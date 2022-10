Sieht es aus wie auf dem Foto? Realitäts-Check im Val d'Anniviers

Reisen Siehts aus wie auf dem Foto? Realitäts-Check im Val d’Anniviers, das einst mit einem Bild im Kopf hängen blieb Zwanzig Jahre nachdem ein idyllisches Foto noch plastisch in Erinnerung war, macht sich unsere Autorin auf ins Val d’Anniviers. Von der Suche nach der Abgeschiedenheit zwischen hohen Bergen. Sabine Kuster (Text und Fotos) Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Mit einem Fondue-Set inklusive Aperitiv aus dem Supermarché von Zinal: Mittagessen im Flussbett. Im Hintergrund das Zinalrothorn. Sabine Kuster

Manchmal zieht das Leben Schleifen und ein altes Bild taucht wieder auf. Zwanzig Jahre muss es her sein, seit ich aus einer Zeitschrift das Foto eines Sees mit verschneiten Gipfeln ausgeschnitten und über den Schreibtisch gepinnt hatte. Ein einsames Tal mit einem französischen Namen, der klang wie «Geburtstage» – ich nahm mir vor, es zu bereisen. Und tat es doch nie.

Ich hatte nicht danach gesucht. Die Reise war zu dem Zeitpunkt zufällig bereits geplant: Val d’Anniviers im Herbst. Endlich ins abgeschiedene Geburtstagstal, dessen Namen ich nie vergessen hatte, endlich nachsehen, ob das Bild im Kopf hält, was es versprach.

Vor zwei Wochen fiel mir das Foto beim Aufräumen des Regals mit den Reisebüchern in die Hände. Da war das Ziel wieder: Das Tal mit See, Gipfeln, ohne Häuser, ohne Menschen. «Spätherbst am Lac de Moiry (Val d’Anniviers)», steht darunter.

In den zwanzig Jahren, die dazwischen lagen, hatte ich gelernt: Die Realität ist oft anders als der Winkel, der sich der Fotograf zum Verkaufen einer Feriendestination ausgesucht hat. Ich war dennoch etwas überrascht, dass im Val d’Anniviers gar kein See ist. Der Lac de Moiry liegt in einem kleinen Seitental. Ein Stausee.

Begrenzende Felsen statt Häuserschluchten

Ein bisschen stur planten wir dennoch einen Ausflug da hoch während des Aufenthalts im Val d’Anniviers. Und sowieso: Es ging bei diesem Foto nicht nur um die Idylle, darum, dass man es zwanzig Jahre später als «instagram­able» bezeichnen würde – also als perfekt, um Follower auf Social Media zu beeindrucken. Nein, ich sehnte mich schon damals nach abgeschiedenen Tälern. Als Städterin täglich in Häuserschluchten mit Hunderten von Fenstern und Augenpaaren unterwegs, ist ein Bergtal das perfekte Antidope. Heilmittel gegen Dichtestress: Schlitz im Gebirge, begrenzende Felsen am Rand der Überforderung. Ein Tal mit einem klaren Ende und Anfang.

Der Anfang: Das Postauto ab Si­erre, das Serpentine für Serpentine in die Höhe fährt, in jeder Biegung muss der Gegenverkehr bremsen, damit genug Platz für uns bleibt. Wir wenden den Blick vom Abgrund ab.

Murmeltier essen Die Walliser sind passionierte Jäger, und auch deshalb sind Herbstferien hier eine gute Idee. Wir haben Wild im Restaurant de Moiry in Grimentz gegessen und waren selbst vom Murmeltier begeistert. Die Teller werden als Kunstwerke mit getrockneten Blumen, eingelegten Früchten und frischen Kräutern serviert. Ein Erlebnis auch für Vegetarier ist dort das Raclette vor dem Holzofen.

Umsteigen in Vissoie, Dorfplatz, Versammlung aller Postauto-Chauffeure, welche die vier Himmelsrichtungen befahren: Zurück nach Sierre, rechts hoch nach Grimentz, links hoch nach Chandolin, weiter ins Tal nach Zinal. Damit ist schon klar, welche Orte wir hier besuchen werden. Ferien im Tal sind befreiend simpel.

In Zinal beziehen wir eine Ferienwohnung in einem der mehrstöckigen neuen Chalets, die für dauerhaft warme Betten sorgen sollen. Im Dorf wird weiter gebaut, die Touristen schätzen winters die schneesichere Lage. Dass im Winter Hochsaison ist, ist dem Tal anzusehen, die schwarzen Gummimatten für Skischuhe liegen auch jetzt vor manchen Restaurants, vor unserem Haus ist ein Schlittelhang abends erleuchtet.

Nebensaison ist auch fürs Portemonee gut

Die Erinnerung daran, dass Ferien auch eher stressig sein können, entspannt uns. Und ja: Die Preise in der Nebensaison halten den Blutdruck ebenfalls tief. 110 Fr./Nacht kostet die Wohnung mit vier Betten im Swisspeak Resort, ähnliche Preise gibt es im Reka-Feriendorf – freie Wohnungen allerdings nur, wenn man früh bucht.

Kultur erwandern Talauswärts kann in der Sarazenen-Souone (Bisse des Sarrasins) marschiert werden, inkl. Lehrtafeln und Blick in die Tiefe. Zur Kupfermine gelangt man zu Fuss in eineinhalb Stunden ab Zinal.

Von Frühling bis Herbst erhalten Gäste ausserdem den einen Pass, mit dem nicht nur Postautofahrten gratis sind, sondern auch das Mini-Golf-Spiel und der Eintritt ins Hallenbad. Seilbahnfahrten kosten die Hälfte.

Das Val d'Anniviers von Chandolin aus gesehen. Sabine Kuster

Hoch hinaus wollen wir in dieser Herbstwoche natürlich auch, hinweg über die goldenen Lärchenwälder. Aber zuerst steht der Realitäts-Check am Lac de Moiry an. Das Postauto hat seinen Kurs dahin Anfang Oktober eingestellt, so bringt uns ein Taxi hoch. 150 Meter hoch baut sich die Staumauer in der Klus auf. Die Fahrt durch den Stollen ist eindrücklich, aber nicht idyllisch.

Auch sind wir nicht die Einzigen an diesem Dienstag: Mein Sehnsuchtstal aus jungen Tagen ist kein einsames Stück Paradies. Stattdessen sehe ich den aktuellen Umständen entsprechend vor mir die 77 Millionen Kubikmeter Wasser, welche uns diesen Winter durch die Energiekrise helfen werden. Millionen Kubikmeter in Türkis. Der Lac de Moiry hat eine intensive Farbe. Soll mich das nun weniger betören, nur weil es ein künstlicher See ist? Und gefällt mir die ferne Gletscherzunge, die den Stausee nährt, weniger, weil sie sich in den letzten zwanzig Jahre unübersehbar zurückgezogen hat? Es ist erst der zweite Ferientag, kein Wunder, klappt das mit dem Abschalten im Tal noch nicht so gut.

Sein Paradies findet man nicht per Katalog-Bild

Man muss wohl sein Stück Paradies in den Ferien auch einfach selber entdecken, statt einem alten Foto hinterherzuhinken. Eines Tages sitzen wir auf einer Insel im Bachbett der Navisence am Ende von Zinal und essen Fondue. Das Ende der milden Herbsttage kündigt sich an, die Szenerie ist gleichzeitig wild und friedlich-einsam. Wir kommen auf jeden Fall wieder.

Würden wir auch bleiben? Der junge Mann aus Barcelona, der uns Frühstück servierte, hatte, als wir über das Leben im Tal sprachen, diese typische Handbewegung zu einem V gemacht. Der Einschnitt, das Tal. Unten eng, mit einem offenen Versprechen oben.

Alter Dorfteil von Grimentz.

Gletscherwein in Grimentz: 136-jähriger Wein, eine solche Rarität gibt es im Weinkeller des Burgerhauses, der Bourgeoisie von Grimentz. Gletscherwein wird dieser unglaublich alte Wein genannt, der in riesigen Weinfässern lagert. Der älteste ist dem Bischof vorbehalten, aber «jüngere» wie jener von 1934 können auf einer Führung degustiert werden. Ein einmaliges Erlebnis. Damit der Wein gut bleibt, müssen die Fässer ständig mit neuerem Wein gefüllt werden – und doch haben Mathematiker der ETH berechnet, dass noch mehr als hundert Jahre lang ein Teil echter, uralter Wein in den Fässern lagern wird.

Auch die Bewohner sind früher gependelt zwischen der Ebene in Sierre, wo sie im Frühling die Reben schnitten und im Herbst den Wein kelterten, und den Hängen des Tals, wo sommers das Vieh weidete und im Winter Holz geschlagen wurde. Transhumanz heisst diese Art von Nomadenleben. Und Anniviers bedeutet denn auch nicht «Geburtstage», sondern «das ganze Jahr unterwegs». Vielleicht hatten schon sie die Sehnsucht nach dem Tal und waren in der Enge doch nie für immer.

Die Reise wurde unterstützt durch Val d’Anniviers Tourismus.

Nachtrag: Kinder glücklich machen

Auch mit Kindern ist das Val d'Annivier eine gute Destination. In Zinal gibt es einen Foxtrail, auf dem auch Fünfjährige sich nicht übers Laufen beklagen, so ausgefallen sind die Rätsel. Das Hallenbad ist klein, aber gemütlich. Tauchteller und -brillen sind genau wie der Eintritt im Sommer gratis. In Grimentz befindet sich neben der Talstation der Seilbahn ein neuer Indoor-Park mit Schaumstoffwürfel-Bad, Kletterparcours, Trampolin und kniffligem Indoor-Klettersteig mit Seilbähnchen. Oben in Bendolla bei der Bergstation gibt’s noch mehr Bewegungsangebote, darunter ein Riesen-Sprungkissen. Auf der anderen Talseite in Tignousa wird im Winter Ski gefahren, im Sommer bringt die Standseilbahn aus St-Luc die Kinder zu einem sorgfältig und originell gestalteten Raumfahrt-Spielplatz. Der Besuch des Planetariums daneben muss reserviert werden. In Chandolin können Trottinette gemietet werden, die Mountainbike-Trails ob St-Luc sind eher für fortgeschrittene Teenager. Noch mehr Action gibt es für geübte Kletterer seitlich des Moiry-Staudamms führt ein Klettersteig mit im Fels verankertem Picknicktisch nach oben.

