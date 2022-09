In 13 Minuten zum Babyschlaf: Das müssen Eltern wissen

Säuglinge Endlich gefunden: Die 13-Minuten-Formel, damit das Baby einschläft Japanische Forschende wollen herausgefunden haben, wie lange Eltern ihr Baby herumtragen und dann noch halten müssen, damit es aufhört zu weinen und einschläft. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 13.09.2022, 17.00 Uhr

Ziel erreicht: Das Baby schläft friedlich in seinem Bettchen. Der Weg dahin kann lang sein. Doch nun weiss die Wissenschaft Rat. Bild: Getty

Für viele Eltern ist der Babyschlaf so etwas wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Was hilft, damit das kleine Wesen zur Ruhe kommt? Schlummert es schliesslich friedlich im Stubenwagen oder im Beistellbettchen, ist das Thema für die Eltern noch nicht beendet. Bis ins Detail werden die Rahmenbedingungen seziert: Hat die etwas aufrechtere Trageposition den gewünschten Effekt erzielt? Das monotone Brummen des Küchenabzuges? Oder vielleicht doch die neuen lichtdämpfenden Vorhänge?

Sind die scheinbar optimalen Faktoren ausgemacht und das Baby schläft ein, zwei Mal tatsächlich ohne Protest ein, entscheidet es sich spätestens beim dritten Mal, dass ihm von alldem nichts nützt.

Keine abrupten Richtungswechsel und immer in Bewegung bleiben

Nun eilt aber die Wissenschaft den Eltern zur Seite. Forschende aus Japan wollen die Formel gefunden haben, nach der Mütter und Väter lechzen: Eine Anleitung, wie das Kind nicht nur aufhört zu schreien, sondern auch noch den Schlaf findet. Die grundsätzlichen Empfehlungen sind dabei wenig überraschend. Herumtragen sei zentral, um das weinende Kind zu beruhigen. Es stehend oder gar unbeweglich auf dem Arm zu halten, bringe deutlich weniger. Und das Hinlegen des schlummernden Säuglings in sein Bettchen unterbreche den Schlaf häufig. So weit, so wenig überraschend.

Doch die Forschende des Riken Center for Brain Science im japanischen Wako wollen nun jene Zeitabfolge gefunden haben, die am meisten Erfolg fürs Traumland verspricht. Das von ihnen präsentierte Rezept, das im Fachmagazin «Current Biology» soeben erschienen ist, zeigt sich dabei denkbar simpel: Spazierte die Mutter mit dem weinenden Kind (Achtung, Weinen ist gemäss Forschende in diesem Fall Pflicht) auf dem Arm fünf Minuten lang durch den Raum, standen die Chancen am besten, dass es den Schlaf fand. Wichtig: Das Kind muss eng am Körper getragen werden. In den Experimenten schlummerte zumindest die Hälfte der Kinder ein; alle hatten sich durch dieses Herumtragen beruhigt und wiesen eine verlangsamte Herzfrequenz auf. Sass hingegen die Mutter (Väter kommen in der Studie nicht vor, die Forschende gehen jedoch von ähnlichen Effekten aus), hielt das Weinen tendenziell an.

Die Bewegungen der Mütter scheinen für die Babys essenziell. Wie kleine Seismografen reagieren sie auf sämtliche Veränderungen. Indem die Forschende die Herzfrequenz der Kleinen aufzeichneten, stellten sie fest, dass diese stieg, sobald die Mutter aufhörte herumzulaufen oder sich sogar umdrehte. Der Rat der Forschende an Eltern, deren Oberarmmuskeln bereits übersäuert sind, lautet daher: keine abrupten Richtungswechsel. Diese könnten bereits ein neues Gebrüll provozieren. Am zielführendsten dürfte es demnach sein, in gleichmässigen Kreisen einen Tisch zu umrunden.

Relativ rasch beruhigt haben sich die weinenden Kinder ebenfalls in einem gleichmässig schaukelnden Bettchen oder in einem rollenden Kinderwagen. Nicht goutiert wurden hingegen die unbewegten Bettchen. Darin stieg die Herzfrequenz der Babys sogar.

Der Schlüsselmoment: Das Baby zum richtigen Zeitpunkt ins Bettchen legen

Der eigentliche Meilenstein im Schlaf der Babys respektive für die nach Feierabend lechzenden Eltern ist der richtige Zeitpunkt, um das schlummernde Kind schliesslich hinzulegen. Das sei der «Schlüsselparameter», halten die Forschenden fest. Ihre Experimente mit 21 gesunden Kindern im Alter von bis zu sieben Monaten haben gezeigt: Schläft das Baby endlich, gilt es, mindestens fünf bis acht weitere Minuten lang das Kleine auf dem Arm zu halten und es erst dann sanft ins Bettchen zu legen. In dieser entscheidenden Phase dürfen die Eltern sich auch hinsetzen. Einmal eingeschlafen, scheint das Herumtragen nicht mehr die Hauptpriorität der Kleinsten zu sein. Gnädig akzeptieren sie auch die blosse Nähe.

Oskar Jenni ist Co-Abteilungsleiter der Entwicklungspädiatrie am Universitäts-Kinderspital Zürich und spezialisiert auf Schlafmedizin. Er sagt: «Diese Studie zeigt sorgfältig auf, wie das Kind durch seine Bezugspersonen beruhigt werden kann. Viele Eltern machen dies bereits intuitiv richtig.» Grosse Zweifel habe er, dass dieser Ablauf bei Kindern mit Schlafstörungen funktioniere. Gemäss den Studienautoren handelt es sich dabei um bis zu dreissig Prozent aller Kinder. «Sie waren jedoch nicht Teil der Studie», gibt Jenni zu bedenken. Er fügt an: «Diese Form der Einschlafhilfe birgt zudem das Risiko, dass die Kinder stets die Mutter oder den Vater brauchen, um einschlafen zu können. Auch nachts. Sie lernen dadurch nicht selbstständig einzuschlafen.»

Auch die Forschende räumen ein: Es handle sich um eine kleine Versuchsreihe. Die ersten Resultate müssten noch in spezifischeren Experimenten mit mehr teilnehmenden Babys bestätigt werden.

