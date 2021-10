Schweden Der Nobelpreis für Chemie geht an Benjamin List und David MacMillan Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an Benjamin List und David MacMillan. Die beiden Wissenschaftler gewinnen die Auszeichnung für die Entwicklung der asymmetrischen organischen Katalyse. 06.10.2021, 12.02 Uhr

Der Nobelpreis für Chemie ist vergeben: Die Gewinner heissen MacMillan und List. Symbolbild: Keystone

Nach den Bekanntgaben in den Kategorien Medizin und Physik sind nun auch die diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger verkündet worden. Die Auszeichnung geht an Benjamin List und David MacMillan. Sie erfanden Methoden, um die chemische Reaktion zu beschleunigen, im Fachjargon: die asymmetrische organischen Katalyse. List ist Deutscher, MacMillan Amerikaner.

Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 1'057'000 Schweizer Franken) pro Kategorie.

Vergangenes Jahr hatten sich die in Berlin arbeitende Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer A. Doudna den Chemie-Nobelpreis geteilt. Sie waren für die Entwicklung einer Genschere zur gezielten Erbgut-Veränderung ausgezeichnet worden.

Emmanuelle Charpentier, eine der letztjährigen Nobelpreisträgerinnen in Chemie. Keystone

Bereits ausgezeichnet: Klima und Zellrezeptoren

Die eine Hälfte des Nobelpreises im Bereich Physik teilt sich der Hamburger Meteorologe Klaus Hasselmann in diesem Jahr mit dem in Japan geborenen US-Amerikaner Syukuro Manabe, die andere Hälfte geht an den Italiener Giorgio Parisi. Sie werden für ihre Beiträge zur Erforschung des Klimas und anderer komplexer Systeme ausgezeichnet.

Schon am Montag war ebenfalls in Stockholm bekanntgegeben worden, dass der Medizin-Nobelpreis an David Julius aus den USA und den im Libanon geborenen Ardem Patapoutian geht. Die beiden Forscher haben Zellrezeptoren entdeckt, über die Menschen Temperaturen und Berührungen wahrnehmen.

Nach Medizin, Physik und Chemie folgen am Donnerstag und Freitag die Nobelpreis-Bekanntgaben in den Kategorien Literatur und Frieden. Am Montag werden dann zum Abschluss die Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften verkündet. (dpa)