend schimpft er auf das Utensil, dem sein Auge allüberall begegnet:

«Verflucht ernsthafte Krankenstöcke, welche unten in Gummizwingen auslaufen und sich wie Egel oder Saugwarzen an den Asphalt ansaugen!»

Hermann Hesse

Deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Maler

Als Krückstock gibts den Selfie-Stick, draussen

Krankenstöcke in Baden im November 2021? Die Erde hat sich seit den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts tatsächlich etliche Male gedreht. Und mit ihnen augenscheinlich die Moden. Heute trägt der Gast, der das Wasser sucht, keinen Krückstock mehr – dafür den Selfiestick. Vor und nach dem Bad. In der Therme sind Me, myself und I die Stars. Davon muss es Bilder geben, viele Bilder, Selfies ähnlich wie Viren.

Egal ob in Baden, in Baden-Baden oder in andern Thermaloasen: Wellness ist das schönste Hobby des Zeitgeists. Und das heisst: Ich bin das Zentrum meines Bemühens. Doch diese Mühe soll mühelos sein. Selbstoptimierung ist zwar Gebot, doch das Wasser wird’s für mich richten.

Wer baden geht, fährt längst nicht mehr zur Kur. Wellness ist das Zauberwort und ein Lifestyle-Booster ersten Grades. In den USA der 50er-Jahre erfunden, etablierte sich der Ausdruck als Überbegriff für das Wohlbefinden und das gesundheitsbewusste Leben. Und wenn es um die neuen Kathedralen des Gesundbetens geht, die Thermaloasen, dann ist das Amen klar: Das most amazing self soll hier Ich-Zeit geniessen. Self-Care für den wichtigsten Menschen der Welt. Entspannung muss sein, Entschleunigung ist das Vorhaben. Ab ans Wasser und in die Wellness- und Gesundheit-Kurzferien.

Wellness, wer hats erfunden? ­Natürlich nicht die Amerikaner, das wäre ja noch schöner. Die alten Römer waren es. Rom entwickelte den Badekult, und ihm frönten Mann wie Frau. In öffent­lichen Badeanstalten stieg der Gast in einen Zuber, und die Bediensteten karrten und schleppten Kessel mit heissem Wasser von einer Feuerstelle herbei.

Die Erfindung von Thermen, grossen Badebecken, die sogar mit einer Unterbodenheizung ausgestattet waren, folgte bald. Das Thermalbad wurde zum Statussymbol. Und weil man sich in den Thermen nun nicht mehr ausschliesslich körperlich pflegte, sondern genauso geistig säubern wollte, integrierten manche römischen Badewelten auch ganze Bibliotheken, zur intellektuellen Ertüchtigung.

Die Badehäuser im Mittelalter waren technisch weit hinter den römischen Thermen zurück. Man kannte keine Wasserleitungen. Dafür setzte sich der schöne Brauch durch, dass man Mahlzeiten auf schwimmenden Tischen einnahm. Und auch die freie Liebe im Bade­haus ist kein Gerücht, sondern aktenkundig. Doch die Menschen des Mittelalters sind es wert, rehabilitiert zu werden. Sie kannten nämlich nicht nur Badehäuser mit heilendem Wasser, sie verehrten auch «Heiltümer». Kunst, so glaubten sie, kann gesund machen. Ein solches Bild war etwa der Isenheimer Altar, der ehemals in einem Spital stand. Alle Krankenbetten waren auf ihn ausgerichtet.

Nach dem Mittelalter brach eine eher wasserscheue Zeit an, denn es herrschte das Missverständnis, Badehäuser seien Krankheitsherde. Man badete nun nicht mehr, sondern griff, wenn man es sich leisten konnte, zu quasi-reinigenden Pudern und Parfüms. Erst im 19. Jahrhundert und mit dem Wirken von Pfarrer Kneipp blühte die Badekultur erneut auf. Thermal- und Kurbäder hielten wieder Einzug in Europa. Von nun an war die heilende Kraft des Wassers endgültig etabliert.

Lahme und Sieche? Liebespaare ersetzen sie

Früher gingen die Kranken baden, heute gehört Wellness zum Lifestyle. Bild: Gianni Baumann

Uns Modernen gilt die Gesundheit als herstellbares Produkt. Von nichts kommt nichts, man kann und muss folglich etwas tun für die Gesundheit. Wer mit diesem Ziel in Wellness investiert, hat eine erhebliche Rendite. Denn bei Wellness mit Wasser ist Erotik im Package inbegriffen. Die Kurgäste, die sich in Baden bereits vor Eröffnung der Therme einen Slot gebucht haben, sind nicht zufällig vorwiegend junge Liebespaare. Wasser hat erwiesenermassen eine grosse sinnliche Qualität.

Man braucht keine Wissenschaft, man weiss es wie so oft selbst am besten: Das Gefühl von warmem Wasser auf der Haut gleicht einer mütterlichen Umarmung. Wir sind ja alle Kinder, die 40 Wochen im Fruchtwasser gefloatet sind. Wasser verdreht uns den Kopf und erotisiert unseren Körper. Wir sind ihm ausgeliefert wie einem geliebten Menschen. Bin ich im Wasser, ist alles gut, und gut ist es, solange ich im Wasser bin. Ich bin im Einklang – mit allem, sogar mit mir. Und kein Leistungsdruck, nirgends.

Auch eine Sauna mit Ausblick gehört heute zum Wellness-Lifestyle. Bild: Gianni Baumann

Die Forschung weiss dazu Kluges. Studien zeigen, dass das Eintauchen ins Wasser die Zusammensetzung der Hormone auf ähnliche Weise verändert wie eine Tiefenentspannung oder eine Meditation. Japanische Wissenschafter glauben sogar Beweise dafür gefunden zu haben, dass allein das Geräusch von Wasser besänftigt. Wasserrauschen soll eine ähnliche Wirkung auf die Aktivität im präfrontalen Kortex ausüben wie eine tiefenentspannende Zen-Sitzung.

Der Zwang zum Erlebnis, noch unter der Dusche

Alles New-Age-Geklimper, oder was? Die Zahlen geben der Wissenschaft mehr als recht. Die Wellness-Industrie ist ein potenter Goldesel, das gilt auch für die Schweiz. Der Bericht des Global Wellness Institute aus Florida bezifferte 2017 den Umsatz der Branche hierzulande auf 12,6 Milliarden Franken. Das Land stand damit bereits in der Vergangenheit weltweit auf dem 12. Rang.

Und der Wellness-Markt wächst auch hierzulande stetig und steil. Kein Schweizer Drei-Sterne-Hotel, das nicht wenigstens im Luftschutzkeller eine Saunakammer anbietet; kein Vier-Sterne-Haus, das im Badezimmer nicht eine sogenannte Erlebnisdusche installiert hat. Wobei: Das Unding wird erfahrungsgemäss kaum funktionieren, und wenn doch, dann mit einem derart lächerlichen Wasserdruck, dass man damit bestenfalls Mimosen bewässert. Die verhärtete Nackenmuskulatur lacht sich ob des Rinnsals scheckig. Wellness light oder Wellness pur, die Industrie dahinter ist die perfekte Geldvermehrungsmaschine.

Ob sich unser Glücksgefühl allerdings entsprechend steigert, bleibt als Frage offen. Die Zahlen fehlen, und, wer will schon so ehrlich sein? Denn der Verdacht liegt nahe: Wer sein amazing self und den eigenen Körper anbetet, der wird, wenn sich das Alter zeigt, Millionen Tode erleiden, bevor er endgültig gestorben sein wird.

Vielleicht wird ja einmal ein Heilmittel gegen die Religion Wellness erfunden. Als Glaubensalternative böte sich an, man erinnere sich ans Mittelalter: Kunst und Literatur. Denn ohne Seufzen, Röcheln und Leiden geht das ­Leben nun einmal nicht vorbei. Irgendwann werden wir alle müde und krummgezogen auf den Ruhebänken der Kurstädte sitzen, jeder ärmer, kränker als der andere, beklagenswerter auch. Und unter ihnen einer, der ein Buch liest – Hermann Hesse.