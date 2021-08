Gesünder als Pizza: Die Pinsa gibts jetzt auch in der Schweiz

Rezept Die gesunde Schwester der Pizza eroberte Italien im Sturm – jetzt gibt es die Pinsa auch an immer mehr Orten in der Schweiz Sie ist knusprig, luftig und vor allem gesund: Die Pinsa. Kein Wunder, gibt es die verträglichere Variante der Pizza nun auch bei uns. Silvia Schaub 14.08.2021, 05.00 Uhr

Allein der Teig macht den Unterschied zur Pizza aus. Bild: Shutterstock

Sylvie Turria Mazzeo mag Geschichten, doch im Moment kommt die gebürtige Italienerin kaum dazu, sie zu erzählen. Immer wieder steht ein Kunde an der Theke ihrer vor wenigen Wochen eröffneten «The Kitchen Focacceria» an der Rebgasse 52 in Basel. Dann nimmt sie einen der vorgebackenen Teigböden aus der Vitrine, schneidet ihn in Stücke, gibt etwas Olivenöl und eine Prise ­Gewürze darüber und schiebt alles für eineinhalb Minuten in den Ofen, wo der Teig fertig gebacken wird.

Derweil schneidet sie den 22 Monate gereif­ten Parmaschinken in hauch­dünne Scheiben. Mit geübten Handgriffen bestreicht sie den Teig mit Stracchino, einem Streichkäse, bedeckt ihn mit dem Schinken und gibt noch ein Teigstück als Deckel darauf, fertig ist ihre Mazzetta Vaticana aus Pinsateig.

Sylvie Turria Mazzeo hat in Basel als eine der Ersten in der Schweiz Pinsas gebacken. Bild: Roland Schmid

Pinsa? Das ist die Ess-Revolution aus Italien, die gerade die Schweiz überrollt. Die Pinsa gilt als die verträglichere Variante der Pizza, weil sie mit einem Gemisch aus Reis-, Weizen- und Sojamehl sowie Sauerteig hergestellt wird. «Und mit ganz viel Wasser», wie Sylvie Turria Mazzeo betont. Das Reismehl mache den Teig leichter, das Soja sorge für Festigkeit und der Sauerteig für eine lockere Struktur.

Schon ab 5 Uhr in der Früh produzieren die Pizzaioli Fabio und Michelangelo in der Produktionsküche im St.-Johann-Quartier an der Mühlhauserstrasse 62 den Pinsateig. Denn die ­Prozedur ist einiges aufwendiger als beim herkömmlichen Pizzateig. Mindestens 48 und bis zu 72 Stunden bekommt die Pinsa Zeit, um zu reifen (Rezept siehe unten). Dann formen Fabio und Michelangelo mit ihren Händen kleine «Bölle», etwa in der Grösse eines Mozzarellas, und lassen sie gären. Das Besondere erfolgt, wenn sie die Kugeln anschliessend ganz vorsichtig mit ihren Fingerspitzen so auseinanderziehen, dass der typische, unregelmässige Teigboden entsteht. Das lateinische Wort «pinsere» steht schliesslich für «klein stampfen», «zerstossen».

Die erste Pinsa in der Schweiz gab es in Basel

Ein bisschen stolz ist Sylvie Turria Mazzeo schon darauf, den neuen Trend in der Gastronomie entdeckt zu haben. «Wir waren vor bald sieben Jahren die Ersten, die Pinsa in der Schweiz ­angeboten haben.» Es sei auf einer Italienreise gewesen und ihr Mann Giovanni in der Nähe von Rom auf die Pinsa Romana von Alberto Di Marco gestossen. Der pfiffige Pizzabäcker hatte den Trend 2001 ­losgetreten. Allerdings mit einer kleinen Flunkerei. Es stimmt nämlich nicht ganz, dass man schon im alten Rom die Pinsa kannte, wie oft behauptet wird.

Leicht und luftig: eine der Pinsas, die im «The Kitchen Focacceria» verkauft werden. Bild: Roland Schmid

Hauptsache, sie schmeckt gut. Und das tut sie in der Tat. Die Kruste ist schön knusprig und knackig, innen bleibt der Teig weich. Vor allem hat man nach dem Essen keinen Klumpen im Magen und fühlt sich dennoch wohl genährt. Also genau das Richtige in der heutigen Zeit, wo man zwar Genuss möchte, er aber möglichst bekömmlich sein soll. Jedenfalls sei der Run auf ihre Pinsas von Anfang an super, meint Sylvie Turria Mazzeo mit einem strahlenden Lächeln. Anders als bei Pizze braucht die Pinsa nicht viel an Belag. Tomaten, etwas Mozzarella, Salami piccante, Knoblauch und Rucola reichen etwa für die Pinsa Romana Nerone, ihren Renner.

Leichter und knuspriger geht es auch im Thurgau

Auch Francesco und Luana D’Agostino aus dem thurgauischen Sirnach sind auf den Geschmack gekommen und stellen ihre Pinsas in ihrem Ristorante A modo mio ebenfalls selbst her. Francesco hatte von der «gesunden Pizza» gelesen und sich in Rom in die Geheimnisse einweihen lassen. Seine Frau Luana betont:

«Die Leute merken, dass die Pinsa leichter und knuspriger ist als eine herkömmliche Pizza.»

Deshalb pilgern viele Gäste von weit her nach Sirnach. Seit letztem Herbst bekommt man ihre Pinsas auch Take-away in Winterthur.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Immer mehr Pinserias ploppen hierzulande auf. Doch weil das Herstellen des Teiges zeitaufwendig ist, kaufen die meisten vorgebackene Teigböden ein. «Das ist natürlich nicht das gleiche», betont Sylvie Turria Mazzeo.

Sie und ihr Mann Giovanni sind einen Schritt weiter. Und dazu gibt es nochmals eine Geschichte, die der Mazzetta Vaticana, ihrem jüngsten Wurf. Namensgeber ist übrigens Papst Leo XIII. Der als «Arbeiterpapst» bekannte Geistliche soll sich unters Volk gemischt und sich jeweils einen Stapel Zeitungen gekauft (Mazzetta di giornali) haben. Darin versteckte er eine Art gefaltete Pinsa. Also bereiten die Mazzeos ihre Pinsas ebenfalls gefaltet zu. Die Marke «Mazzetta Vaticana» haben sie nun schützen lassen.

Wieso die gelernte Bürofachfrau überhaupt in dieses Business eingestiegen ist? «Die Passion fürs Kochen und Backen begleitet mich schon seit der Kindheit», verrät die in der Toskana aufgewachsene zweifache Mutter und frischgebackene Grossmutter. «Schon als kleines Mädchen träumte ich davon, einmal einen solchen Take-away zu haben.» Nun hat sie gleich zwei.

Rezept Bild: Shutterstock Pinsa Romana, das Rezept Zutaten

350 g Dinkelmehl

50 g Dinkelvollkornmehl

75 g Reismehl

25 g Buchweizenvollkornmehl

½ g Hefe

ca. 450 ml kaltes Wasser

5 g Salz

5 ml OlivenölBelag je nach Belieben (Tomaten, Mozzarella, Rohschinken, Rucola)

Zubereitung

Mehlsorten mischen, Hefe in einem kleinen Teil des Wassers auflösen. Hefewasser und rund 360 ml des Wassers zum Mehl geben und zu einem weichen Teig verkneten. Salz hinzufügen und weitere 2 Minuten kneten. Olivenöl und nur bei Bedarf das rest­liche Wasser dazugeben. In eine Schüssel füllen und zugedeckt im Kühlschrank für mindestens 24 Stunden (es geht bis zu 120 Stunden) lagern.



Vor dem Backen Teig 2–3 Stunden temperieren. Dabei einmal dehnen und falten. Teig in 4–5 Stücke teilen und jeweils zu einer Kugel formen. Nochmals 1 Stunde gehen lassen. Unter Zuhilfenahme von Reismehl die Kugeln zu ovalen Fladen formen, mit den Fingern Mulden hineindrücken. Der Teig sollte deutlich dicker sein als bei einer Pizza. Bei 240 °C Umluft ca. 11 Minuten backen. Je nach Geschmack wird die Pinsa mit Belag gebacken oder danach, noch lauwarm, mit frischen Zutaten belegt.