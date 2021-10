4 Rezepte für den Herbst: Hier sind die Beilagen das Wichtigste

Rotkraut, Marroni & Co Beilage ist Trumpf: Vier herbstliche Rezepte, bei denen für einmal nicht Wild im Mittelpunkt steht Bild: Sandra Ardizzone Erst sie machen den Wildteller zu dem, was er ist. Zeit, dass Rosenkohl, Rotkraut, Marroni und Preiselbeeren zur Hauptsache werden. Anna Miller 0 Kommentare 16.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Sie schmiegen sich oft so perfekt ans zarte Stück Reh oder an den Hirschpfeffer, dass man gut und gerne meinen könnte, Rosenkohl, Rotkraut, Marroni und Preiselbeer-Äpfel seien einfach ein Haufen Beilage.

Doch alle, die sich am heimischen Herd schon einmal die Mühe gemacht haben, einen perfekten Wild-Teller zu kreieren, wissen: Das braucht ganz schön viel Zeit, Koordinationsfähigkeit und mehrere Töpfe auf dem Herd.

Umso schöner sind die Momente im Herbst, wo wir uns aufmachen in die schönsten Beizen dieses Landes, um der neuen Saison auch kulinarisch zu huldigen. Mit Suser, Vermicelles, Kürbissuppe – und eben besagtem Wildteller, der alles vereint, was wir an der goldenen Jahreszeit lieben.

Das Gemüse auf dem Teller aber, das kommt in immer gleicher Form und Farbe daher, es schmückt das Fleisch, als hätte es nie eine andere Rolle gehabt. Und ja, Traditionen sind heilig, man sollte sie nicht voreilig vom Tellerrand stossen. Und doch können die farbenfrohen Beilagen so viel mehr. Sie erwachen und starten – gibt man ihnen mal den Raum, im Mittelpunkt zu ­stehen – zu ganz neuen kulinarischen Höhen­flügen.

Wir rösten den Rotkohl im Ofen und legen ihm Salbei zur Seite, lassen Rosenkohl fast schon sommerlich leicht als Frittata durchgehen, würfeln Marroni in den Risotto und geben dem Fisch-Carpaccio durch eine leichte Preiselbeer-Mousse eine süsslich-festliche Note.

Bild und Rezept: Christine Garcia Urbina / trickytine.com

Zutaten:

4 Schalotten

6 EL Olivenöl

2 TL Ahornsirup

2 TL Apfelessig

Zum Würzen:

Salz & Pfeffer

2 Äpfel

4 Salsiccia

1 Hand voll frische Salbeiblätter

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die äusseren Blätter des Kohls entfernen, den Rotkohl halbieren und den Strunk entfernen, den Rotkohl in 1½ cm dicke Scheiben schneiden. Olivenöl, Ahornsirup, Apfelessig und Gewürze vermischen. Ein grosses Backblech mit Olivenöl bestreichen, die Rotkohlscheiben darauflegen, mit dem Olivenölgemisch beträufeln und 25 Minuten im heissen Ofen rösten lassen.

Schalotten schälen, Endstücke abschneiden und in Achtel schneiden. Äpfel waschen, Kerngehäuse entfernen und in Spalten schneiden. Nach 25 Minuten Schalottenachtel und Apfelspalten auf das Blech zum Rotkohl geben, alles mit etwas Olivenöl beträufeln und weitere 15–17 Minuten rösten.

Währenddessen die Salbeiblätter in einer Pfanne mit Olivenöl knusprig anbraten, herausnehmen und auf einem Haushaltspapier abtropfen lassen. Die Salsicce mit einer Gabel einstechen, in der gleichen Pfanne mit Olivenöl von allen Seiten scharf anbraten und bei mittlerer Hitze so lange braten, bis sie schön durchgegart sind. Den gerösteten Rotkohl vorsichtig aus dem Ofen nehmen, mit den Apfelscheiben, Schalotten, der knusprigen Salbei und den gebratenen Salsicce servieren.

Bild und Rezept: Eatsmarter.de

Zutaten:

500 g Rosenkohl

30 g Butter

(2 EL) Salz

4 Frühlingszwiebeln

8 Eier

50 ml Schlagrahm

Pfeffer

125 g Mozzarella

4 dünne Scheiben Rohschinken



Zubereitung:

Rosenkohl waschen, putzen und halbieren. Butter in einer grossen Pfanne erhitzen, Rosenkohl darin kurz anbraten, dann salzen und mit ein wenig Wasser ablöschen. Zugedeckt etwa 5 Minuten fast gar dünsten. Währenddessen Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in Ringe schneiden. Eier mit Rahm verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mozzarella abtropfen lassen und in Scheiben schneiden.

Deckel von der Rosenkohl-Pfanne abnehmen und die Flüssigkeit verdampfen lassen. Frühlingszwiebeln untermischen, Eier darübergiessen, mit Schinken und Mozzarella belegen, pfeffern. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C (Umluft 160 °C) 10–15 Minuten stocken lassen und goldbraun backen. In Stücke geteilt servieren.

Bild und Rezept: www.anaundnina.ch

Zutaten:

1 Rote Zwiebel

400 g Marroni aus dem Tiefkühler

150 g Risotto-Reis

2 dl Weisswein

600 dl Bouillon

1 Prise Muskatnuss

80 g geriebener Parmesan

1 EL Butter



Zubereitung:

Marroni auftauen und klein hacken – oder, falls vorhanden, frische, aber gekochte Marroni verwenden. 1 rote Zwiebel in feine Ringe schneiden. In Öl warm werden lassen. 150 g Reis unter Rühren glasig dünsten. 2 dl Weisswein dazugeben und vollständig einkochen. Marroni beifügen. Bouillon nach und nach beigeben, sodass der Reis immer knapp damit bedeckt ist. Reis unter Rühren und Bouillon-Nachschütten bei mittlerer Hitze ca. 20 Min. köcheln lassen. Temperatur herunterdrehen, 80 g geriebenen Parmesan sowie 1 EL Butter zum Risotto geben, umrühren und abschmecken.

Bild und Rezept: Annemarie Wildeisen

Zutaten:

100 g Frischkäse nature

1 gehäufter Esslöffel Preiselbeeren aus dem Glas, ca. 35 g

2 Teelöffel rosa Pfefferkörner

3 Teelöffel Zitronensaft

½ dl Rahm

Salz

2 Lachsforellenfilets, 350–400 g

3 Esslöffel Olivenöl

Zubereitung:

Den Frischkäse mit den Preiselbeeren fein pürieren. Den ersten Teelöffel rosa Pfefferkörner im Mörser fein zerstossen und mit einem Teelöffel Zitronensaft unter die Frischkäsemasse mischen. Den Rahm steif schlagen und unterziehen. Die Mousse mit Salz abschmecken und bis zum Servieren kühl stellen.

4 Servierteller mittig mit wenig Olivenöl bestreichen, Fischfilets in dünne Scheiben schneiden und anrichten. 2 Teelöffel Zitronensaft mit Salz verrühren, das restliche Öl beifügen und mit einer Gabel zu einer cremigen Sauce schlagen, über den Fisch träufeln. 1 Teelöffel rosa Pfeffer grob zerstossen und über den Fisch streuen. Nocken aus der Mousse formen und auf oder neben dem Carpaccio schön anrichten.