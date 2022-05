Der Overshoot-Day der Schweiz ist am Freitag, den 13. Mai

Ressourcen Heute ist Overshoot-Day: Die Schweiz hat ihre Ressourcen eines Jahres bereits aufgebracht Wir benötigen das 4,4-fache der eigenen Biokapazität. Das hat das «Global Footprint Network» für alle Länder der Welt berechnet. Heute, am Freitag, 13. Mai, hat die Schweiz bereits alle ihre jährlichen Ressourcen verbraucht. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Vom 1. Januar bis zum jeweiligen Earth-Overshoot-Day wird von den Ressourcen der Erde so viel verbraucht, wie diese eigentlich in einem Jahr erneuern kann. «Würde die ganze Welt so wie die Schweiz konsumieren, wäre der Overshoot-Day am 13. Mai», sagt Mathis Wackernagel, Gründer und Präsident des «Global Footprint Network».

Wackernagel sagt:

«Die Buchhaltung ist simpel. Wir schauen jedes Land an, als wäre es ein Bauernhof.»

Wie viel wird dort produziert, was ist die Biokapazität? Das wird verglichen mit dem menschlichen Hunger, nicht nur in Bezug auf das Essen, sondern auch auf Materialien, fossile Energie und CO 2 . Wenn der Fussabdruck der Bewohner eines Landes grösser wird als die Biokapazität, ist der Overshoot-Day da – in der Schweiz nach 133 Tagen.

Wenn sich alle so verhielten wie wir, bräuchte es drei Erden, um deren Hunger zu stillen. Dazu wird in der Schweiz vieles importiert, unsere eigenen Ressourcen würden für die Schweiz nicht reichen. Die Schweiz verbraucht deshalb 4,4 Schweizen, das 4,4-fache unserer Biokapazität.

Ressourcenverbrauch nimmt tendenziell ab

Immerhin verschiebt sich der Schweizer Overshoot-Day jedes Jahr etwas nach hinten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gegenüber anderen Ländern hat die Schweiz den Vorteil der CO 2 -freundlichen Wasserkraft. Die meisten unserer Nachbarländer haben die Ressourcen schon früher verbraucht. Insbesondere Österreich schon mehr als einen Monat früher.

Die Kreislaufwirtschaft verstärken: Wiederverwenden statt wegwerfen

Am zu grossen Footprint sind alle beteiligt. Zum Beispiel auch die Bauwirtschaft, welche die grösste Ressourcenverbraucherin und auch Abfallproduzentin ist. Um den Overshoot-Day nach hinten zu verschieben, soll die Kreislaufwirtschaft verstärkt werden. «Da tut sich viel», sagt Bauunternehmer Patrick Eberhard. Zum Beispiel mit neuartigem Beton, der CO 2 speichert und gleichzeitig Heizkosten spart.

Es gebe noch viel zu tun, sagt Wackernagel. Den Overshoot-Day nach hinten zu verschieben, sei auch wirtschaftlich interessant und einer der besten Werterhaltungsstrategien in allen Branchen. Die Firmen, welche in Cleantech investierten, hätten Zukunft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen