Reisen Mit dem E-Bike durch die Alpen statt mit dem Wanderstock: Frevel oder geniale Idee? Sie gilt als Klassiker unter den Skitouren: die Haute Route im Wallis. Nun gibt es eine gleichnamige fünftägige E-Bike-Tour. Andrea Freiermuth (Text und Bilder) 03.09.2022, 05.00 Uhr

In fünf Tagen werden auf der Haute Route mit dem E-Bike 185 Kilometer zurückgelegt und das Matterhorn bestaunt.

Ein Raum, ein Tisch und je fünf Matratzen auf zwei Etagen. Das ist nicht unbedingt das, was man sich unter dem Höhepunkt einer mehrtägigen Bike-Tour durchs Wallis vorstellt. Wenn aber draussen die Sauna und der Hotpot eingeheizt sind und man von dort direkt auf die Berner Alpen blickt, dann hat das durchaus seinen Reiz – vor allem wenn man für dieses Hüttenerlebnis extra aus den USA angereist ist.

Die Hütte auf der Moosalp ob Visp ist das Tagesziel der dritten Etappe der «Haute Route by E-Bike».

Dabei handelt es sich um ein Package der Agentur E-Alps, die sich auf E-Mountainbike-Touren spezialisiert hat und derzeit insgesamt acht verschiedene Trips durch die Alpen anbietet – darunter die Walliser Haute Route von Verbier nach Zermatt. Sie führt in fünf Tagen über 185 Kilometer und 8700 Höhenmeter.

Haute Route ist ein klingender Name. Theoretisch ist damit eine hochalpine Wanderung und Skidurchquerung durch die Walliser Alpen gemeint. Die grosse Haute Route startet in Chamonix, die kleine in Verbier – beide enden sie in Zermatt. Anfang- und Endpunkt ist denn beinahe auch die einzige Gemeinsamkeit, welche die traditionelle Haute Route mit dem Package von E-Alps hat. Aber egal: Die ausländischen Gäste sind begeistert. Zudem kann man E-Alps keine unlautere Werbung unterstellen, denn die Haute ­Route ist längst zur unspezifischen Bezeichnung für beliebige mehrtägige alpine Hüttentouren geworden.

Keine Gletscherspalten, dafür aber eine Fahrt mit der Gondel

Wenn man sich nun aber vorgestellt hat, dass man die rund 25 Kilogramm schweren E-Bikes da und dort wegen unbefahrbarer Passagen im Fels abseilen oder über Leitern tragen müsse, so liegt man falsch. Die gewählte Route führt uns hauptsächlich über Forstwege und Flowtrails. Wir über­queren keine Gletscherspalten oder Steinwüsten, sondern fahren via Val d’Hérens und Val d’Anniviers unweit von Visp ins Mattertal. Immerhin: Zum Abschluss nehmen wir die Gondel ab Zermatt und können so das Matterhorn in seiner vollen Pracht bestaunen. Zudem bezwingen wir am dritten Tag mit dem Col de Torrent einen Pass auf rund 3000 Metern über Meer, mehr oder weniger aus eigener Kraft, und erblicken in der Ferne den Glacier de Moiry.

Der Aufstieg auf den Pass ist trotz elektrischer Unterstützung beschwerlich, denn selbst technisch fortgeschrittene E-Mountainbiker müssen hin und wieder absteigen und stossen. Greift das Hinterrad, kann man sich beim Schieben vom Walk-Modus unterstützen lassen, den die E-Bikes von E-Alps bieten. Sie werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Die zehn Teilnehmenden – zwei US-Fraktionen aus Atlanta und Montana, dazu zwei Franzosen aus dem Elsass plus die Journalistin aus der Schweiz – bringen alle bis auf einen Gast mehrjährige Erfahrung mit herkömmlichen Mountainbikes mit. Der Anfänger ist dann auch sichtlich überfordert, stürzt mehrmals und wird immer wieder einzelne Abschnitte auf das Transportauto umsteigen.

Für alle neu ist die Bewältigung von technisch anspruchsvollen Uphill-Trails. Denn wo man mit dem Bio-Bike längst schieben müsste, kann man mit dem E-Bike mit geeigneter Technik noch immer bergauf fahren. Der Trick besteht dabei hauptsächlich darin, den Oberkörper zum Lenker hinzubeugen, die Ellenbogen möglichst nahe an den Körper zu bringen und die richtige Unterstützungsstufe zu wählen. Dank der elektrischen Unterstützung sind die Unterschiede der heterogenen Gruppe kein Problem: Der jüngste Teilnehmer ist 45, der älteste 74 Jahre alt und auch die drei Frauen in der Gruppe halten ohne Probleme mit.

Fest steht: Ohne Strom wäre vor allem die erste Etappe nur für sehr fitte Bio-Biker zu bewältigen, denn sie führt über 2600 Höhenmeter und 68 Kilometer.

Schlafen im Boutique-Hotel und auf der Alp

Der Grund für diesen ersten langen Tag ist das Hôtel La Sage in der Gemeinde Evolène. Die amerikanischen Gäste sind beeindruckt ob so viel Komfort und Ästhetik. Denn in vielen anderen Gebirgen dieser Welt kommt man auf mehrtägigen Touren meist nicht wie per Zufall an einem Boutique-Hotel vorbei, sondern mit etwas Glück an einem offiziellen Campingplatz oder einem einfachen Teahouse.

Mit dem Hotel Weisshorn ist die zweite Bleibe nicht minder attraktiv. Das historische Hotel thront auf einem Felssporn oberhalb von Sierre auf 2337 Metern über Meer und ist so was wie eine Kombination aus Berghütte und Grandhotel – mit Toiletten und Duschen auf der Etage und Piano und Plüsch im Salon.

Die Übernachtungsmöglichkeiten auf der traditionellen Haute Route wären bescheidener: Dort muss man beinahe jeden Abend mit Massenschlag und Katzenwäsche vorliebnehmen. Aber indem E-Alps am dritten Tag die Hütte auf der Moosalp eingebaut hat, nähert sich ihre Tour dem Original zumindest hier etwas an. Die ausländischen Gäste haben die Hotels an den Tagen zuvor genossen, aber für sie ist die Übernachtung auf der Moosalp der Höhepunkt in Sachen Hotellerie. Vielleicht auch, weil das Zusammenrücken in der Hütte und im Hotpot sowie bei Fondue und Fendant äusserst Völker verbindend und damit förderlich für die Gruppendynamik ist.

Haute Route auf dem E-Bike Der Veranstalter E-Alps organisiert die Tour «Haute Route Verbier–Zermatt» mehrmals pro Jahr. An jener vom 5. bis 9. Oktober 2022 gibt es noch freie Plätze. Die Tour wird jeweils von zwei Guides sowie zwei Fahrzeugen mit Chauffeuren begleitet. Letztere stellen die Picknicks und bei Bedarf neue Batterien bereit. Das Package beinhaltet vier Übernachtungen und kostet 2500 Franken, mit E-MTB-Miete 2750 Franken. www.e-alps.com

