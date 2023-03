Die Schwarzwäldertorte schafft das Comeback

Rezept Schwarz wie dichter Wald und süss wie eine Prinzessin: Die Schwarzwäldertorte ist zurück Schokolade, Kirsch und viel Rahm – die Schwarzwälder Torte passt eigentlich überhaupt nicht in unsere Zeit. Und ist vielleicht gerade deshalb wieder populär: In den sozialen Medien ist sie omnipräsent. Silvia Schaub Jetzt kommentieren 12.03.2023, 05.00 Uhr

Mal mit Pflaume und Whisky (Rezept unten) statt mit Kirsche und Kirsch: Die Varianten der Schwarzwäldertorte sind heute zahlreich. Bild: Judith Erdin / streusel.ch

Das Stichwort Schwarzwälder Torte ­genügt – und im Kopf von Franziska Richard läuft sogleich ein Film ab. An den Sonntagen durfte sie jeweils mit den Eltern von Adelboden ins Unterland fahren – oder im Ferienort, wo die Familie ein Hotel führt, bleiben. Letzteres wurde mit einem Stück Schwarzwälder Torte von der Confiserie Schmid versüsst. «Die war fantastisch gut! Wegen der dunklen und aromatisch intensiven Schokolade und der doch ziemlich sauren Kirschen», erzählt die heutige Hoteldirektorin des Bellevue Parkhotel & Spa.

Aber nicht allein dieses Dessert hat die Hotelière auf die Idee gebracht, einmal wöchentlich Gerichte unter dem Motto «Geschmack der Kindheit» im Restaurant anzubieten. Dazu befragte man die Hotelgäste nach Lieblingsspeisen aus der Kindheit und stellte eine Best-of-Liste auf. Die Schwarzwälder Torte schaffte es auf Rang 2 der Süssspeisen. Mindestens einmal im Monat kommt sie nun ­wieder auf die Karte. Die Schwarzwälder Torte ist zwar bei vielen Menschen etwas in Vergessenheit geraten. «Wenn sie aber un­verhofft aufgetischt wird, zaubert sie ­dennoch immer ein Lächeln in die Gesichter», stellt auch Judith Erdin, Bloggerin und Buchautorin, fest. «Denn beliebt ist sie nach wie vor.»

Seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner

Man findet die Torte indes nicht unbedingt in hippen Cafés. So viel Schlagrahm passt eben doch nicht ganz zum aktuellen Zeitgeist, wo weniger und veganer oft als mehr angesehen wird. Deshalb erstaunt es, dass sie in den sozialen Medien omnipräsent ist. Unter dem Hashtag «black forest cake» hat sich eine grosse Fangemeinde gebildet, die ihre persönlichen Kunstwerke ins beste Licht rückt.

Bei der Migros ist die Schwarzwälder Torte seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner – wohl schon, seit es die Hausbäckerei Jowa gebe, wie es bei der ­Medienstelle heisst. Am beliebten Klassiker wurde bis heute nichts an der Rezeptur verändert, eines der wenigen Produkte, das mit Alkohol produziert wird. Hingegen sind ein paar neue ­Varianten hinzugekommen, wie etwa solche ohne Alkohol. Allein im Supermarkt werden jährlich rund 1,8 Millionen Schwarzwälder Artikel verkauft.

Die Schwarzwäldertorte hat für Bloggerin Erdin eine besondere Bewandtnis. Vielleicht hat die Torte sogar ein bisschen ihren Berufsweg beeinflusst. Sie wurde in ihrer Kindheit zu besonderen Anlässen gerne aufgetischt. Manchmal mit selbst gebackenem Biskuit, manchmal – wenn es schnell gehen musste – mit gekauftem. Aber immer selbst geschichtet und dekoriert. «Irgendwann meinte ich zu meiner Mutter, ich würde das auch gerne mal machen. So war die Schwarzwälder Torte die erste Torte, die ich selbst zubereitet hatte. Und ich weiss noch genau, wie stolz ich darauf war», erzählt die Freienwilerin. Inzwischen hat sie sich mit ihrem Blog Streusel.ch und ihren Kochbüchern längst einen Namen gemacht.

Auch Felicia Ludwig verbindet die Schwarzwälder Torte mit Kindheitserinnerungen. Die Gault-Millau-Pâtissière des Jahres 2022 hat im vergangenen Jahr die erste Dessert-Bar der Schweiz im Zürcher Restaurant Razzia eröffnet. Und selbstverständlich bekommt da auch die Schwarzwälder Torte ihren Auftritt. «Allerdings nicht traditionell, wie man sie kennt», betont die gebürtige Rumänin. «Ich interpretiere sie immer wieder neu. Im Herbst zum Beispiel in der Form eines Baumstammes mit Schokolademousse, Vanille-Chantilly, Kirschenkompott und Tonkabohnen-Biskuit», führt sie aus. Die Textur sei zwar anders als bei der traditionellen Torte, «aber wenn die Gäste beim Geniessen die Augen schliessen, erinnert sie die Kombination an die Schwarzwälder Torte».

Es muss in der Tat nicht zwingend gleich ein Liter Rahm sein wie im Original-Rezept aus dem Schwarzwald. Welche sonstigen Zutaten – abgesehen vielleicht von einem grosszügig getränkten Kirsch-Boden – den Weg in die Torte finden, ist dem Konditor oder der Konditorin überlassen. So verwendet Judith Erdin Whisky statt Kirsch. Nicht ganz unbegründet. Sie lud im letzten Herbst den Comedian und Moderator Stefan Büsser zu einem Video-Dreh ein. «Da er Whisky mag, dachte ich, das liesse sich wunderbar mit der Schwarzwälder kombinieren.» Es müssen auch nicht immer Kirschen drin sein, bei Judith Erdin sind es Pflaumen.

Die Torte vermittelt Verlässlichkeit und Altbekanntes

Wo die oft nicht gerade kalorien­arme Schichttorte ihren genauen Ursprung hat, ist nicht ganz klar. Logisch wäre, sie im Schwarzwald zu verorten. Aber es gibt noch andere Theorien: Die dunklen Schokoladenraspeln sollen an die Baumstämme in einem schwarzen Wald erinnern. Auch könnte das Kirschwasser zum Namen geführt haben, denn in Deutschland heisst sie korrekterweise Schwarzwälder Kirschtorte, und der Schwarzwald gilt als Hochburg des Kirschenanbaus. Oder es war die Schwarzwälder Bollenhuttracht, die für die Kreation Pate stand: das Kleid so schwarz wie die Schokostreusel, die Bluse so weiss wie der Rahm und die Kirschen so rot und rund wie die Bollen auf dem Hut.

Letztlich egal: Ihr Comeback könnte schlicht damit zu tun haben, dass die Schwarzwälder Torte Verlässlichkeit und Altbekanntes vermittelt. Sie ist wie ein Seelentrost – und definitiv ein wohltuender Gegensatz zu unserer «To go»-Kultur. Um sie zu geniessen, muss man sich hinsetzen und sich Zeit nehmen – zum Essen wie auch zum Backen.

Schwarzwäldertorte mit Pflaumen

Zutaten Biskuit 250 g Eier 120 g Zucker 45 g Weissmehl (Typ 400) 45 g Maisstärke (Maizena) 30 g Kakaopulver 2 g Backpulver

Zutaten Füllung 150 g Pflaumen, entsteint 65 g Zucker 80 g Wasser 90 g Whiskey 650 g Vollrahm (Sahne, 35% Milchfett)

Für die Dekoration 40 g Schokoladenspäne Kakaopulver (fettarm)

Zubereitung Biskuit

1. Den Gitterrost auf der untersten Schiene des Backofens einschieben und den Backofen auf 210 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Den Boden einer Springform/eines Tortenringes (Ø 24 cm) mit Backpapier auslegen, die Ränder frei lassen (kein Backpapier, kein Fett, kein Mehl).

3. Die Eier mit dem Zucker in einen mittelgrossen Kochtopf geben und unter ständigem Rühren erwärmen, bis sich alle Zuckerkristalle aufgelöst haben (ca. 45 °C).

4. Die Eiermischung anschliessend sofort in die Schüssel der Küchenmaschine umfüllen und ca. 8 bis 10 Minuten schaumig rühren.

5. Weissmehl, Maisstärke, Kakaopulver und Backpulver mischen, absieben und behutsam, nach und nach (drei bis vier Durchgänge) mit einem Teigschaber unter die schaumige Eier-Zucker-Mischung heben.

6. Die Masse in die vorbereitete Springform/in den Tortenring geben, in den Backofen schieben und 16–18 Minuten backen.

7. Nach dem Backen das Biskuit mit einem Messer vom Rand lösen, mit einem Backpapier bedecken und auf ein Kuchengitter stürzen, so dass es auf dem Backpapier zu liegen kommt. Den Springformboden sowie das zum Backen verwendete Backpapier entfernen und das Biskuit auskühlen lassen. Erst nach dem Auskühlen den Springformrand entfernen und das Biskuit zurückdrehen.

Zubereitung Füllung

1. Das Schokoladenbiskuit (Ø 24 cm) zubereiten (siehe Rezeptanleitung oben) und abkühlen lassen.

2. Währenddessen für die Füllung 150 g Pflaumen (Endgewicht entsteint) in etwa 1,5×1,5 cm grosse Würfel schneiden und zusammen mit dem Zucker und dem Wasser in einen kleinen Kochtopf geben. Die Mischung ohne Umrühren zum Kochen bringen, die Temperatur auf kleine Stufe zurückschrauben und ein paar Minuten weiterköcheln, bis alle Zuckerkristalle aufgelöst sind, sich die Flüssigkeit rosa verfärbt und die Pflaumen etwas weicher sind.

3. Die Pflaumenmischung vom Herd nehmen, die Pflaumen abschöpfen und im Kühlschrank zur Seite stellen, den übrig gebliebenen Pflaumensirup ebenfalls abkühlen lassen. Sobald der Pflaumensirup ausgekühlt ist, den Whiskey untermischen.

4. Das Schokoladenbiskuit zweimal horizontal halbieren, sodass drei Biskuitschichten entstehen.

5. Den Vollrahm steif schlagen, 270 g davon abnehmen, in einen Dressiersack mit Lochtülle (Ø 15 mm) füllen und in den Kühlschrank zur Seite legen.

6. Die erste Biskuitschicht als Boden auf eine Tortenplatte legen und mit einem Drittel des Whiskey-Pflaumen-Sirups tränken. Etwa 130 g des Schlagrahms draufgeben und bis zum Rand ebenmässig ausstreichen. Die Hälfte der abgetropften Pflaumen darauf verteilen.

7. Die zweite Biskuitschicht darauf auflegen, sehr sanft andrücken und mit einem Drittel des Whiskey-Pflaumen-Sirups tränken. Etwa 130 g des Schlagrahms darauf geben und bis zum Rand ebenmässig ausstreichen. Die zweite Hälfte der abgetropften Pflaumen darauf verteilen.

8. Die letzte Biskuitschicht darauf auflegen, sehr sanft andrücken und mit dem restlichen Whiskey-Pflaumen-­Sirup tränken.

9. Die Torte auf den Seiten und der Oberfläche mit dem restlichen Schlagrahm einstreichen.

10. Die 270 g Schlagrahm aus dem Kühlschrank nehmen und die Oberseite der Torte damit dekorieren.

11. Die Seiten der Torte mit Schokoladenspänen einstreuen und die Oberseite sanft mit Kakaopulver bestäuben.

Quelle: Judith Erdin, www.streusel.ch