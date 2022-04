Reisen Sechs Geheimtipps für aktive Familienferien am Genfersee: Vom Zauberwald bis zum Kletterberg La Côte nennt sich die schmucke Region am Genfersee. Wer dabei an Rebhänge und Seepromenaden denkt, ist schon richtig. Doch die beiden Städtchen Nyon und Morges haben auch für aktive Familien viel zu bieten. Katja Fischer De Santi 09.04.2022, 05.00 Uhr

Nyon: Verrückter Professor und Bikepark

Mit dem Glaslift geht es in Nyon vom Schloss fast direkt zum See. Bild: Katja Fischer

Kaum sind wir angekommen und haben uns im Hotel Le Rive direkt an der Seepromenade einquartiert, heisst es schon: «Gehen wir jetzt zu Professor Bienlein?» Nyon, das mag für viele die Stadt der Festivals sein, für meine Söhne ist es die Stadt, die in einem «Tim und Struppi»-Band vorkommt. Darum sind wir hier, meinen sie. Wir Grossen sind in Nyon, weil wir hier wenige Stunden später mit den Füssen im Sand das erste Glas herrlichen Weissweins in der Strandbar La Jetée trinken. Dass diese Strand-Lounge direkt an einen Spielplatz angrenzt, spricht einmal mehr für das «savoir-vivre» der Westschweizer.

Es ist der «Fall Bienlein», der Tim und Struppi an den Genfersee führt und deren Schöpfer Hergé dazu veranlasste, in Nyon zu recherchieren.

Professor Bienlein Bild: zvg

Denn der stets leicht verwirrte Professor Bienlein mit dem abstehenden Haarkranz ist niemand anderem als Auguste Piccard nachempfunden. Genau jener legendäre Schweizer Tiefseeforscher und U-Boot-Bauer, dessen Familie hier an jeder Ecke gewürdigt wird. Mit der Broschüre aus dem Tourismusbüro lassen sich einige Orte aus dem Comic in der Stadt aufspüren, etwa das Haus von Professor Bienlein.

Auguste Piccard Bild: Bettmann

Das allerwichtigste Utensil steht aber im örtlichen Feuerwehrmuseum: Ein Willys Jeep von 1953, den Hergé gezeichnet hatte. Eine kleine Tim-Kollektion und sonst noch allerlei Interessantes, kann man auf Anfrage in der Feuerwehrkaserne von Nyon bewundern. Tel. +41 22 365 18 18).

Wer weiss, wie viele Liter Wasser dem Genfersee jährlich entnommen werden? Nach dem Besuch des Museé du Léman weiss es die ganze Familie: 80 Milliarden Liter.

Auch der Frage, ob vor 1400 Jahren wirklich ein Tsunami über den See fegte, geht die Ausstellungen im Haus am Seeufer auf den Grund. ­Natürlich hat auch die Familie Piccard und ihre wissenschaftlichen Heldentaten zu Luft und Wasser einen ganzen Stock verdient. Gut verbinden lässt sich der Besuch des Museums mit einem Stadtrundgang, den man mit einer kleinen Karte des Office de Tourisme selbst gestalten und variieren kann, Dauer etwa 90 Minuten.

www.museeduleman.ch

Bewegungsfreudige Familien sollten einen Ausflug nach St. Cergue fix einplanen. Ein kleiner roter Zug fährt von Nyon durch Wälder direkt in den Waadtländer Jura hinein. Für kleinere Kinder ist der halbstündige Themenspaziergang «La Ballade à Béatrix» ideal.

Bild: Anne Moscatelli

Auch der «Chemin au Loup», der von St. Cergue bergab in Richtung Arzier oder Genolier führt, ist für Familien in gut zweieinhalb Stunden machbar. Diverse Picknickstellen finden sich unterwegs. Mit älteren Kindern lohnt es sich ein (E-)Mountainbike zu mieten, die vielen Trails in allen Schwierigkeitsstufen sorgen garantiert für Adrenalin und Schweisstropfen. Auf dem 4000 m2 grossen Bike-Park mitten in St. Cergue kann man seine Skills vorgängig trainieren.

www.lacote-tourisme.ch

Morges: Magische Schlösser und Bimmelbahn

Imposantes Privatschloss: Château Vufflens Bild:Morges Tourismus

Morges behauptet von sich, den Langsamtourismus erfunden zu haben. Unübersehbares Zeichen dafür ist die rot-weisse Bimmelbahn, welche von April bis Oktober durchs Städtchen und die Region fährt. Wer einsteigt, kann sich sicher sein, dass seinen Kindern etwas geboten wird. Je nach Tour landet man auf einem imposanten Schloss in den Weinbergen (Château Vufflens), auf einem Bauernhof mit Streichelzoo (Aux Cretegny), in einer spannenden Flusslandschaft oder mitten in einem Meer aus Blumen, während des Tulpenfestivals am Seeufer von 18. März bis 8. Mai.

www.morges-tourisme.ch/bimmelbahn

Das Maison de la Rivière liegt derart versteckt bei Tolochenaz in einer urwaldigen Feuchtlandschaft, dass man es fast übersehen könnte.

Bild: Keystone

Sollte man aber nicht, sondern genug Zeit und ein Picknick mitbringen Hier gibt es für Kinder von 5 bis 15 Jahren viel zu sehen und anzufassen. Hauptakteur ist der Fluss Boiron, der gleich nebenan in den Genfersee fliesst, und seine Bewohner wie die Bachforelle, Bergmolche, Signalkrebse oder Zebramuscheln. Der Fischteich und der Kanal draussen im Park sind tolle Beobachtungsposten. Wer danach noch Energie hat, kann entlang des Flusses rund 7 Kilometer ins kleine Städtchen Saint-Prex spazieren und sich am Strand erfrischen, mit dem Zug geht es wieder zurück nach Morges.

www.maisondelariviere.ch

Zuerst ist der Nachwuchs gar nicht begeistert, als es heisst, wir besuchen einen Schlosspark mit über 600 Schwert- und Tagliliensorten.

80 Skulpturen darunter einige lebensgrosse Tiere kann man im Schlosspark finden. Bild: Katja Fischer De Santi

Doch drei Stunden später kriegen wir sie fast nicht mehr aus dem Zauberwald, wo sie Bäume mit farbigen Zehen, grossen Augen und geheimen Höhlen entdecken, in Hängematten schaukeln und beim Echsenkönig komplett die Zeit vergessen. Derweil lustwandeln wir Eltern durch sieben verschiedene Themengärten und wissen nicht recht, ob uns die Aussicht auf den Genfersee, die 80 Skulpturen von internationalen Künstlerinnen und Künstlern oder das Blütenmeer mehr begeistern.

Das Château de Vullierens, seit 700 Jahren im Besitz der gleichen Familie, ist eine Riesenentdeckung und die 20-minütige Fahrt von Morges mit Auto oder Bus wert. Für den Weinkeller, die Galerie und das Bistro hatten wir kaum noch Zeit. Dafür haben wir uns drei wunderschöne Liliensorten ausgesucht und zum Anpflanzen nach Hause schicken lassen.

www.chateauvullierens.ch

In der Region als Familie Ferien zu machen, und nicht nach ­Signal de Bougy zu fahren, das wäre fast böswillig seinen Kindern gegenüber.

Bild: Parc Aventure

Denn auf diesem Hügel kommt alles zusammen, was Kinderherzen zum Hüpfen bringt: Es gibt einen Tierpark, eine Minigolfanlage, einen der grössten Kletter- und Seilpärke der Schweiz und ­diverse Spielplätze. Dass es auch noch einen Golfplatz hat und eine herrliche Sicht über die Weinberge der La Côte, interessiert nur noch die Erwachsenen.

www.signaldebougy.ch