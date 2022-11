Restaurant Berggasthaus Trift: Weit und breit keine Skipiste Das traditionsreiche Berggasthaus liegt im einzigen Tal um Zermatt, das nicht von Bergbahnen und Skipisten erschlossen ist. Für ausdauernde Wanderer bietet es 48 Schlafplätze. 30.11.2022, 13.23 Uhr

Nur zu Fuss zu erreichen: Das «Hotel du Trift» Bild: Matthias Huss

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Wanderung ab Bahnhof Zermatt.

Öffnungszeiten: Ende Juni bis Mitte September.

Kontakt: Telefon +41 79 408 70 20

Website: www.zermatt.net

Das steht auf der Karte

Hausgemachtes Trockenfleisch und Eistee, Apfelkuchen, Rösti, Triftteller.

Besonderheiten

Im Jahre 2000 feierte das Berggasthaus Trift sein 100jähriges Bestehen. Aus diesem Grund haben Hugo und Fabienne Biner wiederum verschiedene Renovationen vorgenommen. Dabei wurde sorgfältig auf die Erhaltung des ursprünglichen Charakters geachtet. So ist das Gebäude heute noch mit «Hotel du Trift» angeschrieben, obwohl es als Berggasthaus klassiert ist.

Das Berggasthaus Trift ist nicht am öffentlichen Stromnetz angeschlossen, so wird der Saal mit Holz beheizt, mit Gas gekocht, und das Licht mit einem Stromagregat oder Sonnenenergie erzeugt.

So gelangt man zum Berggasthaus

Der direkte Aufstieg zum Berghaus Trift ist abwechslungsreich: Vom Bahnhof Zermatt in die Triftschlucht, über den gut angelegten, aber steilen Wanderweg durch den schönen Lärchenwald am «Alterhaupt» zur Pension Edelweiss auf 1961 m. Auf der «Stellibrücke» über den Triftbach und in weiteren Kehren am «Stellistein» vorbei zum Berggasthaus Trift im weiten Bergkessel unter den Viertausendern Obergabelhorn und Zinalrothorn.