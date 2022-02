Reisen Schiffsreise durch die Wüste: Jetzt lassen sich die Relikte der Pharaonen ohne Dichtestress entdecken Bild: Susanna Petrin Eine Fahrt auf dem Nil? Ein Reiseklassiker in Ägypten. In angenehmer Ruhe lassen sich die Werke der Pharaonen hingegen mit einer Fahrt auf dem Nassersee entdecken, auf dessen Grund eine ganze Kultur ertränkt liegt. Susanna Petrin 26.02.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

165 Milliarden Kubikmeter Wasser mitten in der Wüste: Der Nassersee sieht aus wie eine langgezogene Fata Morgana. Sein Blau kontrastiert mit gelbem Sand und rotem Stein.

Bild: Susanna Petrin

Diese surreale Landschaft am obersten Ende Ägyptens ist menschgemacht; sie ist eine Folge des Staudamms in Assuan, eröffnet 1970. Der Nassersee ist eigentlich ein sehr dick gewordener Fluss. An manchen Stellen seiner rund 600 Kilometer Länge geht er bis zu 35 Kilometer in die Breite.

Wir tuckern mit dem Motorboot Saï auf diesem künstlichen See. Bis auf einen Fischer kein Mensch weit und breit. Es gibt nur das Wasser, die Vögel und uns. Wir schlafen, essen, lesen und besichtigen Tempel. Bedient, bekocht, gefahren und beschützt werden wir, zwei Frauen, von sechs Männern. Sie sind allesamt Nubier, die ihrem Ruf, besonders zuvorkommend und freundlich zu sein, in jedem Moment gerecht werden. Das Gästebuch ist voll des Lobes für die Crew. Fürs Ägyptologische haben wir einen Guide dabei, Khaled Khalous, ein grosser, fester Mann, den ein imposanter, weisser Turban noch etwas grösser erscheinen lässt.

Bild: Susanna Petrin

Die dreitägige Fahrt geht von Abu Simbel nach Assuan. Noch besser wäre es, die Reise in entgegengesetzter Richtung zu tun. Denn so speziell jede antike Stätte für sich auch sein mag, die grossartigste ist der Doppeltempel am Ufer Abu Simbels. Pharao Ramses II. hatte die Felsentempel im 13. Jahrhundert vor Christus erbauen lassen – den grösseren für sich, den kleineren für seine Lieblingsfrau Nefertari. Er wollte damit möglichen Eindringlingen sagen: Seht her, wer so etwas Grossartiges bauen kann, mit dem ist nicht zu spassen! Sich bei Sonnenaufgang langsam seinen vier 21 Meter hohen Kolossalstatuen vom Wasser her anzunähern, bedeutet, die Reise auf einem Höhepunkt abzuschliessen.

Während der folgenden Besichtigungen pharaonischer Werke entlang des Sees können nur Ägyptologen die rund 670 Göttinnen und Götter, Pharaonen und Jahreszahlen auseinanderhalten. Aber Ramses II., den Pharao, kann man sich merken. Er soll etwa 90 Jahre alt geworden sein und herrschte 66 Jahre über Ägypten. Er hatte, je nach Quelle, zwischen 70 und 150 Kinder. Er muss viel Zeit in Betten verbracht haben. In den Tempeln liess er dennoch lieber angeblich gewonnene Schlachten abbilden.

Bild: Susanna Petrin

Lange vor uns war ein anderer Schweizer da. Der Basler Johann Ludwig Burckhardt hat das verschüttete Denkmal 1813 wiederentdeckt. Es lugte nur noch ein Ramses-Kopf aus dem Wüstensand hervor. Burckhardt gilt als der erste Europäer, der den Oberlauf des Nils erforschte. Damals sah diese Region noch sehr anders aus. Denn hier ist nichts mehr, wo es einmal war. Nicht einmal der enorme Doppeltempel von Abu Simbel.

Bild: Susanna Petrin

Als die Fluten des Nassersees das Kulturgut zu verschlucken drohten, sammelte die Unesco in den 1960er-Jahren 80 Millionen Dollar für die bis dahin grösste Rettungsaktion ihrer Geschichte. 50 Länder spendeten. Die Felsentempel wurden in 1063 bis zu 30 Tonnen schwere Blöcke zerlegt und an einem höheren Ort in einem eigens dafür geschaffenen Berg wieder zusammengebaut. Viele weitere für rettenswert befundene Bauten wurden versetzt. Nach den Zügeleien schenkten die Ägypter den hilfsbereiten Nationen jeweils ein Souvenir; heute finden sich Tempelteile in Museen in Berlin, Paris oder New York.

50000 Nubier wurden umgesiedelt, weg vom fruchtbaren Nil

Der Nassersee ist nicht nur eine Touristenattraktion, ein enormer Wasserspeicher und Energielieferant, er ist auch ein Friedhof. Unter ihm liegen gut 40 Dörfer und eine Kultur begraben. Ein grosser Teil Nubiens wurde dem technischen Fortschritt geopfert. Gegen 50000 Nubierinnen und Nubier mussten umgesiedelt werden. Die Regierung baute für sie 50 Kilometer weiter nördlich das neue Nubien.

«Sie versprachen uns das Paradies, aber es war die Hölle», sagt Mohamed Sobhy, der in Assuan auf der Insel Elephantine ein kleines nubisches Museum namens Animalia betreibt. Die Nubier, die 1500 Jahre am und mit dem Nil gelebt hatten, seien in die Wüste umgesiedelt worden. Somit verschwand fast alles, was das nubische Leben ausmachte: die Dattelpalmen, ein grosser Teil der Landwirtschaft, der Viehzucht sowie das Fischen. Jahrhundertelang war ein Neugeborenes als Erstes mit Nilwasser besprenkelt worden. Sobhy sagt:

«Geburt, Hochzeit, Baumaterialien – all unsere Traditionen sind mit dem Nil verbunden.»

Der 94-jährige Mohamed Ahmed Ibrahim Abdel-Hadi erinnert sich an die Umsiedlung. Er arbeitete damals als Schiffskapitän: «Es war sehr traurig, das Heimatdorf zu verlassen. Es war für immer.» Die Menschen ernteten die Früchte der Dattelpalmen noch ein letztes Mal mit Booten, als nur noch die Kronen aus dem Wasser ragten.

Bild: Susanna Petrin

Abdel-Hadis Tochter Firiel hat immer noch den intensiven Duft der frischen Früchte in der Nase, wenn sie an ihr Geburtsdorf denkt. An deren intensives Aroma komme heute keine Frucht mehr heran. Damals hat der Nilschlamm das Ackerland gedüngt, heute kommt er nicht mehr durch den Damm hindurch und die Bauern müssen in ganz Ägypten künstlichen Dünger und Pestizide einsetzen.

Das Familieneinkommen stieg nach der Vertreibung

Die Umsiedlung der Nubier hatte auch Vorteile, wie die Studie «Aswan High Dam Resettlement of Egyptian Nu­bians» festhält. Viele Nubier hätten die Schulen und Spitäler schätzen gelernt. Neue Arbeitsplätze seien kreiert worden; das durchschnittliche Familieneinkommen sei gestiegen. Gerade weil es in Nubien nicht viele Arbeitsmöglichkeiten gab, waren vor allem die Männer schon vor dem Bau Damms oft nach Kairo und Alexandria gezogen. Der Zerfall der nubischen Kultur hatte längst begonnen. Die Flutung von über 40 Dörfern beschleunigte diesen Prozess allerdings massiv.

Auch Musiker Fikry el Kashef, versucht etwas von früher zu bewahren. Er hat in Abu Simbel in Erinnerung an sein versunkenes Elternhaus ein neues Haus gebaut. Hohe Kuppeln aus Lehm, warme Erdfarben, ein Garten mit Biogemüse und eine Bibliothek mit Literatur über Nubien. Um das Ganze zu ­finanzieren, richtete er Hotelzimmer ein. «Wir sind immer noch traurig und wütend», betont Firiel Abdel-Hadi. Und sowohl Mohamed Sobhy wie Fikry el Kashef sagen, was fast alle Nubier sagen: «Für die Steine hat die Welt viele Millionen Dollar gesammelt, aber für die Menschen nicht.»

Gut zu wissen Ägypten Die beste Reisezeit für den Nassersee ist von Ende Oktober bis Ende März. Im Sommer dagegen kann es dort bis zu 50 Grad heiss werden. In Abu Simbel lohnt sich eine Übernachtung in der Ökolodge Escaleh. Abends bietet sich die Gelegenheit, Abu Simbel während einer pathetischen Sound-and-Light-Show beleuchtet zu sehen. Es gibt mehrere Schiffe, die geführte Fahrten über den See anbieten, doch das kleine, individuelle Boot Saï sei empfohlen. (spe)

Die Schiffsreise ist von Amr, Besitzer des Motorbootes Saï, gesponsert worden. Escaleh hat uns eine Ermässigung gewährt. Beide Anbieter wurden aber nach Vorrecherchen von uns ausgewählt.