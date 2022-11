Grotto Osteria Borei in Brissago

Kanton St.Gallen Knatsch um St.Galler Festspiele wird zur Posse: IG Kultur Wil krebst teilweise zurück – Brief von Konzert und Theater St.Gallen kam nicht an

Die St.Galler Festspiele sollen künftig jedes zweite Jahr in den Flumserbergen stattfinden, der Standort Wil wird nicht berücksichtigt. Das hat die IG Kultur Wil am Mittwochmorgen vorzeitig bekanntgemacht – und die Kommunikation der Festspielleitung scharf kritisiert. Nun ist der Auslöser für den Wirbel klar: Ein Infoschreiben der Festspiele an die IG Kultur Wil hatte nicht zugestellt werden können – wegen einer falschen Adresse.