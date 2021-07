Früher galt Tempo 60, heute 30 - die Geschichte des Tempolimits

Rückblick Gestern galt Tempo 60, heute 30 – die Geschwindigkeit und der Versuch, sie zu begrenzen Die freie Fahrt gibt es schon lange nicht mehr. Der Reiz des Autos besteht nicht länger in seiner Geschwindigkeit. Christoph Bopp 24.07.2021, 05.00 Uhr

«Nimm dir Zeit und nicht das Leben.» An gut gemeinten Hinweisen, nicht zu schnell zu fahren, hat es nie gemangelt. Bild: RDB/Getty (Zürich, 12. August 1969)

«Tempolimits begleiteten das Kraftfahrzeug von Anfang an.» So schreibt der Historiker Christoph Maria Merki in seinem Grundlagenwerk «Der holprige Siegeszug des Automobils 1895–1930. Die Motorisierung des Strassenverkehrs in Frankreich, Deutschland und der Schweiz» (2002). Es sei «die Möglichkeit, die gefährliche Maschine zu zügeln».

Ein Klassiker in der Geschichte des Automobils ist denn auch der «Red Flag Act» in Grossbritannien, der 1865 erlassen wurde. Er verlangte, dass vor jedem mechanisch betriebenen Fahrzeug auf der Strasse ein Mann mit einer roten Flagge vorausgehe. Schade, dass die Story nicht recht zur Automobil­geschichte passt. Denn 1896 wurde sie aufgehoben.

Autopionier Charles Roys am Steuer eines frühen Peugeot im Jahr 1896. Bild: PD

Das deutet auf ein anderes Datum in ihr, denn in den 1880er-Jahren hatten Benz und Daimler begonnen, kleine Motoren in leichte Fahrzeuge zu einzubauen. Die rote Fahne war für dampfgetriebene Ungetüme gedacht, und deren Zeit war vorüber.

Schneller als Schritttempo – da lauert die Gefahr

Auf jeden Fall liefert die Geschichte der roten Fahne den Massstab aller Fort­bewegung: die Schrittgeschwindigkeit des menschlichen Ganges. Und darin ist natürlich bereits die Kapitulation ­angelegt. Mechanisch angetriebene Fahrzeuge würden sich nie in diese ­Fesseln pressen lassen. Das Pferd hatte man als schnelleres Fortbewegungsmittel akzeptiert, die Maschine nicht.

Bereits die Eisenbahnen hatten die Idee des Schritttempos ad absurdum geführt. Mit vielen anderen staunte Heinrich Heine 1843 über «den Tod des Raums»: Er hatte das Gefühl, durch jetzt ­mög­liche Reisegeschwindigkeiten sei «uns nur die Zeit übrig ­geblieben»: «Vor meiner Tür brandet die Nordsee.»

Heute lachen wir über die rote Fahne und die Idee, dass die Reisegeschwindigkeiten bei uns irgendeinen Schaden verursachen könnten, auch wenn wir es nicht in so blumige Worte kleiden können, wie man sie kolonialisierten Eingeborenen in den Mund legt: «... dass das Herz da dem Körper nicht zu folgen vermöge.»

Bevor sie blechern wurden, stellten die Polizisten Fallen

Zum ersten Mal sei 1893 eine exakte Höchstgeschwindigkeit aufgetaucht, schreibt Merki, in Paris galt 12 km/h im «innerörtlichen» Verkehr und 20 km/h «en rase campagne», wobei man aufpassen muss, weil «rase campagne» «offenes Land» bedeutet und noch nichts mit rasen zu tun hat. Viel schneller zu fahren erlaubten die Verhältnisse gar nicht. Das Problem war eher, dass die Limits nicht kontrolliert werden konnten. Tachometer waren noch nicht vorgesehen, und als sie kamen, waren sie eher dazu gedacht, Verurteilungen und Bussen wegen Überschreitung abzuwehren. Deshalb trugen sie Namen wie «Protektor» oder gar «The Silent Witness».

Die Polizei hatte grosse Mühe, die exakte Geschwindigkeit eines Fahrzeuges festzustellen. Es fehlten die technischen Mittel, deshalb mussten sich die Gesetzeshüter mit Stoppuhren auf die Lauer legen und mit Schätzungen und Teststrecken arbeiten. Es gab eine Maschine, die auf dem Zielfilmprinzip beruhte, aber das war sehr aufwendig.

Im Jahr 1904 sahen die Autos rustikaler aus, so etwa Henry Fords Model T aus Detroit. Bild: Keystone

ACS und TCS hatten 1902 der Schweizer Regierung 30 km/h vorgeschlagen. Das erlaube dem Lenker, «immer Herr seiner Maschine zu bleiben». 1914 wurden 18 km/h innerorts und 40 km/h ausserorts festgeschrieben. Eingehalten und kontrolliert wurden die Beschränkungen offenbar nicht sehr streng. 1932 wurden alle Tempolimits abgeschafft und die Formulierung verankert, dass der Lenker «sein Fahrzeug jederzeit beherrschen und die Geschwindigkeit den Verhältnissen anpassen» müsse.

Das änderte sich auf Bundesebene erst 1959 mit dem Strassenverkehrsgesetz. Dort wurde 60 km/h innerorts festgeschrieben. 1980 wurde 50 km/h provisorisch und 1984 definitiv eingeführt. Seit 2002 gibt es die Möglichkeit, Zonen mit 30 km/h oder gar 20 km/h zu definieren.

bfu, Sucherheitsdossier Nr. 06: Der Faktor Geschwindigkeit im motorisierten Strassenverkehr

Bis 1973 freie und unbeschränkte Fahrt ausserorts

Die «Zivilisierung der Aggressivität» auf der Strasse hatte man nach 1932 eher im Ausbau der Haftpflicht gesehen als in Geschwindigkeitsbeschränkungen. Prinzipiell durfte bis 1973 ausserorts gefahren werden, was der Wagen hergab. Natürlich hatten die Kantone an kritischen Stellen Geschwindigkeitsbeschränkungen und andere Vorschriften (Überholverbot) erlassen. Ab 1973 galt provisorisch 100 km/h (definitiv 1977), ab 1985 versuchsweise 80 km/h, definitiv eingeführt nach einer Volksabstimmung 1989.

Auf Autobahnen galt bis 1973 ebenfalls freie Fahrt. Es existierten lediglich «Richtgeschwindigkeiten» (80 bis 120 km/h). 1973 wurden 100 km/h vorgeschrieben, Grund war die Ölkrise. 1974 gab es offenbar wieder genug Benzin: 130 km/h wurde versuchsweise und 1977 definitiv eingeführt. 1985 war Waldsterben, man ging auf 120 hm/h herunter, definitiv eingeführt wurde 120 km/h ebenfalls mit der Volksabstimmung vom 26. November 1989.

Mobilitätsbedürfnis und ­Geschwindigkeitsrausch

Auto und Freiheit wurden zusammengedacht, wenn auch die Konzepte dahinter nicht immer klar erkennbar waren. Bereits 1903 hatte Albert de Dion, einer der Vordenker des «Automobilisme», dekretiert:

«Die Geschwindigkeit einzugrenzen, heisst die Existenz einzuschränken, weil es bedeutet, die Aktivität einzugrenzen, und die Aktivität eines Menschen ist das Mass seiner Vitalität.»

Albert de Dion

Automobilpionier und Unternehmer Bild: PD

Ähnlich hatten die Exponenten der Auto-Partei, die in der Schweiz 1985 gegründet worden war, argumentiert: «Nur ein mobiles Volk ist ein freies Volk.» Wobei Mobilität durchaus Höchstgeschwindigkeit beinhaltete. Mehrfach wurde versucht, 100 km/h (ausserorts) und 130 km/h (auf Autobahnen) in die Verfassung zu schreiben – 1988 sammelte der pensionierte Journalist Bernhard Böhi in kürzester Frist 263000 Unterschriften, – das Stimmvolk lehnte aber immer ab.

War das Auto in seiner Anfangszeit ein Merkmal einer Elite, war es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht nur zu einem Allgemeingut, sondern zum Symbol erfolgreicher Individualität geworden. In der Politik wurde das Auto zu einem Tabu, das besser nicht angetastet werden sollte.