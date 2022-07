Walliser Suonen: Hier lässt sich Höhenangst endgültig überwinden

Reisen Nur für Mutige: Hoch oben in den Walliser Bergen sind die Quellen des heiligen Wassers versteckt Früher waren die Suonen im Wallis überlebenswichtig – nun sind sie für schwindelfreie Wanderer begehbar. René Fuchs (Text) und Henry Muchenberger (Bilder) 02.07.2022, 05.00 Uhr

Die Suone wird von Laub und Graswuchs befreit. Dabei bewegen sich die Helfer ständig über dem steilen Abgrund.

«Schwindelfrei seid ihr?», fragt uns Theo Schmid, der Gemeindepräsident von Ausserberg. Das Dorf an der niederschlagsarmen Lötschberg-Südrampe im Wallis mit seinen 630 Einwohnern verdankt seine Existenz den heiligen Wassern. Erst durch die Suonen wurde die Landwirtschaft möglich, also mehrheitlich durch Holzkännel, welche entlang der Felswände angebracht waren und das Wasser zum Dorf leiteten.

Besonders spektakulär ist die Linien­führung der 641 Jahre alten ­Suone «Niwärch». Die Frage nach dem Schwindel ist berechtigt. «Begehung des Weges auf eigene Gefahr!», steht unmissverständlich am Ausgangspunkt «Choruderri». Die ersten Meter durch einen lichten Bergwald lassen die Abgründe kaum erahnen, der Nervenkitzel folgt nach einem Richtungswechsel. Ein in die Felswand geschlagener Bildstock mit brennenden Kerzen lässt innehalten.

Bildstöck­lein, das Mensch und Tier beschützen soll.

Auf dem ausgesprengten Felsenweg haben die Wanderschuhe neben der Wasserleitung wenig Platz. 120 Meter geht’s senkrecht in die Tiefe, 60 Meter in die Höhe. Weit unten ist das Rauschen des Baltschiederbachs zu hören. Doch die wagemutigsten Schritte stehen noch bevor. Es gilt, einen 1976 erneuerten «Chänil» zu überschreiten. Zwei in der Felswand verankerte, krumm gewachsene Holzhaken («Chrapfen») aus Lärchenholz tragen einen ausgehöhlten Baumstamm. Darauf ist ein Brett montiert.

Der Handgriff ans dicke Seil beruhigt die Nerven. Welche Dramen haben sich hier in all den Jahrhunderten wohl schon abgespielt? Damals, als der Suonenweg noch nicht ausgesprengt war und auf Ganglatten neben und auf den Holzkänneln um die Felsen führte. Viele Dramen waren es, sagen uns die Ausserberger am Tag des «Gmeinwärch», der jährlichen Inbetriebsetzung der historischen Suone.

Vor 50 Jahren wurde die Wasserversorgung sicherer

Erst vor 50 Jahren sicherte die Gemeinde Ausserberg ihre Wasserversorgung mit einem 1,6 Kilometer langen Wasserstollen vom Baltschiedertal. Damit waren die Zeiten vorbei, als der Wasserhüter mit seinen Gehilfen für das Leben spendende Nass sein Leben an den Felswänden riskieren musste. Es ist der SAC-Sektion Blümlisalp mit der Ortsgruppe Ausserberg zu verdanken, dass seit 50 Jahren das Niwärch für die Nachwelt unterhalten wird.

Auch dieses Jahr sind um die 50 Freiwillige für das «Gmeinwerk» tätig. Mit Schaufeln, Pickeln und Rechen entfernen sie Steine, Laub und Gletschersand aus dem Wasserkanal bis zur Wasserfassung bei «Ze Steinu» im Baltschiedertal. 3,4 Kilometer sind es, die es in sich haben. Exponierte Stellen folgen noch und noch. Ausweichmöglichkeiten sind rar.

32 Ortsnamen weist die Suone auf. Die Arbeit beim «Steibruch» ist am gefährlichsten. Der Weg ist mit Geröll bedeckt, der Abgrund nah. Zum Glück ist seit 1914 hier der Wasserverlauf durch einen kleinen Stollen gesichert. Sagenumwoben ist das «Z’Hibsch Meisji», ein in den Felsen gehauenes kurzes Kanalstück, das ein Fremder geschaffen habe, um eine Ausserbergerin heiraten zu dürfen. Mit einer Flüssigkeit habe er den Felsen bestrichen und am nächsten Tag wie Ziger herausgenommen. Mysteriös sind auch andere teuflische Geschichten, die seit Jahrhunderten überliefert werden.

Daniel Meier, ein junger Thuner, ist erstmals bei der Reinigung des Niwärchs dabei. «Wir kommen gut voran», sagt er. Am steilen Abhang wachsen Erlen, die vom Wasserverlust der Leitung profitieren. Wie ein grünes Band ist auch am gegenseitigen Hang der Verlauf der Suone «Gorperi» nach Eggerberg zu sehen.

Steg entlang der Suone.

Taleinwärts folgen noch einige luftige Abschnitte, die auf Gangbrettern zu begehen sind. Immer wieder treffen wir auf die Suonenreiniger. Als wir die Felswände hinter uns lassen, breiten sich abschüssige Wiesen aus. Der Baltschiederbach mit der Fassung des Niwärchs in einer kleinen Schlucht ist erreicht. «Selten hatten wir so wenig Schnee, wie dieses Jahr», sagt Schmid.

«Oftmals hat uns hier ein Lawinenkegel beim Wasserfassen Ende Mai einen Strich durch die Rechnung gemacht.»

Derweil die Arbeiten bis in den frühen Nachmittag dauern, findet in der Burgerstube von Ausserberg die Gründung der «Stiftung Suone Niwärch» statt. Sie bezweckt den Erhalt und die Aufwertung der historischen Wasserleitung. Die Stiftung wird von der Gemeinde Ausserberg, der SAC-Sektion Blümlisalp, der Ortsgruppe Ausserberg, der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und dem Unesco-Welterbe Jungfrau-Aletsch getragen. «Für uns ist es ein Freudentag», sagt Manfred Schmid, Stiftungspräsident.

Eine Aufgabe für junge Männer, die etwas ausgefressen hatten

Schmid weist uns auf das rund 200 Meter lange und sechs Zentimeter dicke Seil aus Genua hin, das an der Wand der Burgerstube im Gemeindehaus hängt. Jahrhundertelang wurde es für das Setzen der Holzkännel an den Felswänden gebraucht. 14 Männer trugen es zur Abseilstelle. Vor allem ledige Burschen oder Männer, die etwas auf dem Kerbholz hatten, mussten die halsbrecherischen Arbeiten in den Felswänden ­ausführen. Leben und Tod waren nahe beieinander. So verunglückten bei Ausbesserungsarbeiten im Jahr 1311 im Bietschtal auf einmal 12 Männer.

Doch Wasser heisst Leben. Unterschiedliche lange Kanthölzer, die «Tesseln» hielten die Wasserrechte jeder Familie fest. Ebenso wurden die Arbeitstesseln mit den geleisteten Einsätzen in der Burgerstube aufbewahrt. Der Wasserhüter schaute zum Rechten.

Wasserhammer, der bei intakter Suone von weitem zu hören ist.

Seit dem Bau des 1,6 Kilometer langen Stollens, der auch für die Wanderer ein sicherer Durchgang ist, ist die Ausserberger Wasserversorgung störungsfrei geworden. «Du kannst machen, was du willst, wenn das Wasser kommt, bist du ein guter Präsident, wenn nicht, ein schlechter», zitiert Theo Schmid eine vielgehörte Äusserung bei seiner Wahl 2017. Den Spruch hört man auch heute noch, wo das Wasser zuverlässig durch den Stollen kommt.

Einst war die Suone auch ein Geheimweg

«Das Wasser kommt!» Die Freude ist gross, die Reinigung des «Niwärchs» ist vollendet. Das kostbare Nass fliesst anfänglich langsam voran. Das Gefälle ist mit rund 1 – 1,5 Promille gering. Bis in den Oktober hinein wird nun die Suone in Betrieb sein. Mit Schaufel und Pickel geht’s Schwindel erregend zurück zum Ausgangspunkt beim Bildstock. Die Kerzen brennen noch. Der letzte imposante Tiefblick und schon bald sitzen wir in gemütlicher Runde bei einem nahen Rastplatz und geniessen ein feines Raclette. Edwin Schmid, Leiter der SAC-Ortsgruppe Ausserberg, ist erleichtert.

«Ohne Unfall ist der mehrstündige Einsatz nach einem gemeinsamen Gebet geglückt.»

Das «Niwärch» ist ein Fundus für Geschichten: In den 20er- und 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts hatte der hiesige Pfarrer das Tanzen verboten. In der Dunkelheit begab sich jeweils das Jungvolk unbemerkt über die Suone auf die hintere Alp. Dort liess es bei Musik das Tanzbein schwingen und kehrte unverfroren mit dem Tod im Nacken wieder den Felswänden entlang zurück. «Als junge Kerle sind wir gar übermütig von der Suone aus auf die Felsen geklettert», doppelt Alex Schmid, ehemaliger Wasserhüter, nach.

Suonenwanderung «Niwärch», Dauer 3,5 h bis 4,5 h Bahnhof Ausserberg (931 m) – Mittla Suon–Niwärch Weiler–Niwärch Suon–Stolleneingang. Nicht Schwindelfreie nehmen ab hier den Stollen, auch für den Rückweg; Taschenlampe notwendig! Weiter nach Choruderri–Suonenweg–Ze Steinu–Choruderri–Bahnhof Ausserberg. Je 300 m Auf- und Abstieg. Anspruchsvolles Bergwandern T3: Für erfahrene, trittsichere und schwindelfreie Wanderer, Kinder unbedingt mit Komplettgurt und Seil sichern, bei Regen unpassierbar, für Fahrräder verboten. Weiterführende Informationen: www.suonen.chFilm «Chänilzug» von 1976 / Shop www.sac-ausserberg.ch Wanderführer: «Wandern an sagenhaften Suonen», Johannes Gerber, Rotten Verlags AG, Visp