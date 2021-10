Rezepte und Tricks: Wie gelingt das perfekte Risotto?

Rezepte und Tricks Im Uhrzeigersinn rühren, oder doch wie eine Acht? Wie unsere Autorin zum Risotto perfetto fand Unsere Autorin meinte lange, der perfekte Risotto habe mit gutem Wein und gutem Korn zu tun. Nach einem Kochkurs ist ihr jetzt klar: Es sind Zwiebeln, Brühe, Zeit – und ganz viel Liebe. Anna Miller Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Butter und Käse verleihen dem Risotto den letzten, cremig-feinen Schliff. Bild: Catherine Pearson

Ich koche anständig. Nicht schlecht, nicht auf Sterneküche-Niveau, irgendwas dazwischen. Ab und an, wenn Menschen mir Komplimente für mein Vitello tonnato machen oder den guten Gurkensalat, schwellt sich meine Brust. Basics eben, aber mit dem gewissen Etwas. Das gilt auch für den Risotto. Ein Gericht, im Grunde einfach, simpel schon fast, ein Klassiker, jede und jeder hat ihn schon einmal angerührt, die meisten denken, er sei ganz solid. Was kann man schon falsch machen?

Doch ich ahnte schon vor dem Risotto-Kurs bei der Zürcher Köchin Anna Pearson: Falsch machen kann man einiges. Denn ich weiss aus Erfahrung: Die richtig gute Küche ist die, welche es versteht, aus dem Einfachen etwas richtig Gutes zu machen. Kaum jemand beherrscht den Sugo. Kaum jemand kocht Pasta wirklich al dente, wie es die Italienerinnen und Italiener tun. Ein gutes Brot ist ungemein schwierig. Oder hervorragender Kaffee. Und eben auch: der perfekte Risotto.

Also setze ich mich hin und höre zuerst einmal zu, an einem langen Holztisch im Mühlerama in Zürich Tiefenbrunnen. Rund um mich herum kochversierte Laien wie ich, Schürze um die Hüfte, die Ersten machen sich Notizen. Auf den Wein? Kommt es nicht so drauf an. Das Korn? Muss natürlich von Qualität sein, weil es sonst sofort in seine billigen Einzelteile zerfällt. Ansonsten? Haben wir bei unserer Degustationsrunde der verschiedenen Reissorten im Anschluss fast keine Unterschiede geschmeckt.

Wie bitte? Ich bin ein halbes Leben herumgelaufen in der Annahme, ich müsse teuren Weisswein und den Superreis finden, damit alles gelingt. Stimmt das also gar nicht?

Ich verabschiede mich innerlich panisch vom Maggi-Würfel

Es ist zumindest nicht das Wichtigste. Das Geheimnis liegt vor allem in der Brühe. Am Besten also die Bouillon frisch ansetzen. Gemüse oder Huhn. Selber machen, einmachen, sechs Monate ist sie in Gläsern haltbar. Verdünnen Sie die fertige Bouillon nochmals mit Wasser, sonst schmeckt der Risotto zu sehr nach der Brühe.

Ich gerate innerlich kurz in Panik, weil ich mir ein Leben ohne Glutamat und Maggi-Würfel schwer vorstellen kann. Aber nun ja, ich werde die Chemie-Brühe auf meinem Weg in ein besseres Risottoleben wohl einfach hinter mir lassen müssen.

Als Nächstes: Kaufen Sie sich eine anständige Pfanne. Immerhin müssen Sie wirkliche 20 Minuten ohne Unterbruch darin rühren. Und nein, Sie können nicht weglaufen und mal kurz Ihre Mails checken. Man wird es an Ihrem Risotto schmecken.

Die Zwiebeln glasig dünsten! Bei so niedriger Hitze, dass sie keine Farbe annehmen, und so lange, bis sie wirklich durch sind, weich, fast süsslich. Nichts, sagt Anna Pearson, sei furchtbarer, als bei einem fertigen Risotto noch auf ein rohes Stück Zwiebel zu beissen. Auch etwas, für das ich bisher nie die Geduld hatte. Den Reis nicht rösten, bis er Farbe annimmt? Ich erinnere mich vage daran, dass ich meinte, auch das gehöre zum guten Risotto-Ton. Falsch gedacht.

Im Uhrzeigersinn rühren? Eine Acht? Auch das laut Anna Pearson völlig zweitrangig. Lieber mit viel Liebe. Mit viel Parmesan abschmecken. Oder am besten mit einem Bio-Hartkäse aus der Schweiz. Sparen Sie nicht an der Butter. Aber glauben Sie nicht, Sie müssten 20 Minuten nicht anständig rühren und den Risotto dann mit Butter retten. Auch hier schmeckt man den Unterschied. Weil der Reis die Stärke entfaltet, während man ihn rührt. Und sich alles eleganter bindet.

Wir sind nach vier Stunden Kurs so darauf getrimmt, dass wir hier Kunst liefern müssen, dass alle sechs Kleingruppen eine perfekte Garzeit hinlegen. Nichts ist verkocht, nichts pampig. Und die Risotti sind cremig, nicht trocken. Wir haben den Risotto ziehen lassen, nach dem Garen, eine Minute, ihn ruhen lassen, ein bisschen, wie man ein Schweinsfilet ruhen lässt, wenn man es aus dem Ofen nimmt, bevor man es anschneidet.

Die Risotti schmecken hervorragend. Kurz schauen wir uns natürlich verstohlen an, nicken zufrieden, und eine flüstert: Unserer ist der Beste. Die Kursleiterin findet zwar, wir hätten die Bouillon stärker salzen dürfen. Doch: Trotzdem um Meilen besser als alles, was wir bisher am heimischen Herd gewerkelt haben. Und die Restaurants haben ab sofort ein Dutzend Kritikerinnen mehr, denen sie beweisen müssen, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Denn ab jetzt heisst es: Risotto perfetto, bitte!

Risotto-Grundrezept nach Anna Pearson (4 Portionen)

Bild: Getty

Zutaten

1 Zwiebel

25 g Butter (1)

350 g Risottoreis

1½ dl trockener Weisswein

1⅓ l Bouillon

60 g Butter (2)

80 g Reibkäse

Salz

Pfeffer

Die Zwiebel ganz fein hacken. Den Käse reiben. Die Bouillon köchelt im Topf vor sich hin.

In einem Topf die erste Portion Butter (1) schmelzen und die Zwiebeln bei niedriger Hitze etwa 10 Minuten sanft darin andünsten, ohne dass sie Farbe annehmen. Sie müssen weich sein. Anschliessend die Hitze aufdrehen und den Reis zugeben. Unter ständigem Rühren die Reiskörner etwa 2 Minuten anrösten, sie sollen alle mit Butter überzogen und heiss sein, aber nicht braun werden.

Mit dem Weisswein ablöschen, dass es zischt. Den Alkohol verdampfen lassen, die Hitze etwas reduzieren und eine erste Kelle Bouillon in die Pfanne geben.

Nun folgt der knapp 20 Minuten dauernde Garprozess, bei dem unter ständigem Rühren immer wieder eine Kelle Bouillon zugegeben wird, sobald der Reis die bereits zugefügte Flüssigkeit absorbiert hat. Wichtig ist die richtige Temperatur: Es soll immer schön blubbern in der Pfanne. Nach 15 bis 17 Minuten den Reis ein erstes Mal probieren. Die Pfanne vom Herd ziehen, sobald die Körner weich sind, aber noch Biss haben. Die Konsistenz muss leicht flüssig oder, wie die Italiener sagen, all’onda, «wellig», sein.

Den Risotto zugedeckt 1 Minute ruhen lassen. Nun kommt die Mantecatura, der letzte Schliff für den perfekten Risotto: Die zweite Portion Butter (2) und der frisch geriebene Käse werden unter den Risotto gerührt. Nun muss der Risotto nur noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden (immer erst nach Beigabe des Käses).

Mit diesen Zutaten schmeckt Ihr Risotto noch himmlischer Mögen Sie es puristisch, reicht das Basisrezept aus, um schon den perfekten Risotto auf den Tisch zu zaubern. Für zusätzliche Inspiration haben sich allerdings ein paar Kombinationen bewährt, die für Abwechslung in der Küche sorgen. Mit Marroni und Kürbis feiern Sie den Herbst Ausgezeichnet würzig machen sich Haselnüsse, Rotweinbirnen und Gorgonzola im Risotto. Sie können alle Zutaten auch einfach auf dem fertigen Risotto anrichten. Mit Kräutern, Zitrone und Mas­carpone bringen Sie Frische in die ­Küche. Mit Salsiccia und Salbei schlagen auch die Herzen der Fleischliebhaber höher.

