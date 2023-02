Abnehmspritze und kleinere Pos: Dünn ist wieder in

Schönheitsideale Die Kardashians haben ihre Pos weggemacht: Dünn ist wieder in Beim Diabetesmedikament Ozempic gibt es Lieferengpässe – weil es genutzt wird, um abzunehmen und so das alte Schönheitsideal zu erreichen. Ist dies das Ende der Body-Positivity-Bewegung? Sharleen Wüest 06.02.2023, 05.00 Uhr

Das Model Bella Hadid fiel auf der Paris Fashion Week im September aufgrund ihrer Figur auf. Sie wirkte noch dünner als in vergangenen Jahren. Estrop / Getty Images Europe

Auf den Laufstegen der Modemetropolen fällt vor allem eines auf, während die Models die Frühjahrskollektionen 2023 präsentieren: Nicht die ausgefallenen Kleidungsstücke oder die extravagante Schminke, sondern die fehlende Diversität in Sachen Körper. Wo in vergangenen Jahren immer mehr Übergrössenmodels über den Laufsteg liefen, waren diesmal fast alle dünn. Die Modewelt ist zwar bekannt dafür, schlanke Körper zu zeigen, aber in vergangenen Jahren wurde die Vielfalt der menschlichen Körper zelebriert.

Doch auch ein Blick auf die Sternchen in Los Angeles lässt vorausahnen, dass «schön» wieder sehr eng definiert wird. Milliardärin Kim Kardashian zum Beispiel, die für ihre Kurven und den voluminösen Po bekannt ist, liess für den jährlichen Fashion-Event im New Yorker Metropolitan Museum of Art die Kilos purzeln: Rund sieben Kilos verlor die Unternehmerin innerhalb von drei Wochen um in ihr edles Kleid zu passen.

Auch die neuerdings schlanke Statur ihrer sonst kurvigen Schwester Khloé fällt auf. Man munkelt, dass die beiden ihren Brazilian Butt Lift – eine Po-Vergrösserung – im Herbst haben entfernen lassen. Zumindest Vorher-nachher-Aufnahmen der beiden Schwestern scheinen das Gerücht zu bestätigen.

Nicht nur die beiden Schwestern sind schlanker geworden. Wo in den vergangenen Jahren die positive Einstellung zum Körper grossgeschrieben wurde, ist jetzt dünn wieder in. Die «New York Post» titelte gar «Tschüss, Po: Heroin chic ist zurück». Sie verweist unter anderem auf das Model Bella Hadid auf der Modewoche in Paris, deren ohnehin schon dünne Statur auf dem Laufsteg noch dürrer als sonst wirkte. Heroin chic – ein Trend aus der Modebranche, der in den 1990er-Jahren auftauchte. Abgemagerte Figuren, blasse Haut, dunkle Augenringe und eingefallene Gesichtszüge. Menschen, die eben aussahen, als hätten sie Heroin konsumiert.

Dieser Trend fiel in etwa auf die Zeit der Mode um die Jahrtausendwende. Die Zeit, in der alle niedrig taillierte Jeans, Miniröcke und kurze, enge Oberteile trugen. Kleidungsstücke, die entworfen wurden, als wären sie nur für dünne Körper gedacht. Es ist wohl kaum ein Zufall, dass diese Mode nun mit dem zurückgekehrten Schönheitsideal «dünn »wieder auflebt.

Der Suchbegriff für die 2000er-Mode #y2k hat auf Tiktok bereits 14 Milliarden Aufrufe. Oft benutzt wird auch der Suchbegriff #heroinchicgirl mit 2,7 Millionen Aufrufen. Dort wird auch Model Kate Moss gefeiert, die damals in einem Interview sagte: «Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt.» 2018 hatte sie sich noch dafür entschuldigt.

Musks Abnehmgeheimnis: Wegovy

Kein Wunder ist nun ein Medikament oft ausverkauft, das beim Abnehmen hilft: Ozempic der dänischen Firma Novo Nordisk, welches für die Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurde. Das Medikament mit dem Wirkstoff Semaglutid hat nämlich eine beliebte Nebenwirkung: Es hemmt den Appetit.

Es wird gemunkelt, dass Kim Kardashian und andere bekannte Persönlichkeiten mithilfe des Wirkstoffs abgenommen haben. Einer steht offen dazu: Tesla-Gründer Elon Musk. Er nahm Wegovy. Das Medikament wurde ebenfalls vom Unternehmen Novo Nordisk auf den Markt gebracht – und hat denselben Wirkstoff. Laut Swissmedic wird Wegovy bei starkem Übergewicht in Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität angewendet.

In der Schweiz ist das Medikament noch nicht erhältlich - Ozempic aber schon. Noch im Mai hatte der Suchbegriff Ozempic auf Tiktok 74 Millionen Aufrufe – jetzt sind es bereits 477,7 Millionen. Vor allem Frauen erzählen in Videos von ihrem Gewichtsverlust – mögliche Nebenwirkungen sind dabei Nebensache.

Die Beliebtheit zieht Folgen mit sich. Auf der Website der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) ist zu sehen, dass der Wirkstoff Semaglutid von einem Engpass betroffen ist. In der Schweiz ist Ozempic derzeit lieferbar, doch die Sprecherin von Novo Nordisk Schweiz, Irène Stephan, schreibt: «Im September 2022 und Anfang dieses Jahres hatten wir kurzzeitige Lieferengpässe aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage.»

Eingriffe werden auf sozialen Medien verharmlost

Die wechselnden Schönheitsideale betreffen auch den Alltag von Thomas Biesgen. Er ist plastischer und ästhetischer Chirurg in Zürich. Einen Brazilian Butt Lift hat er schon unzählige Male gemacht. Er sagt: «Kim Kardashian brachte den Trend ins Rollen.» Den Höhepunkt der Beliebtheit erreichte die Operation vor etwa drei Jahren.

Heisst das, dass jetzt wieder den Kardashians gefolgt wird? «Ich glaube, das Schönheitsideal der weiblichen Rundungen ist grösser als die Kardashians», sagt er. «Über 1000 Jahre alte Vasen und Skulpturen zeigten schon Frauen mit grosser Fülle. Das ändert sich nicht so schnell.» Das schliesse aber nicht aus, dass dem Trend zum Dünnsein gefolgt wird. «Die Leute wollen an anderen Stellen immer dünn sein – auch mit Brazilian Butt Lift.»

Generell sieht er die Einflüsse von Social Media als Gefahr: Immer mehr Patientinnen kommen mit einem Bild aus den sozialen Medien an einen Besprechungstermin und sagen, dass sie genauso aussehen wollen. «Die Eingriffe werden auf den sozialen Medien verharmlost. Es wird nicht über Komplikationen gesprochen.» Die Hemmschwelle sei niedriger, weil die Eingriffe durch Vorbilder normalisiert werden. «Trends werden auf Instagram und Co. gesucht. Sei das jetzt ein neues Oberteil oder ein neues Hinterteil.»

Biesgen spricht von einem Körperkult, also dem Streben nach einer körperlichen Attraktivität, der sich in der Gesellschaft verankert hat. «Wer bei den Schönheitsidealen nicht mithalten kann, will mit einer Operation nachhelfen.» So wird es in den sozialen Medien vorgemacht.

Auch in der Modebranche ist nichts mehr von Body Positivity zu sehen: Viele der beliebten Labels bieten nur vereinzelt Kleidungsstücke in Grössen über 42 an. Das, obwohl die durchschnittliche Frau in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Grösse 42/44 trägt. In der Schweiz gibt es keine Statistik, die Grösse dürfte sich aber in ähnlichem Rahmen bewegen.

Ein Beispiel ist das italienische Label Miu Miu, das vom britischen Modeportal Lyst zum Label des Jahres 2022 gekürt wurde. Beliebt sind vor allem die ultrakurzen Miniröcke von Miu Miu. Als Plus-Size-Model Paloma Elsesser auf dem Cover des Magazins «i-D» einen dieser Röcke trug, war das Feedback äusserst positiv. Nur wurde schnell bemängelt, dass das Model Grösse 44 trägt und die Miu-Miu-Website die Miniröcke nur bis Grösse 40 ab Lager anbietet.