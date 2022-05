Reisen Jede Ecke könnte eine Postkarte verzieren: Wieso Valencia die Stadt der stilvollen Kontraste ist Getty Breite Strände, grossartige Architektur, kulinarische Hochgenüsse und eine einzigartige Kreativszene. Die spanische Mittelmeermetropole Valencia ist 2022 Welthauptstadt des Designs. Manuel Meyer 0 Kommentare 07.05.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Kitschig, altmodisch, modern oder stylish. Schon die Art von Ansichts­karten kann viel über einen Ort verraten. Die pastellfarbigen Design-Postkarten von Virginia Lorente am Stand von «Atypical València» in Valencias Markthalle Mercat Central sind dafür ein gutes Beispiel.

Die pastellfarbigen Design-Postkarten von Virginia Lorente. Manuel Meyer

Sie sind nicht wie herkömmliche Ansichtskarten, sondern kreativ, lebendig, farbenfroh – genau wie die pulsierende Mittelmeermetropole, meint María Colomer, die am Stand auch Tragetaschen, Magnete, T-Shirts und Puzzle der valencianischen Architektin und Illustratorin mit Stadtmotiven verkauft. Um den Realitäts­check zu machen, brauche man sich nur in der Markthalle umzuschauen, meint María.

Tatsächlich handelt es sich beim Mercat Central um alles andere als um eine normale Markthalle. Die 1928 eingeweihte Eisenstruktur im Jugendstil ist ein architektonischer Hingucker – geschmückt mit valencianischer Kachelkunst und Glasmalerei. Unter der riesigen Kuppel bieten Hunderte Marktstände auf mehr als 8000 Quadratmetern ihre lokalen Produkte an.

Im Mercat Central kaufen die Einheimischen ein. Manuel Meyer

Einfallsreichtum auf dem Teller und an den Wänden

Es herrscht ein lautes, buntes Durcheinander. Hier kaufen die Einheimischen die für ihre Region berühmten Orangen, Obst, Gemüse, Wein, Käse, frischen Fisch und Meeresfrüchte. Schinken-Keulen hängen neben Ständen mit Seeigeln und Entenmuscheln. Unzählige Restaurants wie die Central Bar des valencianischen Sternekochs Ricard Camarena bieten in der Markthalle auf kreative Weise mediterrane Gaumenfreuden an.

Wer auf dem Zentralmarkt oder in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés Valencias essen gehe, werde schnell merken, dass viele Lokale nicht nur Wert auf kulinarischen Einfallsreichtum legen, sondern auch durch ihr einzigartiges Design auffallen, erklärt der Industrie- und Grafikdesigner Xavi Calvo.

Selbst im alten Hafenviertel überraschen Restaurants wie La Sastrería mit hochmodernem Design. Das mit Kachelkunst in Form von Meereswellen gestaltete Fisch- und Meeresfrüchterestaurant wurde vom valencianischen Design-Label «Maquespacio» zu einer der derzeit hippsten Adressen der Stadt umgestaltet.

Abtauchen im Restaurant La Sastrería im Hafenviertel. Manuel Meyer

Das ­bekannte Designer-Paar Christophe Penasse und Ana Hernández hat in den vergangenen Jahren bereits über zwanzig Boutiquen, Restaurants, Sprachschulen und Hostals in Valencia mit seinem verspielten, farben­frohen Design modernisiert und wurde 2019 vom «New York Times Magazine» zu den «Interior Designers of the Year» gewählt.

Neben Möbelgeschäften und Modeläden fallen auch immer mehr Hotels wie das Caro Hotel in einem alten Stadtpalast, das «Casual València Vintage» oder der «Palacio Vallier» durch ihr originelles Design auf. «In den vergangenen zehn Jahren hat sich Valencia architektonisch wie vom Innendesign seiner ­Restaurants und Geschäfte enorm verwandelt», versichert Xavi Calvo.

Es sei der Mix aus kreativem Talent, Lebensfreude, einer unheimlich aktiven, dynamischen und branchenübergreifend zusammenarbeitenden Design-Szene sowie den verschiedensten Architekturstilen, der dazu beigetragen hätte, dass Valencia 2022 zur «Welthauptstadt des Designs» ernannt wurde, so Calvo.

Er brachte nicht nur die Bewerbung für den Design-Welthauptstadttitel in Bewegung, er ist auch für das Programm mit über 200 Veranstaltungen verantwortlich. Vor allem ab diesem Frühsommer finden zahlreiche Workshops, Ausstellungen, Street-Festivals und Konferenzen rund um das Thema Design statt.

Im Rahmenprogramm des Design-Welthauptstadtjahres zeigt das Museum für moderne Kunst IVAM bis ­Mitte Juni bereits eine Ausstellung über das deutsche Künstler- und ­Designerpaar Anni und Josef Albers.

Bombas Gens, eines der spannendsten Kunstzentren Valencias, ist allein schon wegen seiner Architektur einen Besuch wert. Die Pumpenfabrik stammt aus den 1930er-Jahren und ­beeindruckt mit Schutzbunkern aus dem Spanischen Bürgerkrieg und einer mittelalterlichen Bodega, die bei den Umbauarbeiten des 2017 eröffneten Zentrums freigelegt wurden.

Nicht nur das Design lockt, sondern auch die Altstadt von Valencia. Getty Images

Valencia war einst eine der wichtigsten Handelsstädte Europas

Das Centre del Carme zeigt in seinem gotischen Kreuzgang im ehemaligen Kloster aus dem 13. Jahrhundert heute zeitgenössische Kunst. Noch bis Ende Mai ist hier auch die Design-Ausstellung «Warum bin ich so?» zu sehen. «Die meisten denken beim Wort Design immer an Luxus-Artikel. Aber hinter jedem Gegenstand steckt ein ­Design. Das wollen wir mit dieser Ausstellung veranschaulichen», sagt Kurator Juli Capella. Das wird anhand von über hundert Alltagsgegenständen wie Kochlöffeln, Orangenpressen oder Rollschuhen getan.

Um zu verstehen, warum gerade Valencia eine Wiege des Designs ist, müsse man sich die Geschichte und Tradition von Spaniens drittgrösster Stadt anschauen, meint Boris Strzelczyk. Seine architektonische Stadtführung mit dem Fahrrad beginnt gegenüber des Zentralmarkts in der «Seidenbörse». Der Ende des 15. Jahrhunderts fertiggestellte Prachtbau gehört zum Unesco-Weltkulturerbe, lässt sich heute besuchen und zählt wahrscheinlich zu den eindrucksvollsten gotischen Zivil­bauten Europas.

«Valencia war damals auf der Seidenstrasse eine der wichtigsten Hafen- und Handelsstädte Europas und bedeutender als Barcelona oder Madrid», erklärt Boris Strzelczyk. Es war das Goldene Zeitalter Valencias. Über die Hafenstadt kamen die Waren von Asien nach Spanien. Die Textil- und Möbelbranche blühte. Auch die Kachel-, Porzellan- und Lederindustrie, die vor allem in Valencia reiche Kundschaft fand.

Deshalb hat die Stadt nicht nur eine lange und gross verbreitete Kunsthandwerkstradition, sondern heute auch viele Designunternehmen. Denn Produkte müssen designt werden, um sie besser verkaufen zu können.

Auf seiner Fahrrad-Stadttour führt Strzelczyk zu den mächtigen mittelalterlichen Stadttor-Türmen Serranos und Quart. Danach radelt die Gruppe ins ehemalige Flussbett des Turia, das vom katalanischen Stararchitekten Ricardo Bofill in einen riesigen Park verwandelt worden ist. Der eigentliche Fluss wurde nach mehreren Überflutungen umgeleitet. «Eigentlich sollte hier eine Stadtautobahn entstehen. Das konnte eine Bürgerbewegung aber verhindern. Heute ist der 1986 eingeweihte Jardín del Río Turia die grüne Lunge der Stadt», erklärt Strzelczyk.

Vorbei an Palmengärten, Teichen und Brunnen radeln wir Richtung ­Mittelmeer.

Am Strand lassen sich die müden Beine ausstrecken. Manuel Meyer

Es riecht nach Rosen, Kiefern und Orangen. Nur die alten Brücken erinnern noch daran, dass sich hier einst ein Fluss befand. Keine Autos, keine Ampeln, kein Lärm. Kinder spielen Fussball, eine Yogagruppe übt sich im Schatten der Palmen in meditativen Übungen.

Gebäude in Form eines Alienkopfs oder Dinosaurierskeletts

Im letzten Parkabschnitt dann Valencias architektonisches Highlight schlechthin: die futuristische «Stadt der Künste und Wissenschaften». Die spektakulären Gebäude des weltberühmten valencianischen Stararchitekten Santiago Calatrava erinnern eher an Skulpturen als an Bauten. Das 75 Meter hohe Opernhaus gleicht einem riesigen Alienkopf. Dahinter ragen das eiförmige Planetarium und das Wissenschaftsmuseum in Form eines Dinosaurierskeletts hervor. Nicht weit entfernt beginnt an Valencias breiten Sandstränden das Fischerviertel El Cabanyal mit seinen bunten, kachelverzierten Häusern. Auch sie zieren Postkarten. Und zeigen einmal mehr: Valencia ist die Stadt der stilvollen Kontraste.

Gut zu wissen Anreise

Swiss bietet mehrmals täglich von Zürich und Genf Direktflüge nach Valencia an. www.swiss.com Programm

Mehr Informationen zu Veranstaltungen im Rahmen des DesignWelthauptstadt-Programms unter www.wdcvalencia2022.com Stadtführungen

Boris Strzelczyk von «Guiding Architects» bietet auf Deutsch interessante Architektur- und Designführungen: www.ga-valencia.es Weitere Infos

Informationen auf Deutsch gibt es online unter www. spain.info oder www.visitvalencia.com

