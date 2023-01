Moon Boots feiern ein Revival und erobern neues Terrain

Schuhmode Moon Boots sind auch 50 Jahre nach ihrer Erfindung gut unterwegs – und erobern nun neues Terrain Die lange totgeglaubten Après-Ski-Schuhe schaffen ein grosses Revival. Und das nicht nur neben der Skipiste. Auch im schneefreien Tal. Rahel Empl 14.01.2023, 05.00 Uhr

Der Streetstyle an der Londoner Modewoche: Moon Boots und Jeans. Christian Vierig / Getty Images Europe

Freiheit für die Zehen, warme Füsse nach einem langem Skitag. Kaffi Lutz an der Aprés-Ski-Bar, Jetset im mondänen Wintersportort. Dafür stehen Moon Boots, seit Jahrzehnten. In den Niederungen des Alltags hatten diese ausgepolsterten Stiefel, mit denen man so wunderbar schlurfen und schunkeln kann, allerdings nichts zu suchen. Zu klobig, zu unförmig.

Seit einigen Monaten aber werden die robusten und doch leichten Boots auf den schneefreien Strassen von Zürich, London und New York, ja sogar an Modewochen, zum Champagnerempfang und an den Füssen von Stars wie Dua Lipa oder Kendall Jenner gesichtet. Meist als «cropped», also in halblanger Version, zu Jeans, zum wallenden Wintermantel, zu Miniröcken, Leggings – alles ist möglich. Das Thermometer muss auch nicht zwingend unter Null fallen. Moon Boots passen gerade immer und überall.

Eine erstaunliche Entwicklung: Noch vor wenigen Jahren drohten sie angesichts Konkurrenten wie Ugg oder Sorel und fehlender moderner Styles für immer in einem schwarzen Loch zu verschwinden.

Die Nostalgiewelle um Apollo 11 geschickt genutzt

Giancarlo Zanatta hiess der findige Schuhmacher aus dem venetischen Montebelluna, der sich nach der Mondlandung der Amerikaner im Jahr 1969 zu einem Stiefel im Moonwalk-Stil berufen sah. Ob es auch damit zu tun hatte, dass im Namen seiner Stadt «schöner Mond» versteckt ist, wurde nie geklärt. Sicher ist: Zanatta traf mit seiner Kreation den Zeitgeist. Aber sowas von. In den 1970er-Jahren der grosse Mode-Hit neben der Skipiste, feierten Moon Boots in den 1990er-Jahren ihr erstes Revival. Eigentlich verschwanden sie nie so richtig aus der Bergidylle, obschon sie lange als modisch angestaubt galten. Doch dann stand 2019 das 50-jährige Jubiläum der Mondlandung an.

Die Moon-Boots-Macher der Firma Tecnica nutzten die Nostalgiewelle um Apollo 11 geschickt für ein Revival. Überarbeitet, komfortabel und mit hochwertiger Technologie kamen die Stiefel anlässlich des Jubiläums auf den Markt. In schrägen, knalligen Farben und neuen Designs, in Partnerschaft mit namhaften Modehäusern wie Chanel oder Jimmy Choo. All das und auch der Umstand, dass Moon Boots vom Louvre zu einem der 100 wichtigsten Designobjekte des 20. Jahrhunderts gekürt wurden, sorgten wohl dafür, dass die Schneestiefel modisch nun in eine neue Sphäre katapultiert wurden, oder anders gesagt: runter ins Tal.

Es spricht einiges dafür, den Trend auszukosten

Nun mag man über diesen Trend nur den Kopf schütteln und sich die Moon Boots wieder dorthin wünschen, wo sie auch hingehören: in die Berge, neben die Skipiste, zum Kaffi Luz. Und doch spricht einiges dafür, auf diesen Trendzug aufzuspringen.

Aufgrund ihres Volumens lassen Moon Boots die Beine schlanker wirken. Man braucht zudem nie mehr über kalte Füsse zu klagen, und sie sind galaktisch bequem. Ausserdem sorgt ein Modell in knalliger Farbe für gute Laune bei pflotschigem Schmuddelwetter. Aufgrund ihres Volumens lassen Moon Boots die Beine schlanker wirken. Man braucht zudem niemehr über kalte Füsse zu klagen, und sie sind galaktisch bequem. Ausserdem sorgt ein Modell in knalliger Farbe für gute Laune bei pflotschigem Schmuddelwetter. Die Auswahl an Tönen war tatsächlich noch nie so gross: von lachsrosa über khaki bis hin zu Regenbogenfarben. Auch gerne mit Lammfellbesatz (eine Kollaboration mit dem französischen Luxusmodelabel Chloé) oder in Metallictönen sowie Kunstfellapplikationen. Und für den Frühling hat Tecnica Designs in Turnschuhoptik lanciert, ja gar als Loafer ist der Moon-Boot-Style erhältlich. Selbstredend auch in der klassischen Form mit dem hohen Schaft.

So oder so: Hauptsache, unsere geschundenen Zehen haben viel Platz.