Schnapszahl: Am 22.2.22 kamen 20 Prozent mehr Kinder zur Welt

Schnapszahl Fast 20 Prozent mehr Geburten als zu erwarten: An diesem Datum im Februar kamen deutlich mehr Kinder zur Welt Im Februar dieses Jahres gab es mit dem 2. und dem 22. Februar gleich zwei Daten, die sich besonders leicht merken liessen. Doch nur an einem kamen deutlich mehr Kinder zur Welt als im langjährigen Schnitt. Ruben Schönenberger 21.04.2022, 17.04 Uhr

Ein häufiges Bild am 22. Februar in Schweizer Gebärsälen: Eine Mutter hält ihr Neugeborenes Symbolbild: iStockphoto

Eine Datenanalyse dieser Zeitung hatte bereits im Januar die Vermutung angestellt, dass am 2. und 22. Februar 2022 in den Schweizer Gebärsälen mehr als üblich los sein dürfte.

Denn eine Auswertung aller Geburten seit 1969 hatte gezeigt, dass an solchen Schnapszahl-Daten in der Regel mehr Kinder zur Welt kommen als im langjährigen statistischen Schnitt. Es sei denn, das Schnapszahl-Datum fiel auf einen Feiertag oder auf das Wochenende.

Vor allem am 22. Februar gab es ausserordentlich viele Geburten

Auf Anfrage hat das Bundesamt für Statistik nun die provisorischen Geburtenzahlen des 2. und des 22. Februars dieses Jahres mitgeteilt. Diese zeigen: Am 22. Februar sind tatsächlich deutlich mehr Geburten verzeichnet als im langjährigen Schnitt. Die 268 Entbindungen entsprechen einem Plus von fast 20 Prozent. Mit Ausnahme des Jahres 2018 (271 Geburten) war der Wert an diesem Tag in diesem Jahrtausend noch nie so hoch.

Am 2. Februar zeigt sich auch ein Plus, allerdings ist es deutlich kleiner. Es beträgt bloss rund fünf Prozent. Eine Geburtenzahl in dieser Höhe war denn in den letzten Jahren auch häufig zu verzeichnen: In den Jahren von 2000 bis 2020 lag der Wert gar in neun Jahren noch höher.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im Jahresverlauf ist der Februar nicht an der Spitze

Im langjährigen Schnitt gehören die Tage im Februar nicht zu den geburtenreichsten. Diese sind eher im Spätsommer zu finden. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie viele Geburten an einem Tag im langjährigen Schnitt zu erwarten sind.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am 22. Februar kamen also gar so viele Kinder zur Welt, wie im Schnitt an keinem anderen Tag des Jahres.

Ich will selber nachschauen: Wie viele Kinder kommen pro Jahr an welchem Tag und in welchen Kantonen zur Welt?

Die folgende Tabelle ist standardmässig so sortiert, dass die geburtenreichsten Tage der gesamten Schweiz zuoberst stehen. Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften kann sie auch nach Datum oder nach Kantonen sortiert werden (Letzteres nur in der Desktop-Ansicht). In der vordersten Reihe bleibt immer die Position in der schweizweiten Rangliste zum Vergleich sichtbar.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen