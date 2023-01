USA wollen Senioren künftig zweimal jährlich gegen Corona impfen

Sars-Cov-2 In den USA sollen sich Senioren bald zweimal jährlich gegen Corona impfen Reicht es nicht, wenn Risikopersonen sich jeden Herbst impfen? Die amerikanische Heilmittelbehörde schlägt einen häufigeren Rhythmus vor. Das BAG und die Eidgenössischen Impfkommission haben über das weitere Vorgehen noch nicht entschieden. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 27.01.2023, 17.00 Uhr

Eine Frau in einem Seniorenzentrum wird geimpft - wie häufig ist das sinnvoll? Britta Gut

Impfungen und Infektionen haben in einem grossen Teil der Bevölkerung für einen guten Schutz gegen schwere Verläufe von Covid-19 gesorgt. Für Risikopersonen ist die Gefahr aber nicht gebannt: Wer nach der Impfung nur wenige Antikörper entwickelt hat, wird sich regelmässig boostern lassen müssen.

Aktuell wird in den USA diskutiert, ob sogar eine Impfung alle sechs Monate für Seniorinnen und Senioren sinnvoll wäre. Eine Publikation der amerikanischen Heilmittelbehörde FDA schlägt dies im Protokoll der letzten Sitzung vor, die am Freitag veröffentlich wurde. (siehe hier, Seite 20). Angepasst werden an das aktuell kursierende Coronavirus soll die Impfung aber nur jährlich.

Das BAG und die Eidgenössische Impfkommission haben noch nicht entschieden, wie es in der Schweiz weitergehen soll. Empfohlen wird für gefährdete Personen eine Impfung im Zeitraum Herbst/Winter 2022/2023 wie Sprecher Simon Ming auf Anfrage sagt. Ein Mindestintervall von vier Monaten müsse eingehalten werden, das sei aber nicht so zu verstehen, dass eine Auffrischimpfung alle vier Monate empfohlen werde.

Dazu hat der Schweizer Molekularbiologe Emanuel Wyler, der in Berlin über das Coronavirus forscht, aber einen Vorbehalt: «Für eine Impfung, die regelmässig angewendet werden soll, sind gerade die Reaktionen wie Fieber und Müdigkeit der aktuellen mRNA-Impfstoffe oft noch zu gross. Das sollte noch verbessert werden.»

