Schmuck Vom modischen Accessoire bis zum religiösen und emotionalen Statement: Armbänder laufen zur Hochform auf Beim geschniegelten britischen Premier Rishi Sunak stechen rote Gebetsbänder und Freundschaftsarmbänder an seinem Handgelenk ins Auge. Wir schlüsseln deren Bedeutung auf und zeigen, welcher Armschmuck aktuell en vogue ist. Rahel Empl 05.11.2022, 05.00 Uhr

Damit tanzt er stiltechnisch aus der Reihe: An Rishi Sunaks Handgelenk blitzen immer wieder Armbänder auf. Und die erzählen so Einiges über ihn. Frank Augstein / AP

Keck winkt er in die Kamera. Der Massanzug sitzt, das Siegerlächeln auch. Der neue britische Premier Rishi Sunak ist ein Strahlemann, ein steinreicher noch dazu. Da könnte man eine Rolex oder Patek Philippe an seinem Handgelenk erwarten. Aber weit gefehlt.

Wenn der 42-Jährige winkt oder Hände schüttelt wie mit König Charles III., blitzt dieser Tage keine teure Uhr, sondern ein schlichtes rotes Schnurarmband jenseits der gestärkten Hemdsärmel auf. Es handelt sich um einen rituellen Schutzfaden, Kautuka genannt – Hindus tragen ihn am Handgelenk. In der Vergangenheit waren bei Sunak auch immer wieder ein mehrgliedriges Charm Bracelet (Bettelarmband) mit der Aufschrift Love Dada, ein Geschenk seiner Töchter Krishna und Anoushka, und ein geflochtenes Freundschaftsband aus Leder zu sehen.

Dieser Armreif aus Edelstahl und schwarzem Leder peppt das Alltags-Tenue massgeblich auf. Die Länge ist verstellbar. 75 Franken, erhältlich bei www.christ-swiss.ch Zvg

Die Tatsache, dass der ehemalige Investmentbanker bereits seit Jahren Armbänder anstatt teure Uhren trägt, gibt seinem sonst an die politische und wirtschaftliche Elite angepassten Stil eine Prise Individualität. Und die Accessoires machen ihn auch nahbar, ja menschlich. Das Tragen von Armbändern ist schliesslich nicht selten eine aussagekräftige Sache. In Sunaks Fall signalisiert es Hingabe zu seiner Religion, Liebe für seine Töchter, und die grosse Bedeutung, die er Freundschaften beimisst. Oder, wie es der Designer Oliver Spencer im Männermagazin GQ ausdrückte:

«Die Armbänder zeigen, dass hinter diesem perfekten politischen Anstrich mehr steckt, viel mehr.»

Armbänder gehören seit Urzeiten zum schmucken Anhängsel der Menschen. Galten sie früher oft als Symbol für Wohlstand oder die Zugehörigkeit zu einem Stamm oder einer Religion, werden sie heute vielfältiger eingesetzt. Etwa um, wie bei Sunak gesehen, eine freundschaftliche Verbindung zu materialisieren, zum Beispiel in Form selbstgeflochtener Bänder im bunten Hippiestil, die niemals abgelegt werden. Zu dieser Schmuckfamilie gehören neuerdings auch «welded bracelets», die seit diesem Jahr bei jungen Menschen hip sind – auf den sozialenen Plattformen Tiktok und Instagram ein riesiger Hype und entsprechend überall zu sehen.

Es handelt sich um durchgehende Silber- und Goldketten, die in einem Schmuckgeschäft zugeschweisst werden, also permanente Armbänder. Sie sollen Beständigkeit signalisieren oder einen grossen Moment markieren. Hauptsache, dahinter steckt eine tiefe Bedeutung.

Persönlich und emotional

Seit jeher nicht verändert hat sich also die Tatsache, dass Schmuck, der am Handgelenk getragen wird, meist eine persönliche und emotionale Note hat, weil immer im Blickfeld der Trägerin oder des Trägers. So kommt es auch nicht von ungefähr, dass das Festivalbändeli noch nach Wochen am Handgelenk baumelt, weil man weiter in Erinnerung schwelgen möchte.

Armband von Chanel, 2010 Franken, www.chanel.com Zvg

Die Antithese dazu stellen modische Armreife und -ketten dar. Modehäuser wie Chanel versehen die Accessoires gut sichtbar und dem aktuellen Label-Hype entsprechend mit ihrem Logo.

Das Armband mit Amethyst soll das geistige Wachstum fördern und Ängste beruhigen. 37.90 Franken, www.kristall-schweiz.ch Zvg

Die Generation Z wiederum – Menschen zwischen 18 und 25 Jahren – hat die spirituelle Bedeutung und in esoterischen Kreisen kolportierte heilende Wirkung von bunten Steinen am Handgelenk für sich entdeckt.

Sowohl auf Youtube als auch Tiktok sind etliche Einträge unter dem Hashtag #crystalhealing zu finden. So soll etwa Rosenquarz für Glück in der Liebe und guten Schlaf sorgen, Amethyst für mehr Ruhe und Aquamarin für geistiges Wachstum. Sollte Rishi Sunak demnächst mit Rosenquarz oder Amethyst am Handgelenk auftauchen, wissen wir also, was das zu bedeuten hat.