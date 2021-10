Geschichte: Wie die Schweiz die Lust an Aussenpolitik entdeckte

Rückblick Wie die Schweiz im 19. Jahrhundert die Lust an der Aussenpolitik entdeckte Lange glaubte der Bundesrat, die Schweiz brauche keinen Aussenminister. Das änderte sich mit Numa Droz – und mit ihm ihre Stellung in Europa. Rolf App Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Schon im 19. Jahrhundert sieht sich die Schweiz als Igel in einer feindlichen Welt. Bild: zvg/Nebelspalter 1889

Es ist ein Ereignis, das Wellen wirft nach Bern und Berlin. An Ostern 1889 trifft sich der deutsche Polizeibeamte August Wohlgemuth im Aargau mit Balthasar Anton Lutz aus Basel und wird dort verhaftet. Er hat Lutz als Agent Provocateur zur Unterwanderung der Sozialistenszene angeworben, und rät ihm in einem Brief: «Wühlen Sie nur lustig drauflos.» Dazu freilich kommt Lutz nicht. Zusammen mit Wohlgemuth landet er im Gefängnis.

Berlin weiss rasch Bescheid und schickt den deutschen Botschafter vor. Der fordert Wohlgemuths Freilassung, doch Aussenminister Numa Droz ­signalisiert Härte. Nicht zum ersten Mal lässt Reichskanzler Bismarck von seinen Spionen die Schweizer Oppositionellenszene auskundschaften, heute würde man von fremdem Nachrichtendienst sprechen. Der Bundesrat aber, gespalten in Verfechter einer liberalen Asylpolitik und Freunde Deutschlands, will selber entscheiden, wann und wo er den Anarchisten und Sozialisten Schranken setzt. Numa Droz aber steht als Aussenminister mitten in einem aussen- wie innenpolitischen Spannungsfeld.

Bismarck stellt die Neutralität in Frage

Die Verhaftung des kaiserlichen Beamten Wohlgemuth bringt die Schweiz unter massiven Druck. Bismarck lädt den Schweizer Botschafter vor. Er erklärt, Deutschland fürchte sich vor den Umtrieben der – von ihm selber mit seinen Sozialistengesetzen in die Schweiz getriebenen – deutschen Sozialdemokraten und handle deshalb im «Zustande der Notwehr». Er will sogar die vom Wiener Kongress 1815 garantierte Schweizer Neutralität mit einem Entgegenkommen in der Asylpolitik verknüpfen.

Bismarck schickt seine Spitzel los – auch in die Schweiz. Karikatur im Nebelspalter im Jahr 1889. Bild: zvg/Nebelspalter 1889

Das könnte bedrohlich werden, wäre Bismarck nicht schon sehr schwach – was Numa Droz weiss und über seine Kontakte in die deutsche Führungsschicht ausnützt. Schon im Jahr darauf wird ihn der neue Kaiser Wilhelm II. entlassen.

Den «Wohlgemuth-Handel» rollt eine gerade erschienene Biografie von Bundesrat Numa Droz wieder auf. Sie zeigt den ersten eigentlichen Aussenminister der Schweiz auf der Höhe seines Könnens, das im Austarieren gegensätzlicher Interessen und in der Kombination von Eigensinn und Entgegenkommen besteht. Von ihm zieht sich deshalb eine Linie bis zur Gegenwart, zum Verhältnis zur EU. Da sagt die Schweiz zwar Nein zu einem Rahmenabkommen, aber zugleich Ja zu einer Kohäsionsmilliarde für diese EU.

Bundesrat Numa Droz (1844–1899)

war von 1875 bis 1892 im Bundesrat. Bild: Keystone

Wie man zwischen den Fronten balanciert, zeigt Numa Droz auch im Kleinen. Mitten im Austausch un­freund­licher diplomatischer Noten schickt Bismarck seinen Botschafter zu ihm mit der Bitte, der Bundesrat möge Wohlgemuths Notizbuch vernichten; man könne es auch gemeinsam verbrennen. Numa Droz sichert zu, das Notizbuch werde geheim bleiben. Aber er behält es – wohl als eine Art Pfand.

Solche Geschichten sind es, in denen die Bedeutung dieses Mannes für die Schweizer Politik aufblitzt und in denen jenes Geschick und jenes Stehvermögen deutlich werden, von denen Urs Kramer und Thomas Zaugg in ihrer Biografie erzählen. Sie beschreiben einen kometenhaften Aufstieg, der zugleich den Aufbruch der Schweizer Aussenpolitik in die Moderne markiert. Noch heute wandelt sie in den Spuren von Numa Droz.

Er wächst als Sohn eines Uhrmachers in La Chaux-de-Fonds auf. Er ist sprachbegabt und wissbegierig, wird Primarlehrer, bis ihn in Neuenburg das Inte­resse an der Politik zu den Radikalen führt, zum linken Flügel der freisinnigen Bewegung; und in den Journalismus. Ihn betreibt er leidenschaftlich, hart und angriffslustig. Der politische Lohn bleibt nicht aus: Mit 25 wird Numa Droz 1869 in den Grossen Rat gewählt, zwei Jahre später in die Kantonsregierung, kurz darauf auch in den Ständerat.

Aussenpolitik im Nebenamt

Die Schweiz ist im Umbruch. Die 1874 verabschiedete revidierte Verfassung bürdet dem Bundesrat neue Aufgaben auf, und nicht alle Bundesräte wollen diese Mühen auf sich nehmen. Gleich vier Sitze sind im Dezember 1875 neu zu besetzen, als Letzter wird mit präzis dem erforderlichen Mehr der in seinem Heimatkanton umstrittene Numa Droz gewählt – mit 31 Jahren bis heute der jüngste Bundesrat. Der sich schon bald des Stiefkinds des frühen Bundesstaats annimmt: der Aussenpolitik.

Numa Droz auf einem undatierten Porträt wohl des Neuenburger Atelierfotografen Louis Colin Bild: PD

Die Aussenpolitik leitet der jeweilige Bundespräsident im Nebenamt. Sie kommt jedes Jahr in neue Hände, denn der republikanisch gesinnten Schweiz liegt das diplomatische Parkett nicht. Er zweifle, ob ein eigenes Departement erforderlich sei «und ob ein solches für unser kleines Land und unser Volk passe», erklärt Bundesrat Carl Schenk noch 1884. So dauert es noch einmal drei Jahre, bis Numa Droz seine Kollegen vom Gegenteil überzeugt hat. Bis zu seinem Rücktritt 1892 wird er als erster eigentlicher Aussenminister amten und sich der enormen Herausforderungen der Zeit annehmen.

Die Schweiz sucht im Zeitalter des Protektionismus nach Absatzmärkten. Bild: zvg/Nebelspalter 1889

Der Druck zu Gunsten einer Professionalisierung und Verstetigung der Aussenpolitik ist schon lange spürbar. Während rund um die Schweiz die politischen Spannungen wachsen, sitzt sie selber gewissermassen im Glashaus. Überall sind 1848 die Revolutionen gescheitert, aus den Monarchien heraus sticht als republikanisches Staatswesen nur die Schweiz, wohin es nun Oppositionelle vielerlei Couleur zieht, die in ihren Heimatländern verfolgt werden.

Als 1881 in St. Petersburg Zar Alexander II. ermordet wird, vermuten Russland und Deutschland dahinter anarchistische Kreise in Genf und Zürich. Immer heisse es, Genf sei «ein Hauptherd aller russischen Verschwörungen», berichtet der schweizerische Gesandte in Berlin Arnold Roth.

Die Schweiz braucht den Freihandel

Auch die ökonomische Welt wandelt sich. In den Krisen der 1870er-Jahre schliessen viele Länder die Zoll- und Handelsschranken, auch in der Schweiz hat der Protektionismus Verfechter. Numa Droz tritt beherzt gegen sie an, er ist überzeugt: Die Schweiz, will sie gedeihen, braucht den Freihandel. Doch dies in Handelsverträgen auch zu verankern, das ist ein schweres Stück Arbeit.

Er ist brillant, dieser Numa Droz, und er ist unendlich fleissig, auch auf Kosten seiner Gesundheit. Zum ersten Mal betreibt die Schweiz vorausschauend Aussenpolitik und reagiert nicht nur. Doch das «System Droz» behagt nicht allen, zu sehr lässt Droz die übrigen Bundesräte seine Überlegenheit spüren. So lassen sie das Aussenministerium nach Droz’ Rücktritt 1892 wieder rotieren, bis sie nach dem Ersten Weltkrieg zurückkehren zu dem, was er vorgeschlagen hatte.

