Vor 500 Jahren, am 27. April 1521, starb der erste Weltumsegler Fernando de Magallanes bei einer militärischen Unternehmung auf der Philippinen-Insel Mactán. Sein Kollege Kolumbus starb verarmt und jetzt den «zweiten Tod» – sein Denkmal stürzt vom Sockel. Christoph Bopp 24.04.2021, 05.00 Uhr

Die Entdeckung der Welt war ein Missverständnis. In dieser Gestalt macht der Satz wenig Sinn – und ist doch wahr. Dass Kolumbus, als er Amerika entdeckte, gar nicht dorthin wollte, sondern nach Indien, ist bekannt. Auch Fernando de Magallanes (um 1480–1521), der erste Mensch, der den Erdball umrundete, wollte das gar nicht. Es ging darum, eine ­Alternativroute nach Indien oder zu den märchenhaften «Gewürzinseln» zu finden. Die Route um Afrika herum war nach Vasco da Gama bekannt. Aber vielleicht war der Weg nach Westen kürzer und weniger gefährlich?

Unsere Schulbücher sprechen vom «Zeitalter der Entdeckungen», sie lassen zwar all die Gräuel und Völkermorde, die während dieser Jahre passierten, nicht unerwähnt und beschönigen in der Regel nicht über Gebühr. Eigentlich wäre eine gewisse Scham angebrachter. Vielleicht ist die Heroisierung auch ein ungeschickter Versuch, mit jener für Europa peinlichen Epoche geziemend umzugehen.

Dem Entdecker – oder wenigstens seinem Denkmal – geht es an den Kragen: Kolumbus-Statue in St. Paul, Minnesota. Evan Frost/Keystone

Wo Kolumbus «Asien» verortete, liegt glücklicherweise die Karibik

Und da liegt er schon.

Wie anders muss man den lächerlichen Versuch werten, das Projekt des Christoph Kolumbus (1451-1506) umzudefinieren zu einem Experiment, die Kugelgestalt der Erde praktisch nachzuweisen? Das war alles jedem bekannt, der es wissen wollte. Nicht nur den Griechen und anderen Antiken, sondern auch den Zeitgenossen. Und Kolumbus unternahm das Wagnis seiner Expedition – um ein solches handelt es sich natürlich trotz allem – lediglich, weil er die Entfernung aus mehreren Gründen weit unterschätzt hatte.

Zum Glück – «für ihn», muss man sagen – tauchte «unverhofft» ein Kontinent auf. Eine der grössten wissenschaftlichen Autoritäten des Altertums, der griechische Astronom Ptolemaios, hatte in seinem «Almagest» ein Weltbild entworfen, das zwar von der Kugelgestalt der Erde ausging, aber den Erdumfang um rund 10 000 Kilometer unterschätzte. Kolumbus kam durch heute nicht mehr restlos nachvollziehbare Rechnungen und Schätzungen auf eine Entfernung von lediglich 2400 Seemeilen zwischen den Kanarischen Inseln und «Indien», womit er Japan oder China meinte. Leider – oder eben glücklicherweise – befinden sich die Karibischen Inseln ungefähr auf jener Länge. Kolumbus lag vielleicht falsch, war aber konsequent.

Macht über Menschen, nicht über Naturgewalten

Das Schlimmste, was man den riesigen Seefahrergestalten antun kann, ist, sie zu hinterfragen. Was waren denn die Mächte, gegen die sich Magallanes und Kolumbus und viele andere, die in diese grosse Weite hinausfuhren, durchsetzen mussten? Die Antwort ist: menschliche Niedertracht. Beide waren erfahrene und tüchtige Navigatoren, wussten die Zeichen der See zu lesen wie keiner sonst, aber ihre grossen Bewährungs­proben waren Meutereien.

Christoph Kolumbus (1451-1506). (Gemälde von Ghirlandaio)

Von seiner dritten Reise wurde Kolumbus mit seinen zwei Brüdern 1500 in Ketten nach Spanien zurück­geschickt. Verantwortlich dafür waren nicht meuternde Matrosen auf hoher See, sondern verwaltungstechnische Misswirtschaft. Aber er hatte sein Charisma zuvor und danach bei genügend Gelegenheiten unter Beweis stellen müssen. Gelegentlich griff er auch zu Tricks. Auf der ersten Reise gab er die zurückgelegte Distanz lieber zu tief an, um die Besatzung nicht auf die Idee kommen zu lassen, man könnte eventuell umkehren.

Fernando Magallanes (um 1480-1521). Porträt nach dem Tod. ho

Umgedreht hatte 1520 vor Feuerland Esteban Gómez. Er verliess seinen Kommandeur Fernando de Magallanes mit der «San Antonio» und segelte nach Spanien zurück. Die «San Antonio» war das grösste Schiff von Magallanes’ Flotte, und der Kommandeur veranstaltete nach der Entdeckung der Passage zum Pazifik eine scheinheilige Umfrage, setzte aber trotz wahrscheinlich lauter negativer Antworten seinen Willen durch. Die Folge waren über drei Monate auf dem Pazifik ohne die Möglichkeit, Wasser oder Proviant aufzunehmen.

Bartolomé Díaz war 1488 nach der Umrundung Afrikas Ähnliches ­passiert. Er musste wegen einer Meuterei umkehren. «Magellan, hätte er eine Ahnung von der Weite des Pazifiks und den bevorstehenden Strapazen ­gehabt, hätte vielleicht gleich gehandelt.» Dies schreibt der Historiker Urs Bitterli in seinem Buch «Die Ent­deckung Amerikas» (1991). Aber Magallanes fuhr weiter. Und Bitterli macht diesen Starrsinn, den man natürlich «Unbeugsamkeit» nennen kann, als gemeinsame Eigenschaft der beiden Seehelden aus. Beide fuhren sie zwar unter der Flagge der spanischen Kö­nige, waren aber keine Spanier. Ko­lumbus stammte aus Italien, und Magallanes war Portugiese. Kolumbus genoss zwar zeitweilig am Hof grosses Wohlwollen und Ansehen, musste sich aber oft gegen Intrigen wehren. Und Magallanes startete sein Projekt schon unter suboptimalen Umständen.

Der Furor des Entdeckers – will denn überhaupt jemand entdeckt werden?

Wolfgang Wissler hat in seinem Buch «Kolumbus, der entsorgte Entdecker. Das Desaster des legendären See­fahrers» (Hirzel Verlag 2021) diese ­Seite beleuchtet. Kolumbus war ein Sklave seiner Selbstidolisierung. Er spürt, dass seine Motive vorgeschoben sind: Er ist kein Zivilisationsbringer, auch kein Missionar. Wenigstens kein christ­licher, obwohl er oft in der Bibel liest. Und als Glücksritter ist er gescheitert. Krachend. Statt des versprochenen Goldes schickt er unglückliche Indianer als Sklaven nach Spanien, die dort doch niemand will. Die Konstruktion, dass der jugendliche Kolumbus zu­sammen mit einem Freund und einem Dritten bereits vor der offiziell «ersten» Reise in Amerika war, ist aben­teuerlich. Aber Wissler öffnet sich so erzähl­technisch einen Raum, in dem er die Gegensätze zwischen «Gabriel», denn der Gefährte ist in Amerika ­geblieben, und «Christoph» entfalten kann.

Die «Entdeckungslust» der Zeit war nichts als Torheit. Unnötig, leid- und todbringend, ein Irrweg des sogenannten Fortschritts. Vorgespielt hat es Friedrich Dürrenmatt. Er lässt den Polarforscher Robert Falcon Scott in einem Kühlhaus erfrieren. Nicht als Helden in den unwirtlichen Weiten der Antarktis. Sondern beim Einkaufen durch einen blöden Zufall im Kühlhaus eingeschlossen. Tragisch enden sie alle. Erschlagen von den Wilden (Magallanes), vergessen und verarmt (Kolumbus) oder erfroren (Scott).