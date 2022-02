Reisen Sehnsucht nach Down Under: Jetzt gehen in Australien die Grenzen auf Fast zwei Jahre lang waren Australiens Grenzen für ausländische Reisende zu. Ab Montag dürfen diese wieder einreisen. Doch weshalb ist das Land am anderen Ende der Welt gerade bei Schweizerinnen und Schweizern so beliebt? Annika Bangerter Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Australien gibt es schier endlose Weiten. Und natürlich Kängurus. Bild: Pawel Toczynski / The Image Bank

Wer vor Sydneys Opernhaus steht, grübelnd, ob das Wahrzeichen der Stadt nun eher an ein Schiff oder an eine Muschel erinnert, hat eine lange Reise hinter sich. Eine, die mehr als zwanzig Stunden gedauert hat, nachdem man oberhalb von Zürich sanft in den Sitz des aufsteigenden Flugzeuges gedrückt worden ist.

Rund 17 000 Kilometer von der Schweiz entfernt liegt der Kontinent, dessen Herz aus rotem Sand besteht, seine Bewohner die «No worries»-Mentalität pflegen und Tiere Beutel haben: Australien. Ein Sehnsuchtsort für viele Schweizerinnen und Schweizer. Vor Corona reisten pro Jahr 43100 um den halben Erdballen nach Down Under.

Doch dann kam das Virus und mit ihm unüberwindbare Grenzen. Zwei Jahre lang durften keine ausländischen Gäste rein, lange kamen selbst australische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nicht in ihre Heimat. Es fand eine Abschottung statt, wie dies nur eine Insel tun kann: Australien führte im März 2020 eine der härtesten Grenzregelungen weltweit ein.

94 Prozent der über 16-Jährigen sind geimpft

Wie streng das Land seine Regeln auslegte, erfuhr die Welt an den Australian Open. Statt auf den Court musste der ungeimpfte Tennisspieler Novak Djokovic ins Flugzeug steigen. Doch nun vollzieht das Land eine Wende. Ab Montag gehen die Grenzen wieder auf. Der Tourismus soll wieder hochgefahren werden; er spielt jährlich rund 50 Milliarden australische Dollars ein. Einzige Voraussetzung: Wer als Tourist oder als Touristin Australien besuchen will, muss doppelt geimpft sein. Denn das Land ist ein infektiologischer Musterschüler. Mehr als 94 Prozent der über 16-Jährigen sind zweifach geimpft.

Was gilt es bei der Einreise nach Australien zu berücksichtigen? Australien lässt Touristinnen und Touristen ab dem 21. Februar 2020 wieder ins Land. Neben einem gültigen Visum müssen sie nachweisen, dass sie doppelt geimpft sind. In einzelnen Bundesstaaten bestehen allerdings Obergrenzen für internationale Ankünfte. Wer innerhalb von Australien in einen anderen Bundesstaat reist, kann sich über dessen aktuelle Vorgaben im «Covid-19 Restriction Checker» informieren: www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker/domestic-travel

Somit ist auch vielen Schweizerinnen und Schweizern erlaubt, nicht nur von staubigen Pisten, hüpfenden Kängurus und weissen Sandstränden zu träumen, sondern diese bald zu besuchen. Doch weshalb übt dieser Kontinent eine solch starke Anziehungskraft aus? Der Baselbieter Urs Wälterlin lebt seit 30 Jahren in Down Under und berichtet für Radio SRF sowie für CH Media über seine neue Heimat. Daneben gibt er sein Wissen (siehe 7 Tipps unten) an Studienreisen weiter. Er sagt: «Es ist die Weite von Australiens Landschaften, die Schweizer Gäste in ihren Bann zieht.»

Im Outback kann man tagelang unterwegs sein, ohne jemanden anzutreffen. Bild: Urs Zeltner

Hunderte von Kilometer verlaufen Strassen teils schnurgerade durchs Outback. Es sind stundenlange Fahrten ohne Gegenverkehr, ohne Zivilisation. Wo eine Tankstelle ist, befinden sich meistens auch ein kleiner Shop, eine Werkstatt und wenige Betten zum Nächtigen: Dies alles unter ein- und demselben Dach. Das «Red Centre», die Halbwüste mit dem roten Sand, erstreckt sich über die kaum vorstellbare grosse Fläche von einer Million Quadratkilometer. Wer darin steht, kann sich im Horizont verlieren. Etwas, das in der Schweiz nicht möglich ist. Irgendein Hügel oder Gipfel schiebt sich einem stets ins Blickfeld.

Wasserkanister gehören zur Ausrüstung im Outback

In Australien gibt es hingegen die schiere Endlosigkeit. Darin erstrecken sich auch die Naturschönheiten des Landes: weisse Sandstrände, paradiesisch anmutende Regenwälder, bizarre Felsformationen, rosafarbene Seen, tiefe Canyons und das grösste Korallenriffsystem der Welt – das Great Barrier Reef. «Die Natur ist einzigartig und es leben hier Tiere, die es nirgendwo sonst gibt. Zudem lässt sich das Land einfach bereisen. Das alles trägt mit zur Faszination», sagt Wälterlin.

Ein Wunder der Natur: Das zauberhaft schöne Great Barrier Reef. Bild: Jumbo Aerial Photography / AP

Ob zu Fuss, mit dem Velo oder dem Auto: Fast alle touristischen Highlights lassen sich individuell bereisen. Was dabei manchmal vergessen geht: Sie können Tausende von Kilometern auseinanderliegen. Zeit sei denn auch das wichtigste Kapital für eine Australienreise, sagt Wälterlin. Das Land verlangt in vielen Bereichen ähnliche Preise wie die Schweiz. Ein Zelt, ein Schlafsack, einige Wasserkanister und einen Campingkocher senken jedoch die Ausgaben. Ab drei Monaten lohne es sich, ein Auto zu kaufen, rät Wälterlin.

Aber: «Wer ins Outback fährt, muss vorher lernen, Reifen zu wechseln und immer daran denken, Wasser für mindestens drei Tage und Nächte dabei zu haben.» So eindrücklich die Weite ist, so unverzeihbar zeigt sie sich gegenüber Unbedachtheit.

Die Schattenseiten des Traumlandes

Weite, unberührte Natur und Abgeschiedenheit: Australien verspricht, wonach sich (dichte-)gestresste, permanent erreichbare und überdigitalisierte Menschen sehnen. Damit wirbt das Land auch. Das Marketing bekommt jedoch einen schalen Beigeschmack, wenn vor Ort der rücksichtslose Umgang mit der Natur bemerkt wird.

Obwohl das Land mit Buschfeuern, Dürren und dem Korallensterben stark vom Klimawandel betroffen ist, pumpt es weiterhin tonnenweise CO2 in die Atmosphäre. Emissionen senken und Klimaschutz? Fehlanzeige. Die Interessen der Schwerindustrien haben Vorrang. Australien zählt zu den schlimmsten Klimasündern weltweit.

Das romantische Bild des Traumlands bröckelt zudem, wenn der Rassismus –insbesondere gegenüber den Aborigines – deutlich wird. Australien ist ein Land der Extreme. Das hat es auch im Umgang mit der Pandemie bewiesen.

Tourismusbranche fehlen die Mitarbeitende

Doch wie rasch lässt sich eine auf Eis gelegte Tourismusbranche überhaupt wieder hochfahren? Die Australierin Caroline Densley organisiert für Schweizer Reiseveranstalter Touren vor Ort. «Aktuell fehlen im Tourismussektor vielerorts Mitarbeitende. Ihnen wurde gekündigt, weil die Gäste ausblieben. Dadurch ging viel Wissen und Erfahrung verloren», sagt sie.

Bald sind sie wieder ein beliebtes Fotosujet: die Kängurus. Bild: Jami Tarris / Stone RF

Wer als Backpacker mit einem «Work and Holiday»-Visum nach Down Under komme, der könne sich nun die Jobs im Tourismus aussuchen. Dieses Visum ist neu auch für junge Globetrotter aus der Schweiz erhältlich. Sie stellen einen beträchtlichen Teil der Australien-Reisenden aus der Schweiz dar.

Deutlich zahlungskräftiger ist die andere dominierende Altersgruppe der Reisenden: frisch gebackene Rentnerinnen und Renter. Densley, die seit zwanzig Jahren im Geschäft ist, sagt, dass sich in dieser Zeit die Interessen der Schweizer Touristinnen und Touristen nicht stark verändert hätten: Die Landschaft und Natur sind Longseller. Verändert hat sich dennoch etwas: «Der Markt ist gewachsen.» Die Sehnsucht übermannt immer mehr Menschen.

Hier ist es besonders spektakulär:

7 Insidertipps von Australien-Korrespondent Urs Wälterlin

Bild: Shutterstock

Nur drei Stunden Autofahrt vom Uluru (früher Ayers Rock) entfernt – vielleicht das bekannteste Symbol für den fünften Kontinent – liegt der Kings Canyon (Aboriginal: Watarrka), ein Gebirge, das bezüglich landschaftlicher Schönheit und Ausstrahlung dem berühmten Berg um nichts nachsteht. Der «Rim Walk» ist einer der spektakulärsten Wanderungen, die man auf dem Kontinent machen kann.

Bild: Shutterstock

Dem Grossen Barrier Riff geht es schlecht. Klimawandel führt zu grossflächigem Ausbleichen und dem Tod von Korallen. Vor der Insel Lady Elliot im Süden des 2300 Kilometer langen Riffsystems ist die Unterwasserwelt noch so, wie sie sein sollte: Korallenpracht, bunte Fische, Wasserschildkröten. Und das Beste: die spektakuläre Natur kann mit Schnorchel und Taucherbrille vom Strand aus erkundet werden.

Bild: P. Lubas / Moment RF

Die Insel ist schon lange ein Favorit unter Schweizer Touristinnen und Touristen. Leider brannten während der katastrophalen Buschfeuer 2019/2020 grosse Teile der Vegetation ab. Gerade deshalb lohnt sich jetzt ein Besuch. Die Erholung der Natur ist in spektakulärer Weise zu sehen: grüne Zweige, die aus scheinbar verkohlten Bäumen spriessen. Zudem gibt es auf der Insel viele Koalas zu sehen.

Bild: Walter Bibikow / Stone

McLaren Vale auf der malerischen Fleurieu-Halbinsel ist ausser unter Wein-Enthusiasten ein wenig bekanntes Weingebiet zwischen der Stadt Adelaide und der Anlegestelle für die Schifffahrt nach Kangaroo Island, Cape Jarvis. Die kleine Firma Off Piste 4WD Tours bietet Entdeckungsreisen für Weinkenner an. Eines der besten Beispiele für nachhaltigen Qualitätstourismus in Australien.

Bild: O. Alamany & E. Vicens / The Image Bank RF

Der von Jahrtausende alten Urwäldern dominierte wilde Westen der Insel Tasmanien ist von Besuchern aus dem Ausland noch kaum entdeckt worden. Die Gegend ist perfekt für Selbstfahrer. Eine Tour von Launceston über Burnie nach Strahan und von dort nach Hobart bietet zig Gelegenheiten für Spaziergänge in Urwäldern und entlang von Bächen und Stränden. Die Natur erinnert an die Zeit der Dinosaurier.

Bild: Francesco Riccardo Iacomino / Moment RF

Vielleicht der schönste Nationalpark Australiens. Atemberaubende Felsformationen, tiefe Wasserlöcher, interessante Flora und Fauna und eine faszinierende indigene Geschichte. Ein Muss-Stopp für alle, welche die beliebte Selbstfahrreise von Perth nach Norden (Broome oder Darwin) unternehmen. Der Nationalpark liegt im Gebiet der Pilbara, eines der am wenigsten touristisch erschlossenen Gebiete Australiens.

Bild: Stock&people / Imago

Ebenfalls auf der Strecke zwischen Perth und Broome liegt die Burrup Halbinsel. Sie ist Heimat von etwa 40 000 Jahre alten Felsgravuren der Aborigines. Dieser Schatz der Weltkulturgeschichte ist kaum bekannt. Die Gravuren zeigen etwa Bilder des längst ausgestorbenen Tasmanischen Tigers. Am besten entdeckt man die Kunstwerke auf einer Führung von Ngurrangga Tours, der traditionellen Besitzer der Region.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen