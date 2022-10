Reisen Eine Schnapsidee wird zum Abenteuer: An nur einem Tag mit dem ÖV in alle 26 Kantone reisen – kann das klappen? Längst nicht alle Schweizerinnen und Schweizer waren bereits in jedem Kanton. Wir haben versucht, an einem Tag alle 26 zu bereisen. Und das (fast) geschafft. Michael Graber Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Mal bequem, mal etwas abenteuerlich: Mit dem öffentlichen Verkehr kommt man an einem Tag in alle Kantone der Schweiz. Postauto

Irgendwo zwischen Bellinzona und Chur in einem Postauto wird klar: Das wird ein langer Tag heute. Da sitzen wir schon 5 Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Ende werden es knapp 20 Stunden sein. Mit rund 20 Mal umsteigen. Ein Total von zirka 1400 Kilometern. Das ist weiter als von Zürich nach Barcelona. Das Meer sehen wir trotzdem nicht. Dafür viele Bahnhöfe. Klein, mittelgross und gross. Einmal quer durch die Schweiz. Und zurück. Und dann noch längs. Hoch und runter.

Aber von vorne. Entstanden ist diese Idee in einer Beiz. Ich hatte mich, wohl nach 2,5 Bier, zur Aussage verstiegen, dass ich es für inakzeptabel halte, wenn jemand morgens um zwei Uhr nicht sämtliche Kantonshauptorte aufzählen kann. Dann ging es etwas hitzig weiter, bis wir merkten, dass selbst in unserem pfadigestählten Umfeld nicht alle in allen Kantonen waren. Aus dem Bierstreit entstand dann die Schnapsidee, alle Kantone der Schweiz an einem Tag mit dem öffentlichen Verkehr zu bereisen.

Ein Geschenk zum 30igsten – eingelöst mit 38

Meine Freunde schenkten mir zu meinem 30. Geburtstag einen Gutschein für eine solche Reise durch die Schweiz. Dann ging das Tüfteln los. Routen wurden ausgeheckt, Kundendienste belästigt, und schliesslich wurde der Gutschein – wie eigentlich meistens – einfach wieder vergessen. Zumindest acht Jahre lang. Dann wurde aus nicht geklärten Gründen der Abenteuergeist bei Simon, David, Timo, Manuel und Chregi neu belebt. Ich als Beschenkter hatte kein Mitsprache- und auch kein Vetorecht.

Um 5.30 Uhr an einem Samstagmorgen treffen wir uns alle am Bahnhof Luzern. Mit uns im Zug nur ein paar Gestalten, die wenige Minuten zuvor aus einem Club ausgespuckt worden sind. Sie müde von zu viel Nacht, wir müde von zu wenig Nacht. Erste Destination: Sarnen OW. Dabei wird netterweise der Kanton Nidwalden auch gleich gequert. Dann ist es mit praktisch aber schon wieder vorbei: Die Weiterfahrt führt retour über die gleiche Strecke. Und so stehen wir kurz vor sieben Uhr wieder da, wo wir vor einer Stunde schon standen: am Bahnhof Luzern. Mittlerweile hat es neben den Partyrestanzen auch noch rüstige Rentner. Weiter geht’s nach Arth Goldau SZ.

Die Reisegruppe mit unserem Autor vorne im grünen Pullover. ZvG

Und später nach Bellinzona, Chur, Ziegelbrücke, Herisau, Appenzell, Gossau, Winterthur, Schaffhausen, Basel, Biel, Genf, Lausanne, Fribourg, Bern, Luzern. Frühstück im Speisewagen ins Tessin. Also eigentlich. Trotz Reservation hat es keine freien Plätze, drum gibt es das Frühstück «Muntermacher» im normalen Wagen. Gipfeli, Brot, 2 Butter, 1 Konfi, 1 Honig und ein Heissgetränk nach Wahl. Kaum scheint an diesem Tag im März zum ersten Mal richtig die Sonne, fahren wir in den Gotthard-Tunnel. Jetzt wird aufgedreht. Das Tempo, eingeblendet auf den Bildschirmen, geht nach oben. 150, 160, 170, 180 Stundenkilometer. «No es Käfeli», fragt die Frau, und schon sind wir in Bellinzona.

Das immergleiche Buchstabenrätsel

Postauto, San Bernardino-Pass, es duftet nach Schnee. Die Toilette beim Rastplatz ist defekt. Auf den Infobildschirmen in Postauto und Zug ploppt den ganzen Tag das gleiche Buchstabenrätsel auf. «Finde das Lösungswort: Z E A N P F L». Und das Hirn, angemürbt von den Stunden im öffentlichen Verkehr, ist jedes Mal wieder überrascht, wie plötzlich ein «P F L A N Z E N» draus wird. Umsteigen, weiter. Bis am Mittag waren wir in zehn Kantonen. Pause in Ziegelbrücke, in den Kanton Glarus geht es über den Fluss zu Fuss. Ziegelbrücke ist einer dieser Durchfahrtsorte. Schon 100 Mal durchgefahren und noch nie ausgestiegen. Ein bisschen wie Thalwil. An diesem Samstag wirkt der Ort in seiner Menschenleere zusätzlich trostlos. Man freut sich beinahe auf die nächste Zugfahrt. Im Shop gibt es ein Mate aus der Dose gegen die Müdigkeit. Durchhalten. Einsteigen. Weiterfahren.

Draussen rattern die Landschaften mal langsamer, mal schneller vorbei. Während die Touristen den Säntis, die Alpen, die Seen, die Wiesen, die Kühe, die knorrigen Häuser und all die anderen Sehenswürdigkeiten ständig fotografieren, werden sie uns irgendwann einfach ein bisschen egal. Schon schön. Aber wir sind nach ein paar Stunden Schweiz überflutet. Am Bahnhof Appenzell bringt uns ein asiatisches Restaurant das Essen bis ans Perron. Essen fassen und keine fünf Minuten später hötterlet der Zug zurück. Vielen Dank an die Schweizer Pünktlichkeit, die das möglich macht.

Fährt am Wochenende auch spät in der Nacht: ein Zug der SBB. Keystone

Irgendwann später, es ist schon am Eindunkeln, spielen wir «Tutto». Ein Würfelspiel. Da ist aus der anfänglich etwas mühsamen Reise längst ein Schulreisli geworden. Statt Crystal Pepsi trinken wir 30 Jahre später Rotwein. Manuel hat aus mehreren der Kantone eine Flasche organisiert. Besonders Freude macht ein Cabernet Jura vom Quergut aus Arlesheim. Im Speisewagen gibt es Hacktätschli. Über Radio hören wir, wie das Fussballspiel unsers Clubs läuft, während der Zug am nachtschönen Neuenburgersee entlang fährt.

Ins Wallis oder nicht ins Wallis?

Und dann doch noch: Streit. Also so ein bisschen. Der Knackpunkt ist das Wallis. Sollen oder sollen wir nicht? «Natürlich» ereifern sich die Komplettisten unter uns. «Niemals» entgegen die anderen, zu denen ich auch zähle. Es ist eben folgendermassen: Machen wir den Schlenker nach St. Maurice, so stranden wir in der Nacht in Freiburg. Er kenne dort, sagt David, eine gute Bar, die bis 5 Uhr offen habe, und dann, dann fahre ja bereits wieder ein Zug. Zurück nach Luzern. Direktdemokratisch wird das Wallis abgelehnt. Schliesslich seien wir ja auch schon durch ein Stück Deutschland gefahren. Sozusagen durch den grossen Kanton. Also sind es doch irgendwie 26 Kantone gewesen am Schluss. Prost. Kurz vor Spielschluss gleicht unser FC das Spiel aus. Alle sind irgendwie zufrieden.

Am Bahnhof in Genf sind wir fast schon ein wenig euphorisiert. Einbiegen auf den Schlussspurt. Es ist kurz vor 23 Uhr. Ebenfalls am Bahnhof steht alt Bundesrätin Ruth Dreifuss (82). Sie sieht fitter aus als wir alle. Egal. Nur noch drei Stunden. Mittlerweile füllt sich der Zug wieder mit Partyvolk. Getränkt von Vorfreude und immer mindestens zehn Dezibel zu laut fährt es in die nächstgrössere Stadt, wo es dann bis zum ersten Zug bleibt. Wir sind froh, dass wir das nicht müssen. Umsteigen in Lausanne, Bern, Olten.

Auf der Suche nach Abenteuer

Als letzten Kanton tangieren wir den Aargau. Ein letztes Foto für Instagram. David hat alles emsig dokumentiert und gepostet. Heimlich hat er auch auf eine Reaktion aus der Social-Media-Abteilung der Bundesbahnen gehofft, doch dort herrscht am Wochenende Sendepause. Kurz nach 2 Uhr geht ein langer Tag zu Ende. Am Bahnhof ein paar verlorene Gestalten, auf der Suche nach einem Abenteuer. Unseres hat gerade die Endstation erreicht.

