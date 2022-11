Reise ins Vallée de Joux: Im Tal der Zeitmacher

Reisen Instrumentenbauer und Uhrenmacher auf der ganzen Welt setzen auf Holz aus diesem malerischen Schweizer Tal Claude Jaccard Im Vallée de Joux ticken die Uhren unüberhörbar. Doch das Tal hat auch zauberhaften Wald und besondere Hotelarchitektur zu bieten. Silvia Schaub Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Zielstrebig stapft Rémy Meylan durchs Dickicht, schiebt ein paar Äste weg. Er visiert eine Fichte an, geht auf sie zu – und umarmt sie. «Die wäre perfekt», meint der Förster, und folgt mit den Augen dem Stamm entlang Richtung Himmel. «Sie ist schön gerade gewachsen und wohl einige Hundert Jahre alt.» Wir stehen im herbstlich gefärbten Grand Risoud im Vallée de Joux, in diesem mystischen Wald, um den sich so viele Geschichten ranken. Einige davon werden wir bald erfahren. Zum Beispiel, weshalb Saiteninstrumentenbauer aus der ganzen Welt auf das Holz aus dem Risoud schwören.

C. Renaud

Es sind die langen, rauen Winter, die den Bäumen nur wenige Monate Vegetationszeit geben. «Dadurch wachsen sie sehr langsam», erklärt der Förster aus Le Sentier. Genau das ist perfekt für gutes Resonanzholz. Das Stammholz einer Fichte darf sich nicht verdrehen, weil so der Klang nicht perfekt fliessen kann. Meylan kramt seinen Autoschlüssel hervor und schlägt ihn an einen gefällten Stamm. Tatsächlich spüren wir am anderen Ende, rund 24 Meter entfernt, die Vibration.

Die grösste zusammenhängende Waldkette Europas

Gut, dass wir mit Rémy Meylan unterwegs sind. Wir hätten sonst bestimmt längst die Orientierung verloren in diesem Urwald. Das Risoud ganz im Westen der Schweiz ist mit seinen 2200 Hektar die grösste zusammenhängende Waldkette Europas und bildet auf 15 Kilometern die natürliche Grenze zu Frankreich. Wer hier auf den unzähligen Forststrässchen und Wanderwegen ohne Karte unterwegs ist, kann sich leicht verirren. So schlimm wäre das allerdings nicht. Es gibt hier eine Besonderheit: die Refuges. Die kleinen Holzhütten wurden ursprünglich für die Holzfäller gebaut, heute dienen sie den Wanderern und Einheimischen als Treffpunkt zum Picknicken oder Kartenspielen – und als Orientierungshilfe.

Silvia Schaub

Wir sind beim Refuge Rendez-vous des Sages nahe der französischen Grenze angekommen. Hier erzählt uns Meylan eine weitere Geschichte: die der Spione und Flüchtlingshelfer während des Zweiten Weltkrieges. Erstere waren im Wald unterwegs, um Informationen an ihre Auftraggeber weiterzuleiten. Letztere halfen Juden und anderen Flüchtlingen aus dem besetzten Frankreich in die Schweiz. Einer dieser Helfer war Frédéric Reymond (1907–1999), kurz Fred genannt. Er half unter Lebensgefahr unzähligen Flüchtlingen über die grüne Grenze. Heute führt ein «Chemin à Fred» auf seinen Spuren durch den Wald.

Ein letztes Mal tauchen wir in den Zauber des Waldes ein, bestaunen Moosflächen, Kalksteinblöcke und Baumstrunke, auf denen neue Bäume wachsen. «Den Herbst liebe ich besonders, weil es dann so ruhig ist», meint Meylan. «Das ist unser grosser Pluspunkt, das ganze Tal strahlt eine gewisse Ruhe aus», meint Tourismusdirektor Cédric Paillard dazu. Dabei läuft und bietet die Gegend ganz viel mehr.

Das Vallée de Joux lässt sich in die drei Bereiche Landwirtschaft, Tourismus und Uhrenindustrie einteilen. Letztere ist aber der Motor des Tals. Wenn man durch die Dörfer fährt, gerät man ins Staunen. Alle sind sie hier, die grossen international bekannten Uhrenmarken: Audemars Piquet, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Blancpain oder Jaeger-Lecoultre. Kein Wunder, das Tal ist ein beliebter Arbeitsort. Auf 7000 Einwohner kommen 8000 Arbeitsplätze, die Hälfte davon sind Grenzgänger. Der Verkehr Richtung Frankreich kann zu den Feierabendzeiten gut einmal ins Stocken kommen.

Uhrenfreaks aus aller Welt, Käse mit Fichtennote

Für alle anderen lohnt es sich, im Tal zu bleiben. Auch, weil es seit diesem Jahr das Hotel des Horlogers in Le Brassus gibt.

zvg

Architekt Bjarke Ingels, Gründer des Architekturbüros BIG, nimmt den Geist der Region auf. So wachsen in der Lobby die Bäume von der Decke, weisse Fäden versinnbildlichen Mizellen der Pilze, die im Risoud wachsen, und die Leuchten im Restaurant die Seen des Tals. Wie ein lineares Schneckenhaus schmiegt sich das Gebäude in die Landschaft an, wo schon seit 1857 ein Hotel stand.

Seit 2003 ist es im Besitz der Traditionsmanufaktur Audemars Piguet. Gleich nebenan befindet sich ihr Musée Atelier, ein spiralförmiges Gebäude, das Uhrenfreaks aus der ganzen Welt anzieht. Entsprechend international geht es hier zu. An den Nebentischen im Restaurant Le Gogant mit kieselsteinförmigen Sitzecken hört man diverse Sprachen. Und auch in der Bar des Horlogers, wo Direktor André Cheminade beim Rundgang auf die grosse Auswahl an Schweizer Spirituosen hinweist. Swissness ist ihm ein grosses Anliegen. So wird auch im Spa-Bereich für Wellnessbehandlungen mit Schweizer Produkten gearbeitet. Der Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich durch das ganze Gebäude – bis zum Zimmerschlüssel, der aus Holz ist.

Kaum haben wir am nächsten Morgen die Augen geöffnet, zieht uns durch die raumhohen Fenster der Risoud-Wald schon wieder in seinen Bann. Noch ziehen Nebelschwaden durch die Bäume. Bis wir mit dem Zug bei Le Pont am anderen Ende des Lac de Joux angekommen sind, haben sie sich in Luft aufgelöst und wir sehen endlich das «Matterhorn» des Tals: den Dent de Vaulion. Er thront hoch über dem Lac Brenet, den wir nun umrunden. Die Route führt nicht immer direkt dem Wasser entlang, aber kleine Wege zweigen ans Ufer ab und lassen uns immer wieder Wow-Effekte erleben. Etwa, wie sich die Umgebung herrlich im Wasser spiegelt, oder das Bild des einsamen Fischers auf seinem Boot.

zvg

In Les Charbonnières wollen wir einer weiteren Spezialität des Tals auf die Spur kommen: dem Vacherin Mont-d’Or. Das Dorf hat den Käse erst so richtig auf die internationale Karte gesetzt. Vielleicht auch ein bisschen dank Markus Tschopp. Der Affineur stammt aus dem luzernischen Rüediswil, «aber nach 32 Jahren sollte man schon hier angekommen sein», meint der 65-Jährige schmunzelnd. Es herrscht gerade Hochsaison, selbst am Wochenende steht er in seinem Bio-Käsekeller.

Markus Tschopp bei der Käseproduktion. Silvia Schaub

Der Weichkäse wird nur von August bis März produziert. Routiniert entfernt er das Gummiband von den kleinen Käselaiben, die drei Wochen bei elf Grad im Keller lagerten, und schneidet den Reif aus Fichtenholz auf, der dem Käse sein Aroma gibt. Danach drückt er die Holzschachtel darüber – eh voilà! Wie er den Käse am liebsten mag? «Ich streiche ihn auf ein Stück frischer Züpfe», sagt Tschopp in breitem Luzernerdeutsch.

Und hier schliesst sich der Bogen wie von Zauberhand. Das Holz der Schachteln wie auch der Reif stammen – natürlich – aus dem Risoud-Wald.

Gut zu wissen Anreise

Mit Zug oder Bus bis Le Brassus oder Le Pont, ab Zürich in rund 3:20 Stunden über Yverdon-les-Bains und Vallorbe, www.sbb.ch; mit dem Auto von Yverdon-les-Bains in rund 50 Minuten, ab Neuchâtel oder Genf eine Stunde. Unterkunft

4-Sterne-Hotel des Horlogers in Le Brassus, DZ ab 356 Fr., www.hoteldeshorlogers.com; 3-Sterne-Hotel de la Truite in Le Pont, familiengeführtes Hotel, empfehlenswerte Fischküche, DZ ab 167 Fr., www.hoteltruite.com Aktivitäten

Musée Atelier Audemars Piguet, Le Brassus, www.museeatelieraudemarspiguet.com; Musée régional Vallée de Joux, Les Charbonnières, Regionalmuseum über Geschichte des Tals und typische Berufe, www.museeregional-vallee-de-joux.ch; Musée Vacherin Mont-d’Or, Les Charbonnières, Museum über Geschichte des Käses, www.vacherin-le-pelerin.ch. Das Vallée ist im Sommer ein beliebtes Wander- und Bikegebiet, im Winter ein Langlaufparadies mit 200 Kilometer Loipen sowie neun Skiliften. Infos

www.myvalleeedejoux.ch.

Die Reise wurde unterstützt von Vallée de Joux Tourisme und Hotel des Horlogers, Le Brassus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen