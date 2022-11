Schutz Affenpockenvirus: So viele Impfungen wurden bisher in der Schweiz verabreicht Anfang November wurden die ersten Impfdosen gegen das Affenpockenvirus geliefert und verimpft. Bisher wurde allerdings nur ein Bruchteil der bestellten Vakzine verabreicht. Jetzt kommentieren 23.11.2022, 17.04 Uhr

Narbe einer Pockenimpfung: Die Impfung gegen Menschenpocken schützt auch gegen Affenpocken. Bernd Weissbrod / DPA

Seit Mai wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 546 laborbestätigte Fälle von Affenpocken gemeldet. Bereits seit Anfang September gehen die Zahlen stetig zurück. Das Bild zeigt sich laut der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit, die Ansteckungen scheinen überall abzunehmen.

Demnach konnte die Ausbreitung der Affenpocken, so scheint es, natürlicherweise gestoppt werden – schon vor dem ersehnten Impfstoff, von dem es in der Schweiz lange Zeit gar keinen gab. Andere Länder waren deutlich schneller. Erst Anfang November wurden erste Dosen geliefert und bisher total 1881 Personen geimpft in jenen Kantonen, welche die höchste Inzidenz verzeichneten: Genf, Basel-Stadt, Zürich und die Waadt. Auf Anfrage teilten das BAG und die Kantone mit, dass in Genf bislang 149 Impfdosen verabreicht wurden. In Basel-Stadt waren es 261, in Zürich 1098 und in der Waadt 373 Dosen. Das BAG empfiehlt die Impfung in erster Linie Männern mit wechselnden männlichen Sexualpartnern.

Wechselwirkungen mit anderen Impfungen noch nicht bekannt

Insgesamt hat der Bund einen Vertrag über 40’000 Dosen abgeschlossen. Er ging noch im August von rund 20'000 Impfwilligen aus (für einen ausreichend hohen Immunschutz sind zwei Impfungen nötig). Ob sich die Zahl mit den sinkenden Fallzahlen verändert hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Roman Heggli von Pink Cross sagte Ende Oktober gegenüber CH Media diesbezüglich: «Viele Personen haben lange auf die Impfung gewartet, diese werden sich sofort impfen lassen. Doch weil die Dringlichkeit nun gewissermassen weg ist, kann es gut sein, dass auch die Impfbereitschaft kleiner geworden ist.»

Impfwillige müssen sich vor dem Piks von einer Fachperson beraten lassen. Denn die Gabe des abgeschwächten Lebendimpfstoffs, der eigentlich als Schutzimpfung gegen Menschenpocken entwickelt wurde, erfolgt im sogenannten No-Label-Use.

Wie lange der Impfschutz anhält, weiss man noch nicht. Auch nicht, ob die Impfung alle Symptome der Affenpocken wie Pusteln, eitriger oder blutiger Stuhl, geschwollene Lymphknoten oder Fieber sowie die Übertragung des Virus verhindern kann.

Wie das BAG festhält, wurden bisher keine Studien zu Wechselwirkungen mit anderen Impfstoffen oder Arzneimitteln durchgeführt. Daher sollte der Affenpocken-Impfstoff nur in einem Abstand von einem Monat zu anderen Impfungen, etwa der Coronaimpfung, verabreicht werden. (sny)

