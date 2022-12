Schlittschuh Mit den Kufen ins Eis: Das sind die schönsten Eisbahnen der Schweiz Im Engadin, auf dem Schwarzsee oder in Zürich: Wir haben eine Übersicht mit 10 besonders schönen Eisbahnen in der ganzen Schweiz. Jolanda Riedener 26.12.2022, 08.18 Uhr

Durch Wälder gleiten, das ist in Graubünden auf mehreren Eisbahnen möglich. Bild: Silvano Zeiter/Switzerland Tourism

Auf die Kufen, fertig, los! Es gibt eine Vielzahl an Eisbahnen in der ganzen Schweiz. Während man an einigen Orten vor allem eines kann, nämlich Runden auf einem eckigen Feld drehen, gibt es auch liebevoll errichtete Orte zum Schlittschuhlaufen, überaus grosse Eisflächen oder besonders schön gelegene Bahnen. Wir haben eine Auswahl getroffen: