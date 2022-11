Wintersport Diese 7 Skigebiete sind perfekt für Familien Nicht weniger als 300 Skigebiete bietet die Schweiz. Doch welches passt für die nächsten Skiferien mit Kindern am besten? Hier eine familienfreundliche Auswahl. Martin Oswald 21.11.2022, 10.58 Uhr

Über dem Nebelmeer: Pistenspass in Meiringen-Hasliberg im Berner Oberland. Bild: Christian Perret

Woran erkenne ich ein familienfreundliches Skigebiet?

Das Schweizer Gütesiegel «Familien willkommen»

Vergünstigte Familienskipässe, Gratis-Skipässe für Kinder oder Familienpauschalen

Viele einfache Pisten (grüne, blaue und Familienpisten)

Kinderlifte, kindersichere Sessellifte oder kindgerechte Zugänge zu den Liften

Kinderbetreuungsangebot mit Skischulen und Anfängergelände in Talnähe

Auch das geht: Spaziergang auf der Bettmeralp. Bild: srt-bild.de

Das Gebiet um den Aletschgletscher gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Es umfasst die Ferienorte Riederalp, Bettmeralp und Fiesch-Eggishorn und bietet mit insgesamt 104 Pistenkilometern ein besonders grosses Schneeparadies. Mehr als 40 Kilometer entfallen auf grüne, blaue und Familienpisten – ideal für die gemeinsame Abfahrt und für Wintersporteinsteiger. Ein starkes Argument für Familien sind neben der grossen Anzahl Pisten auch die vergleichsweise günstigen Skitickets.

Die Preise für die Tageskarte sind dynamisch, ab 51 Franken für Erwachsene. www.aletscharena.ch

Zeit für ein Gruppenfoto im Skigebiet Pizol. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Das Skigebiet Pizol ist von Zürich und St. Gallen nur gerade eine Stunde entfernt und die Talstation befindet sich nur wenige Minuten von der Autobahnabfahrt. Hier oben warten 50 Pistenkilometer und insgesamt 12 Liftanlagen. Für Abwechslung ist gesorgt. Der Pizol ist vielfältig genug, damit jeder Wintersportler «seine» Piste und seinen Wander- oder Schlittelweg findet – und gleichzeitig so übersichtlich, dass Familien und Freunde in einem der gemütlichen Bergrestaurants schnell zusammenfinden.

Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 55 Franken, die Familienkarte gibt es für 91 Franken. Für weitere Infos: pizol.com

Spass gibt es hier auch abseits der Skipisten. Bild: zVg

Hier, oberhalb des Vorderrheintals, warten ganz besonders breite Pisten auf junge Skifahrerinnen und Skifahrer. Das Skigebiet erstreckt sich über das Gebiet Brigels-Waltensburg-Andiast. Im Snow Kids Village und im Übungspark können Kinder ideal lernen. Wer bereits etwas routinierter auf dem Brett oder den Skiern steht, wird seinen Spass im Snowpark oder auf der Skimovie-Rennpiste finden.

Familien profitieren zusätzlich von Ermässigungen bei gleichzeitigem Kauf von mindestens 3 Tickets für die gleichen Daten. www.brigels-bergbahnen.ch

Auf diesen breiten Pisten können Kinder perfekt üben. Bild: zVg

Das Skigebiet Hoch-Ybrig ist weit herum als familien- und kinderfreundlich bekannt. Für die kleinen Gäste stehen diverse Attraktionen bereit: So etwa das «Kinderland» beim Skilift Roggen (Oberiberg) oder die «Sprint-Abfahrt» mit Förderband beim Seebli. Die breiten und leichten Pisten sind für Familien besonders gut geeignet. In der Bergstation der Luftseilbahn Weglosen-Seebli ist zudem ein Aufenthaltsraum für Familien eingerichtet.

Familien profitieren im Hoch-Ybrig von speziellen Familienkarten zu günstigen Preisen. www.hoch-ybrig.ch

Skifahren mit Blick auf die Eiger-Nordwand. Bild: Jean-Christophe Bott, Keystone

Weltbekannt für die spektakuläre Lauberhorn-Abfahrt, ist das Skigebiet rund um Grindelwald auch für Familien äusserst geeignet. Für Anfänger lohnt sich vor allem die langgezogene blau markierte Piste, die von der Bergstation der Fallboden-Sesselbahn über die Kleine Scheidegg nach Brandegg führt. Weitere einfache Abfahrten befinden sich zudem entlang der Läger- und Männlichen-Sesselbahn. Von der Bergstation Mittelegg führt eine blau gekennzeichnete Piste direkt in den Talort Wengen. Pistenflöhe können im Skianfängergelände Figeller in Wengen den Spass am Wintersport für sich entdecken.

Bis zu drei Kinder (6 bis 15 Jahre) erhalten am Samstag eine Gratis-Tageskarte, wenn eine erwachsene Person für sich eine Tages- oder Nachmittagskarte zum Listenpreis kauft. www.jungfrau.ch

Bereit fürs Skirennen der Kleinen? Bild: Alpha Foto Gmbh

Das Skigebiet Grächen ist wie für Familien gemacht. Gleich vier Kinderparks, auf alle Altersstufen abgestimmt, machen den Einstieg kinderleicht. 44 Pistenkilometer, die zauberhafte Märchen-Gondelbahn und der Sisu-Familienpark machen grossen und kleinen Wintersportlern Freude. Speziell sind die zehn Märchengondeln. Kaum eingestiegen, ertönt die Stimme einer Märchenerzählerin. Grächen bietet eine Vielfalt an Attraktionen, inklusive Schneeschuh-Trail und Schlittelpiste.

Die Kinderbetreuung ist direkt im Skipass inbegriffen! Die 8-er Gondelbahn bringt Skifahrer und Snowboarderinnen bequem auf die Hannigalp. www.graechen.ch

Skifahrer geniessen den schönen Wintertag auf dem Nätschen im Skigebiet Andermatt-Oberalp-Sedrun. Bild: Urs Flüeler, Keystone

Die modern ausgebaute Skiarena zwischen Andermatt und Sedrun ist äusserst vielseitig. Auf dem Sonnenhang zwischen Nätschen und Gütsch befindet sich die Matti KidsArena. Dort warten einfache Übungshänge für Kinder und ein grosser Schneespielplatz.

In Andermatt gibt es in der Nähe des Gütsch-Express 1 einen eigenen Familienparkplatz für Familien mit Kindern bis 12 Jahren. Die Pisten sind schön breit und leicht und somit für die ganze Familie gut geeignet. In Sedrun steht für Kinder die Druni KidsArena (nicht direkt am Skigebiet) zur Verfügung. Und im ACE Snowpark kommen auch Jugendliche auf ihre Kosten. Schlittelpisten in Andermatt und Sedrun runden das Angebot ab.

Familien profitieren von verschiedenen Rabatten. www.andermatt-sedrun-disentis.ch