Chamanna Segantini: Hütte mit malerischer Aussicht

Restaurant Chamanna Segantini: Inspirationsquelle des bekannten Malers Eine Aussicht, die den bekannten Maler Giovanni Segantini inspiriert hat, bietet sich auch den Gästen der Hütte am Oberen Schafberg. Jolanda Riedener 07.12.2022, 15.40 Uhr

Von der Alp Languard gelangt man auf einem Wanderweg zur Segantinihütte Bild: Gian Giovanoli

/Pontresina Tourismus

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Zur Chamanna Segantini gelangt man auf verschiedenen Wanderwegen.

Öffnungszeiten: Jeweils von Juni bis Oktober bei schönem Wetter täglich zwischen 10 und 17 Uhr offen.

Kontakt: Telefon 079 681 35 37 (nur im Sommer)

Website: www.segantinihuette.ch

Das steht auf der Karte

Die Chamanna Segantini empfängt nur Tagesgäste, es gibt keine Übernachtungsmöglichkeiten. Aufgetischt wird zum Beispiel Gerstensuppe, Pizokel oder kalte Plättli. Um die Hütte gibt es Picknick-Bänke für Besucherinnen und Besucher, die ihr eigenes Essen mitbringen wollen.

Besonderheiten

Der grosse Maler Giovanni Segantini zog sich im September 1899 auf die Schafberghütte oberhalb von Pontresina zurück, um seinen Triptychon – ein dreiteiliges Gemälde – für die bevorstehende Weltausstellung in Paris zu vollenden. «Am 28. September 1899 starb der Künstler unverhofft in der Segantinihütte an einer Bauchfellentzündung», heisst es auf der Website der Chamanna.

So gelangt man zum Restaurant

Von Muottas Muragl gelangt man in einer 2,5-stündigen Wanderung zur Segantinihütte. Auf den Muottas Muragl führt eine Standseilbahn.