Die zwölf Raunächte: Magie, Rituale und Dämonen

Rituale Jetzt kommen zwölf magische Nächte – um was es bei der Tradition wirklich geht Die sogenannten Raunächte zwischen Weihnachten und Dreikönigstag liegen im Trend: Nach Trubel und Shopping gehts um innere Einkehr. Doch was kann ein spirituell eher schwieriger Fall damit anfangen? Caren Battaglia 21.12.2021, 05.00 Uhr

Die zwölf Raunächte sind kalt und dunkel. Iuliia Kononenko/Getty

Was soll ich sagen: Ich bin einfach nicht so der feinstoffliche Typ. Eine zu Recherchezwecken besuchte Wahrsagerin hat mich sogar mal als «zu wenig schwingungsintensiv» aus ihrem Wohnwagen geschmissen. Aber: Mein Geburtstag ist am 5. Januar. Und das gibt Hoffnung, dass da spirituell vielleicht doch noch was zu holen ist.

Die Nacht vom 5. auf den 6. Januar ist die letzte der zwölf Raunächte, der Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Sie ist offenbar magisch und besonders, ebenso wie die an diesem Tag geborenen. So was hört man doch gern.

Räuchern statt Shopping

Die Rituale um die Raunächte sind gerade sehr angesagt. Die Zeit zwischen Weihnachten und Ferienende ist meist nur mit Essen, Geschenke tauschen, Kater-Bekämpfung und in Schach halten überdrehter Kinder gefüllt. Die Raunächten versprechen mit ihren Traditionen, uralten Geschichten und Bräuchen mehr Tiefe.

Mitten in Zürich zündet Sandra Gohlke Kiefernharz und Lavendel an. Eine zarte Rauchsäule füllt die Wohnung mit Wald-Duft. Auf dem Boden brennen Teelichter, angeordnet in einer Spirale, die den Kreislauf des Lebens symbolisieren soll. «Ja, Raunachts-Zeremonien und Räuchern liegen im Trend», sagt die 49-jährige Ritualfachfrau, Lehrerin, Heilpädagogin und Mutter von vier Kindern mit einem Lachen. «Aber ist das etwas Schlechtes? Ein Trend entsteht schliesslich nur da, wo auch bei vielen ein Bedürfnis ist, oder?»

Und dieses Bedürfnis, da hat sie recht, existiert. «Holistic Lifestyle» heisst der Oberbegriff für diese Spiritualität aus achtsamer Naturverbundenheit und Sonnengruss, Kakaozeremonie, «Mindfulness» und, klar, auch einem boomenden Business. Dahinter steht etwas zutiefst Menschliches: die faustische Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dreiviertel der Erwachsenen jedenfalls, so eine Untersuchung der Universität Innsbruck, beschäftigen sich mit jener Suche nach dem tieferen Sinn, diesem Mehr im Leben. Tendenz rund um den Jahreswechsel, sei hier vermutet, steigend.

Kalte, dunkle Nächte, in denen Dämonen herumgeistern

«Die Raunächte», erzählt Sandra Gohlke «sind von alters her eine Zeit, in der sich alles aufs Innen konzentriert». Bitterkalt sei es gewesen in jenen 12 Tagen und Nächten, und so dunkel wie sonst nie im Jahr. Bis dann ab 6. Januar die Tage erkennbar wieder heller werden. «Das Licht wiedergeboren wird», nennt Sandra Gohlke es. Und der raunende Ton passt gut zu «Raunächten», in denen es, sagen Überlieferungen aus germanischer und keltischer Zeit, genau um eben jenes «Raunen» geht, um verschlüsselte Botschaften, Kontakt zu den Ahnen und darum, welche Zeichen einem etwas über die Zukunft mitteilen wollen.

Zottige «ruche» Dämonen, wird gesagt, geisterten in jener «verlorenen Zeit» durchs Dunkel (noch immer präsent in den Appenzeller «Perchtenumzügen») und liessen sich nur durch heftiges Krachmachen und Knallen zu Silvester vergraulen. Odin galoppiere mit seinem Gefolge herum; die Tiere im Stall könnten in dieser Zeit sprechen, und unverheiratete Frauen träfen in den Raunächten um Mitternacht auf einer Wegkreuzung ihren Zukünftigen und würden in heftiger Liebe entbrennen. Was liebestechnisch in den Raunächten los ist, wenn der Zukünftige längst zum Gegenwärtigen geworden ist und neben einem auf der Couch netflixt, ist unklar.

Spazieren im Wald, reden über Verstorbene

«Mir sind die Ruhe und das nach Innen gehen dieser Tage wichtig», erklärt Sandra Gohlke ihre Zuneigung zu den Raunächten, «dass man sich gemeinsam mit den Kindern Gedanken macht zum Werden und Vergehen und darüber, wie wir selbst in den Kreislauf der Natur eingebunden sind.» Das könne ein Spaziergang in den schlafenden winterlichen Wald sein, ein Gespräch über verstorbene Familienmitglieder, darüber, ob Erdbeeren zu Weihnachten jahreszeitgemäss sind oder über Probleme, von denen man sich erhofft, sie mögen sich im kommenden Jahr in Luft auflösen und Platz machen für Neues.

Ein Spaziergang im Wald kann eine Form sein, die Tradition der Raunächte auszuleben. Keystone

Rituale kämen vor allem bei Kindern gut an. Auch weil Kinder bildhaft und magisch denken. Symbole, Geschichten, Feuer und besonders Gerüche… all das wirke auf Kinder unmittelbar und tief. Das Jahr über Kräuter und Harze zu sammeln, sie zu trocknen, zu bündeln, zu zermahlen und in der Zeit zwischen den Jahren zu verräuchern, gehöre für sie einfach dazu, sagt Sandra Gohlke. Und, nein, die Zimt-Duftkerze «Höstkväll» aus einem schwedischen Einrichtungshaus erfülle nicht den gleichen Zweck. Die «wenig schwingungsintensive» Person schämt sich ein bisschen für den eigentlich durchaus zeitsparenden Vorschlag.

Die Wand zur jenseitigen Welt wird durchlässig

Auch Bruno Kalbermatten würde es bei der pragmatischen Idee vermutlich grausen. Räuchern ist sein Geschäft, seine Begabung, seine Passion. «Ich bin damit aufgewachsen. Schon meine Grossmutter war ein richtiges Kräuterweiblein.» Der Räucherspezialist aus Brig wird in die Häuser geholt, wenn sich die Bewohnerinnen und Bewohner dort unwohl fühlen. Dann geht er mit seinem Rauchgefäss von Zimmer zu Zimmer und verjagt damit, erzählt er, die schlechten Energien. Bevorzugt zum Jahreswechsel. Doch er wird auch in Familien gerufen, wenn Kinder schlecht schlafen. Dann dampft Bruno Kalbermatten hier und qualmt da, häufig mit Lavendel, «und plötzlich finden die Kinder Ruhe». Weshalb? «Das ist doch egal, Hauptsache es wirkt.»

Missionieren und Bekehren ist nicht sein Ding. Er könnte jetzt erzählen, dass sich schon Moses bei der Flucht aus Ägypten ein Päuschen gönnte, um auf einem Altar Akazienholz zu räuchern; er könnte von den Römern berichten, die für die Schutzgötter des Hauses Räucherstäbchen abbrannten; oder er könnte einwenden, der Geruchssinn sei der älteste und Gefühle am stärksten triggernde Sinn des Menschen. Könnte er. Tut er aber nicht. Für Bruno Kalbermatten ist die Ratio nicht die ultima ratio. «Vom Denken ins Spüren» zu wechseln, heisst es auf seiner Website, könne höchst vernünftig sein. Zumal in jener «geschenkten Zeit» um den Jahreswechsel, wenn, so Bruno Kalbermatten, «die dicken Mauern zwischen den Welten zur dünnen Zeltwand werden…»

Ein Quatemberli - ob sie es will oder nicht

Der wenig schwingungsintensiven Zuhörerin fällt bei «Zeltwand» der verregnete Campingurlaub in Dänemark ein und wie die Schlafsäcke noch Monate später gemüffelt haben… «…bis sie dann wieder undurchlässig wird, die Grenze zur jenseitigen Welt: in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar», grätscht Bruno Kalbermatten in die Erinnerung. Deshalb sei diese Nacht eine besonders mystische, starke Raunacht. Überhaupt stünden «Quatemberlis» – Kinder, die in den Raunächten geboren werden – Zeit ihres Lebens in besonders engem Kontakt zu jenseitigen Welten und zur Magie.

Das 5. Januar-Quatemberli, das ich ja offenbar bin, fühlt sich spontan überhaupt nicht angesprochen und checkt sein übersinnliches Potenzial schnell gegen in Nadine Stegelmeiers Buch über die Raunächte. Wundersamerweise steht auch da zu lesen, dass wer während jener zwölf Tage und Nächte geboren wurde, «mit dem zweiten Gesicht gesegnet» sei. Na, toll. Als hätte ich – vor allem morgens – nicht schon genug Ärger mit meinem ersten. Auf ein zweites kann ich da echt verzichten.

Doch so einfach ist das nicht, wenn ich Bruno Kalbermatten richtig verstehe:

«Kinder der Raunächte wollen von ihren Gaben oft nichts wissen. Aber wenn ein Hirsch sagt, ich bin kein Hirsch, ich bin ein Reh, so bleibt er dennoch ein Hirsch.»

Hat was. Logisch gesehen. Dann also: Hirsch.

Vielleicht kann man sich ja auf die Dauer nicht nur mit einem morgendlich verquollenen, sondern auch einem zweiten Gesicht anfreunden. Wenn überhaupt, dann in den Raunächten. Vielleicht mithilfe von Familienritualen, denn die sind – schwingungsintensiv hin oder her – wirklich zauberhaft.

Zauberhafte Rituale Räuchern Ausstattung für Einsteiger: 1 kleine Fondue-Pfanne, 1 Rechaud-Kerze, 1 Aluminium-Schälchen als Auslaufschutz fürs Kerzenwachs, 1 Mörser oder eine Kräutermühle, getrocknete Kräuter, Weihrauch, Gewürze nach Geschmack. Puristen räuchern zwar zu jeder Raunacht eine bestimmte Mischung. Tannen- und Fichtenharz sammeln Klar, ist Weihrauch irgendwie vornehmer. Aber erstens stammt er nicht aus der Region, und zweitens macht es viel mehr Freude, Tannen- und Kiefernharz zum Verräuchern bei einem Spaziergang selbst zu sammeln. Naturkreislauf-Wanderung Bei einem Spaziergang im Wald mit den Kindern sammeln, was sich da so findet. Was wächst noch? Was ist verblüht? Was gefällt mir? Warum? Mit den Funden lässt sich basteln, dekorieren oder eine Art Schrein mit lieben Dingen gestalten. Nussschalen-Prophezeiung Ideal, wenn Baumnüsse vom Weihnachtsteller noch übrig sind: Nuss knacken, Hälften unterschiedlich markieren, eine Farbe steht für «Ja», eine für «Nein». Sich eine Frage stellen. Nüsschen irgendwo schwimmen lassen. Welche Schale ist als Erste am Ziel? Die Antwort gilt. Spannend und motiviert zu einem Spaziergang. Raunachts-Tagebuch Dem Brauch nach sagen die zwölf Raunächte vorher, was in den kommenden 12 Monaten passieren wird. Wie wärs mit einem Tagebuch? Die Kinder können ja diktieren, was ihnen an jedem einzelnen Tag besonders wichtig war. Abends Bilanz zu ziehen und miteinander über den Tag zu reden kann auf keinen Fall schaden. Egal, was das fürs neue Jahr aussagt. Ahnenzeit Wie wärs, wenn Opa von früher erzählt? Oder auf dem Friedhof einen Verwandten besuchen? Oder gemeinsam ein Foto von der Ur-Oma ansehen? Was wissen wir über sie? Gibt es Ähnlichkeiten? Kinder interessieren sich für ihre Wurzeln. Brief schreiben Die Raunächte sind die Zeit, in der man Musse hat zu überlegen, was, und wer einem wirklich wichtig ist. Wie wärs mit einem handgeschriebenen oder gemalten Brief an den- oder diejenige? Stirb und werde Kerne aus einer vertrockneten Sonnenblume einpflanzen. Besser lassen sich Vergänglichkeit und Neuanfang kaum darstellen. Wer weiss, vielleicht sprosst bald etwas im Topf. Viel Glück! Glückssymbole zu verschenken, gehört in diesen Tagen einfach dazu. Sehr einfach und lecker: den Kopf eines Schweinchens aus Hefeteig backen.