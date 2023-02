Primitive Chatbots gab es schon im Mittelalter - ein Rückblick

Rückblick Die Ursprünge von Chatbots reichen weit bis ins Mittelalter – ein Abriss ihrer Entwicklung und Geschichte Die Technik, auf der moderne Sprachmodelle wie ChatGPT beruhen, ist deutlich älter als der Computer. Bereits im 13. Jahrhundert wurden logische Maschinen konstruiert, die Fragen und Antworten generierten. Adrian Lobe Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Der Mönch, Philosoph und Missionar Ramon Llull konstruierte eine Apparatur, die aus verschiedenen Drehscheiben bestand.

Das Sprachmodell ChatGPT sorgt für Furore. Das automatisierte Dialogsystem, das von der US-Softwareschmiede Open AI entwickelt wurde, beantwortet in Sekundenschnelle Fragen und spuckt auf Knopfdruck Texte aus.

Das fühlt sich manchmal schon fast magisch an – und erweckt den Anschein, dass Computer wirklich denken können. Tatsächlich beruht vieles aber auf Statistik und Sprachmodellen, die viel älter als der Computer selbst sind.

Die künstliche Intelligenz (KI), die mit riesigen Textmengen unter anderem aus der englischen ­Wikipedia trainiert wurde, errechnet auf Basis eines statistischen Modells eine Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des nächsten Wortes. Buchstabe für Buchstabe spinnt das Sprachmodell anhand von vorgegebenen syntaktischen Regeln logisch kohärente Sätze. Die Technik der Rekombinatorik, die dabei zur Anwendung kommt, reicht bis ins Mittelalter zurück.

Schon im 13. Jahrhundert konstruierte der mallorquinische Mönch, Philosoph und Missionar Ramon Llull (um 1232–1316) eine logische Maschine, die Fragen und Antworten generierte. Die Apparatur bestand aus drei unterschiedlich grossen Drehscheiben, auf die verschiedene Symbole und Buchstaben ­geschrieben waren. Durch Drehen der Kreisscheiben konnten die Zeichen – ähnlich wie bei einem Rechenschieber – miteinander kombiniert und nach einem tabellarischen Regelwerk interpretiert werden.

Jedes Zeichen symbolisierte bestimmte Attribute, Prädikate und Tugenden. Der Buchstabe C stand beispielsweise für Grösse und Klugheit, der Buchstabe I für Wahrheit und Geduld. Je nachdem, wie die Buchstaben angeordnet waren, liessen sich daraus metaphysische Aussagen treffen.

Barockdichter schuf die erste Wortkombinationsmaschine

Mit seiner «Wahrheitsmaschine», die von der Zairja, einem Werkzeug arabischer Astrologen, inspiriert war, wollte der Gelehrte die Existenz Gottes beweisen. Llull glaubte, mithilfe algebraischer Sprache das Christentum als einzig wahre Religion beglaubigen und alle anderen Religionen falsifizieren zu können. Allein, seine von der christlichen Mystik geprägten Missionierungsversuche waren nicht von Erfolg ­gekrönt. 1315 soll Llull im heutigen ­Algerien von einem aufgebrachten Mob Muslimen gesteinigt worden sein.

Der Mönch wurde in seiner Heimat Mallorca, wo noch heute Denkmäler an den berühmten Sohn der Insel erinnern, als Märtyrer gefeiert. Der mystische Kult, der um seine Person entstand, war den mächtigen Kardinälen im Mittelalter ein Dorn im Auge. 1376 erklärte Papst Gregor XI. den mallorquinischen Mönch zum Ketzer und verbot seine Schriften. Der Bann hielt lange an. Erst spät wurde Llull rehabilitiert, als ihn Papst Pius IX. 1857 seligsprach.

Obwohl seine Bücher auf dem Index standen und nur im Verborgenen studiert werden konnten, verbreiteten sich Llulls Ideen rasch in Europa. Seine Schriften beeinflussten unter anderem auch das Denken von Gottfried Wilhelm Leibniz, der in seiner 1666 veröffentlichten Dissertation «De Arte Combinatoria» auf Llulls Lehre Bezug nimmt. Auf dieser Grundlage kons­truierte Leibniz eine Rechenmaschine, die die vier Grundrechenarten beherrschte und als Urahn des modernen Computers gilt. Bis die ersten schrankgrossen Rechner funktionsfähig waren, sollten allerdings noch knapp 300 Jahre vergehen, und auf dem Weg dahin gab es Entwicklungsschritte, die in der Computergeschichte eher wenig Beachtung finden. Denn die Grundlagen für Textgeneratoren und Chatbots sind bereits in der Neuzeit entstanden.

So schuf der deutsche Barockdichter Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658) die erste Wortkombinations­maschine in deutscher Sprache. Der «Fünffache Denckring der teutschen Sprache» war vom Aufbau her ähnlich konzipiert wie Llulls Wahrheitsmaschine, mit dem Unterschied, dass er aus fünf statt aus drei Kreisen bestand, auf denen die kleinsten Spracheinheiten des Deutschen abgebildet waren: Vorsilben, Nachsilben, Anfangsbuchstaben, Endbuchstaben.

Durch Rotation der Kreisschreiben wurden Wörter ­gebildet, die Harsdörffer für seine ­virtuose Dichtung und Gesprächsspiele nutzte. Eine Mischung aus Glücksrad und Scrabble. Leibniz bezifferte die Kombinationsmöglichkeiten auf 97 Millionen Wörter. Das sind Dimensionen, in denen sich eigentlich nur Computer bewegen.

Bücher wurden zur astrologischen Vorhersage konsultiert

Harsdörffer hatte einen spielerischen, fast schon prädadaistischen Zugang zur Sprache: Die Zerlegung kleinster Spracheinheiten und mechanische ­Rekombinatorik kommen der Funktionsweise KI-basierter Sprachmodelle recht nahe. Der «Fünffache Denckring der teutschen Sprache» war gewissermassen ein Chatbot avant la lettre.

Es gab im – an Weissagungsliteratur nicht armen – Mittelalter eine Reihe sogenannter Losbücher: Scheiben mit einem drehbaren Zeiger, die auf verschiedene Zahlen oder Buchstaben auf einem Ziffernblatt verweisen. Diese Orakelbücher wurden beispielsweise zur astrologischen Vorhersage konsultiert. Solche drehbaren Vorrichtungen, auch Volvellen genannt, sind bereits aus der Zeit des babylonischen Herrschers Hammurapi (1728–1686 v. Chr.) überliefert. Überhaupt stammen viele Grundkonzepte der Informatik wie zum Beispiel auch Algorithmen aus der arabischen Welt. Ein Kulturtransfer, der in der globalisierten Moderne zuweilen übersehen wird. Genauso wie die Tatsache, dass die Ursprünge der mechanischen Textgenerierung im deutschsprachigen Raum liegen.

So wurde 1777 in Göttingen eine «poetische Handmühle» konstruiert, die dem Schriftsteller Hans Magnus ­Enzensberger als Vorbild für seinen «Landsberger Poesieautomaten» diente: Der Automat, der ästhetisch an die Anzeigetafeln von Flughäfen erinnert, produziert nach dem Zufallsprinzip ­lyrische Sechszeiler.

Durch die Rekombinatorik entstehen 10 hoch 36 Varianten. Die ersten Zeilen, die der Gedichtgenerator bei seiner Präsentation beim Lyrikfestival in Landsberg am Lech im Jahr 2000 auswarf, lauteten: «Überflüssige Erpressungen der Gremien, dieser fieberhafte / Kunstgenuss am Wochenende / und diese vorgedruckten Zahlungsbefehle: Schleierhaft! / Im Grunde langweilt uns doch manches (...)» ChatGPT hätte es wohl nicht besser formulieren können.

