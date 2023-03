Samnaun: Bündner Zollfrei-Paradies will weg vom Billig-Image

Reisen Schnee à discrétion in Samnaun: Ein Bergdorf setzt auf Wintertourismus und will weg vom Billig-Image Während andere Skigebiete wegen des Klimawandels aufgeben müssen, plant Samnaun auszubauen. Bis im Mai kann man hier die Pisten runterbrettern. Bisher bekannt war das Bündner Bergdorf vor allem für sein zollfreies Einkaufen. Das soll sich nun ändern. Fabian Muster Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Ausblick auf die doppelstöckige Luftseilbahn, die von Samnaun-Ravaisch zur Bergstation auf 2500 Meter über Meer führt. Bild: Andrea Badrutt

«Zollfrei 6 km» steht auf einem Schild beim Abzweiger Richtung Samnaun. Noch wenige Kilometer sind es bis zum «hochalpinen Shopping-Paradies», wie sich das Bündner Bergdorf selbst auf der Website anpreist. Und das zieht: Scharen von Touristen kommen ins abgelegene Engadiner Seitental auf rund 1800 Meter über Meer, um sich mit Spirituosen, Zigaretten und Parfüms einzudecken.

Kaum eines der rund 40 Geschäfte, das nicht mit den Preisen ohne Mehrwertsteuer lockt. Zigarettenstangen sind zum Beispiel um die Hälfte günstiger als sonst wo in der Schweiz. Auch die zahlreichen Tankstellen fallen auf, die für die rund 800 Einwohnerinnen und Einwohner völlig überdimensioniert wirken. Doch Benzin und Diesel sind hier um 30 bis 40 Rappen billiger, weil der Bund auf die Mineralölsteuer verzichtet. Nach dem Shoppen wird gleich noch das Auto vollgetankt.

Shoppen in Samnaun-Dorf, dem Zollfrei-Paradies in den Bündner Alpen. Bild: Mario Curti

Der Zollfrei-Tourismus prägte in den vergangenen Jahrzehnten das Dorf. Geld floss in Strömen. Aus Bauern, die sich dank dem milderen Subklima auf dieser Höhe als Eigenversorger mit Kartoffeln und Gerste knapp über Wasser halten konnten, wurden findige Geschäftsleute. Die Familie Hangl ist so ein Beispiel. Ex-Skiweltmeister Martin Hangl erzählt, wie sein Vater aus Österreich wegen der Liebe zu seiner Mutter nach Samnaun auswanderte. Zuerst als Knecht bei ihrem Hof angestellt, entwickelte sich daraus das heutige Firmenkonglomerat mit Hotels, Uhren-, Mode- und Sportgeschäften sowie einer Skischule. Man profitierte vom allgemeinen Wirtschaftswachstum. Wie andere Familien im Bergdorf auch.

Nun sind aber die Umsätze des Detailhandels in den vergangenen zehn Jahren um 20 Prozent zurückgegangen. Der schwache Euro und der Onlinehandel sind die Hauptgründe. Die einzige zollfreie Gemeinde in der Schweiz punktet immer weniger mit ihrem Alleinstellungsmerkmal, das seit 1889 existiert: Weil Samnaun bis zur Eröffnung der Schweizer Strasse im Jahr 1912 ausschliesslich über Österreich erreichbar war, gab es kaum Handel mit der Schweiz. Der Bundesrat stimmte daher vor über 140 Jahren dem Sonderstatus zu. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Bemühungen, diesen abzuschaffen – zuletzt 1993, als ein Bündner SP-Nationalrat diesen «Anachronismus» aufzuheben versuchte, wie er in seinem Vorstoss schrieb. Ohne Erfolg.

Schneesichere Pisten sind Samnauns Trumpf

Die Pisten im Skigebiet Samnaun befinden sich zwischen 1800 und 2900 Metern über Meer. Bild: zvg

Allerdings wollen sich die Samnaunerinnen und Samnauner neben dem Zollfrei-Paradies sowieso weitere Standbeine schaffen. Eines davon ist der Skitourismus – trotz oder gerade wegen des Klimawandels. Denn die Nullgradgrenze steigt – und damit die mittlere Schneegrenze. Skigebiete in tieferen Lagen bekommen die schneeärmeren Winter zu spüren, wie es sich gerade in dieser Saison brutal bewahrheitete – ihnen droht die Schliessung.

Das ist die Chance für Samnaun, dem Skigebiet, das sich mit dem österreichischen Ischgl zusammengetan hat: Die meisten Pisten sind dank der Höhenlage zwischen 1800 und 2900 Metern über Meer schneesicher. Und mithilfe der rund 1200 Schneekanonen dauert die Saison von Ende November bis Anfang Mai etwas mehr als fünf Monate. 45 Anlagen erschliessen die rund 240 Pistenkilometer auf der Schweizer und österreichischen Seite – es ist eines der grössten Skigebiete in den Alpen.

Ex-Skiweltmeister Martin Hangl. Bild: Fabian Muster

«Wir können das Wintergeschäft halten», prophezeit deshalb Martin Hangl. Und Samnaun will weiterhin von der kalten Jahreszeit profitieren: Vier neue Anlagen sind geplant, die Kapazität des Skigebiets soll stark erhöht werden, eine Schlittelbahn vom Skigebiet ins Dorf entstehen. Die Bevölkerung hat dem 100-Millionen-Projekt 2018 bereits zugestimmt. Eine Studie müsste allerdings noch zeigen, dass die Erweiterung bezüglich Arten- und Landschaftsschutz gesetzeskonform möglich wäre.

Samnaun will weg vom Billig-Image

Das umgebaute Fünfsterne-Hotel Chasa Montana in Samnaun-Dorf. Bild: Dominik Täuber

Mit dem geplanten Ausbau des Skigebiets sollen auch neue Gästegruppen angezogen werden, die das Geld freizügiger ausgeben. Man möchte weg vom Billig-Image mit günstigen Zigaretten, Spirituosen und Benzinpreisen. Ein Beispiel dafür ist das für 20 Millionen Franken renovierte Chasa Montana, das der Familie Zegg gehört, neben den Hangls ein weiteres einflussreiches Geschlecht in der Berggemeinde. Das Fünf-Stern-Superior-Hotel mit 45 Doppelzimmern und Suiten klotzt mit grossem Wellnessbereich, mehreren Restaurants, davon eines mit 1 Michelin-Stern und 16 Gault-Millau-Punkten, sowie einem Weinkeller, der mit 1500 Flaschen seinesgleichen in der Region sucht.

Hubert Zegg und seine Frau Eliane. Bild: zvg

«Das Zollfrei-Image hat uns immer gestört, obwohl wir damit gross geworden sind», sagt Hubert Zegg, der 80-jährige Patron des Firmenimperiums. Dieses umfasst mittlerweile drei Hotels und sieben Geschäfte, die unter anderem Mode, Sportartikel, Schmuck und Parfüm im mittleren bis oberen Preissegment verkaufen.

Der Party-Skiort Ischgl als perfekte Ergänzung

Bekannt für Après-Ski und Party: Das Skigebiet Ischgl. Bild: Lois Hechenblaikner

Samnaun kann noch auf ein weiteres Standbein setzen: Seinen österreichischen Nachbarn Ischgl. Der Party-Skiort auf der anderen Bergseite ist die perfekte Ergänzung zum etwas verschlafenen Samnaun. Auf 1600 Einwohnerinnen und Einwohner kommen rund 12’000 Touristenbetten, im halb so grossen Schweizer Dorf sind es deren 2500. Auch die Kapazitäten bei den Liftanlagen unterscheiden sich stark: Samnaun bringt 3000 Leute täglich ins Skigebiet, Ischgl bis zu 20’000. Vor allem am Vormittag kommen die Gäste von der österreichischen auf die Schweizer Seite, die sonnenverwöhnter ist und einfachere Pisten bietet.

Bernhard Aeschbacher, Co-Direktor der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair. Bild: Dominik Täuber

«Wir profitieren enorm von Ischgl», sagt Bernhard Aeschbacher, Co-Chef der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair. Auch geschäftlich haben die Österreicher die Hosen an: Bei den Bergbahnen Samnaun halten sie eine knappe Mehrheit der Aktien von 51 Prozent. Und sie treiben die Expansion des Skigebiets voran. Ein Konkurrenzdenken, wie es an anderen Orten der Fall ist, gibt es hier nicht: Das Skiabo etwa gibt es seit dem Start des gemeinsamen Skigebiets im Jahr 1978 und kostet derzeit moderate 67 Franken.

Dass man sich untereinander so gut versteht, hat einen weiteren Grund: In Samnaun spricht man mittlerweile Tiroler Dialekt, dank des jahrzehntelangen Austausch in der Grenzregion – auch dies ist einzigartig in der Schweiz. Das ursprüngliche bündnerromanische Vallader hört man in Samnaun nicht mehr.

Diese Reise wurde von der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair unterstützt.

Gut zu wissen

Wer mit dem Auto nach Samnaun reist, braucht Sitzleder. Von Zürich aus dauert die Fahrt über die gängige Strecke via Österreich 3,5 Stunden; der Zug braucht noch eine halbe Stunde länger: ab Landquart bis Scuol Tarasp fährt die Rhätische Bahn, danach umsteigen aufs Postauto.

Ferienwohnungen für preisgünstige Übernachtungen finden sich auf der Samnaun-Website viele. Die meisten Hotels und Zollfreiläden befinden sich in Samnaun Dorf, dem hintersten Ortsteil der weitläufigen Gemeinde, darunter das neue Fünf-Sterne-Hotel Chasa Montana.

Mehr über die Geschichte Samnauns und seine Vergangenheit als Schmugglerparadies erfährt man bei einer Führung mit Arno Jäger im Talmuseum Chasa Retica. Einen Besuch wert ist das Restaurant Schmuggleralm, ein Lokal mit rustikalem Charme. Ein spezielles Erlebnis ist das ein Mittagessen in der abgelegenen Heidelberger Hütte auf Ischgler Seite, aber auf Schweizer Boden. Dorthin gelangt man mit der Seilbahn Piz Val Gronda und einer Freeride-Abfahrt; oder von der sieben Kilometer entfernten Piste aus – mit dem Schneemobil.